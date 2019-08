טראמפ בטפיחה עצמית על השכם: אומרים עלי שאני כמו מלך ישראל

בטפיחה עצמית על השכם התפאר היום (ד') נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בציוץ בטוויטר, כי שדר רדיו אמריקאי, שנהנה מפופולריות בחוגי הימין הרפובליקאי, כתב שהישראלים אוהבים את טראמפ כאילו הוא "מלך ישראל".

מדובר בוויין אלין רוט, שדר בערוץ הטלוויזיה ניוזמאקס, שקנה לו שם בקידום תיאוריות קונספירציה, לרבות הטענה הבדויה שהנשיא הקודם ברק אובמה נולד בקניה ולפיכך הוא לא היה כשיר לכהן כנשיא ארה"ב.

בסדרת ציוצים נתן טראמפ תהודה עולמית לשבחים שהרעיף עליו רוט: "במקרה נולדתי יהודי ו-75% מכלל היהודים (האמריקאים) מצביעים בעד הדמוקרטים, ואינם אוהבים את טראמפ. (אבל) זה הנשיא הגדול ביותר ליהודים ולישראל בהיסטוריה העולמית. ולא רק באמריקה. בכל תולדות תבל, טראמפ הוא הנשיא הטוב ביותר מבחינת ישראל. העם היהודי אוהב אותו כאילו הוא מלך ישראל. היהודים אוהבים אותו כאילו הוא ישו, שחזר למאמיניו בהתגלות השנייה".

....like he’s the King of Israel. They love him like he is the second coming of God...But American Jews don’t know him or like him. They don’t even know what they’re doing or saying anymore. It makes no sense! But that’s OK, if he keeps doing what he’s doing, he’s good for.....