מוכנים לשלם על הנוחות: הצרכנים נוטשים את האריזות משפחתיות ונוהרים לאישיות

הצרכן הישראלי מפסיק לקנות מארזים משפחתיים ועובר לצרוך מוצרים קטנים לצריכה אישית, במנה מדודה שאפשר לקחת לדרך - כך עולה מנתוני סטורנקסט המסכמים את השנה הנוכחית. קטגוריות של מוצרים לצריכה אישית דוגמת חטיפים מוקטנים, בקבוקי שתייה אישיים, נשנושי שוקולד לצריכה אישית, שלגונים בודדים ומרקים של מנה אחת - אלה הם הסגמנטים הצומחים ביותר בענף המזון בסיכום שנת 2019, כשבמקביל הקטגוריות לצריכה משפחתית דוגמת מארזי גלידות, עוגות מדף, מרקים משפחתיים וסלטים מוגדלים, שקיות ענק של חטיפים מלוחים - נמצאות ככל בסטגנציה או בירידה.

כך למשל, בקטגוריית המשקאות, ב-2015 נתח המשקאות לצריכה אישית עמד על 15% מהמכירות, ואילו בסיכום 2019 (על בסיס תוצאות ינואר-אוקטובר) הוא זינק ל-21% (בניכוי חנויות הנוחות).

המגמה הזו מאפיינת גם את מכירות קטגוריית משקאות החלב: אם ב-2015 המכירות של משקאות החלב לצריכה אישית והמכירות של משקאות החלב לצריכה משפחתית (בקרטון של ליטר חלב) היו שוות והיוו כל אחת 50%, בארבע השנים האחרונות התמונה הזו השתנתה. המשקאות לצריכה אישית טיפסו לנתח של 55.3% מהמכירות, ואילו מכירות המוצרים לצריכה משפחתית נשחקו ל-44.7% מהמכר. המגמה הזו באה לידי ביטוי גם בקטגוריות כמו נשנושים מלוחים דוגמת חטיפים או פינוק מתוק דוגמת שוקולדים אישיים.

ומהיכן נובעת המגמה הזו? להערכת סטורנקסט, הסיבות לכך נוגעות למעבר לצריכה "על הדרך" (ON THE GO) ושילוב של נוחות ושליטה בכמות הנצרכת עם מוצרים דוגמת היוגורט שתנובה השיקה לאחרונה תחת המותג יופלה עם קשית לצריכה על הדרך, הפאוצ'ים שהשיקה שטראוס תחת דנונה פרו או מארזי הגרנולה האישיים שהשיקה אסם-נסטלה תחת המותג פיטנס.