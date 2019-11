בכיר באפל: תלמידים שישתמשו במחשבים של גוגל לא צפויים להצליח

פיל שילר, סגן נשיא בכיר לשיווק באפל, אמר בראיון לאתר "CNET" שהתפרסם אמש כי תלמידים שמשתמשים במחשבים הניידים של המותג "כרומבוק" של גוגל לא צפויים להצליח בלימודיהם. "מחשבי הכרומבוק נכנסו לכיתות הלימוד כי הם כלים זולים עבור ביצוע מבחנים", אמר שילר בראיון בו קידם את דגם המקבוק פרו החדש של אפל שעולה 2,400 דולר. "אם כל מה שאתה רוצה זה לעשות מבחנים לילדים, אולי מחשב זול יוכל לעשות זאת. אבל התלמידים לא הולכים להצליח". שילר טען כי במחקר שנעשה בעבר באפל, מצאו כי ילדים לומדים באופן הטוב ביותר כשהם מראים מעורבות גבוהה בתהליך הלמידה, ועל מנת להביא את המעורבות לשיא, בתי ספר צריכים לרכוש "כלי לימוד שנמצאים בחוד החנית הטכנולוגית". הוא הוסיף כי אייפד של אפל הוא "הכלי האולטימטיבי באמצעותו ילד יכול ללמוד".

בציוץ שפרסם שילר לאחר פרסום הריאיון הוא טען כי "לכל ילד יש את הפוטנציאל להצליח". והוסיף כי "בשיחה המלאה עם CNET, ערכנו דיון לגבי מתן תוכן, תכנית לימודים וכלים לילדים ומורים, להם הילדים זקוקים כדי ללמוד, לצמוח ולחקור, ולא רק כדי לעשות מבחנים".

Every child has the ability to succeed - helping them to do that has always been our mission. In the full conversation with CNET, we discussed giving kids and teachers the content, curriculum and tools they need to learn, explore and grow. Not just to take a test.