טראמפ תוקף את הפד וקורא להשית ריבית שלילית

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוב תוקף את הפד, וקרא להשית ריבית שלילית. בציוץ בטוויטר הנשיא האמריקאי לא חסך במלים וקרא לחברי הפד "מטומטמים".

"הבנק הפדרלי צריך להוריד את הריבית שלנו לאפס, או נמוך מכך, ואז אנחנו צריכים להתחיל לממן מחדש את החוב שלנו. יש להנמיך את עלויות הריבית לרמה הרבה יותר נמוכה, ובמקביל להאריך משמעותית את התקופות. יש לנו מטבע, חוסן ומאזנים מעולים", צייץ טראמפ בטוויטר.

בציוץ נוסף כתב טראמפ, כי "ארה"ב תמיד צריכה לשלם את הריבית הנמוכה ביותר. אין אינפלציה! זאת רק תמימותו של ג'יי פאואל והבנק הפדרלי שלא מאפשרת לנו לעשות מה שמדינות אחרות כבר עושות. הזדמנות של פעם בחיים שאנחנו מפספסים בגלל 'מטומטמים'".

The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet.....