מאבק בחד-פעמי המזהם? בתנובה דווקא משיקים מוצר בכוס פלסטיק עם קשית

בחודשים האחרונים נרשמה התעוררות סביב הסוגיה הסביבתית בשוק בישראלי, בין היתר על רקע כיסוי מסעה של גרטה תונברג ונאומה באו"ם והתגברות השיח סביב משבר האקלים. המגמות הללו נתנו זריקת מרץ גם לקמעונאיות מקומיות לאמץ את הרוח הזו ולבצע מהלכים מזהמים פחות. כך למשל בחודש שעבר דווח לראשונה ב"גלובס" כי רשת לנדוור תעצור את השימוש בקשיות פלסטיק ותעביר גם את אריזות המוצרים שנלקחים בטייק אוואי למוצרים מתכלים, וזאת על אף שמחירן כיום מגיע לפי חמש מזה של קשית פלסטיק.

במקביל, גם עמותת "מסעדנים חזקים ביחד" קראה לבעלי עסקים לצמצם שימוש בקשיות פלסטיק חד-פעמיות והביאה בתי קפה ומסעדות להקטין את כמו קשיות הפלסטיק שהן מגישות או לוותר עליהן באופן מלא ולהחליפן בפתרונות מזהמים פחות. גם איקאה ישראל הכריזה על הפסקה של שימוש בכלי פלסטיק חד-פעמיים ומעבר להגשה ומכירה של מוצרים מתכלים או רב-פעמיים. גם בנקים ועיריות החלו בהליך שמטרתו לבצע "דיאטת פלסטיק".

קשיות הפלסטיק החד-פעמיות, על אף שהן רק פריט אחד מני רבים, הפכו לסמל המאבק בפלסטיק, והשימוש בהן החל להיאסר בהדרגה במקומות שונים בעולם. כך, מדינות ברחבי ארצות-הברית אוסרות על שימוש בקשיות, או אוסרות על בתי עסק להגיש קשיות ללא בקשה מפורשת מצד הלקוח. בסיאטל אסור לחלוטין להגיש ולמכור קשיות פלסטיק כבר מ-2018, קליפורניה אסרה לאחרונה על בתי עסק להגיש קשיות פלסטיק ללא בקשת הלקוח - ואלה רק דוגמאות נקודתיות.

גם ענקיות מזון מהיר כמו סטארבאקס מקדונלד'ס ואחרות הודיעו כי יוותרו בעתיד הקרוב באופן מדורג על קשיות הפלסטיק, וגם קוקה-קולה ופפסיקו הודיעו מוקדם יותר השנה כי ישתפו פעולה עם ארגונים ירוקים.

כל אלה לא הפריעו לתנובה, חברת המזון הגדולה בישראל, להשיק דווקא בשבועות האחרונים מוצר חדש שמכיל מכסה וקשית פלסטיק. מדובר ביוגורט חדש של המותג יופלה שמצורפת אליו קשית באמצעות פקק מפסלטיק. בקמפיין של תנובה היא מציגה אותו כ"יוגורט בכוס עם קש בטעמים מפנקים שאפשר לקחת לדרך".

המוצר החדש עונה על מגמה שהולכת וצוברת תאוצה בעולם המזון - צריכה על הדרך, ON THE GO, במנות קטנות, באריזות שנוח לקחת בתיק. המוצרים הללו, נחשבים למוצרי פרימיום, חדשניים יותר, לעתים יקר יותר לייצר אותם, לעתים יש להם ערך מוסף של נוחות, ולכן יצרניות מוצרי הצריכה יכולות לגבות עליהם פרמיה גבוהה יותר והצרכנים מוכנים לשלם.

עם זאת, מגמה זו מתנגשת חזיתית עם מגמה אחרת, מגמת הקיימות, הצמצום בשימוש במוצרי פלסטיק חד-פעמיים ובראשם קשיות שהחלה בחודשים האחרונים לקבל מקום בתודעה הציבורית גם בשוק הישראלי. האם בתנובה לקחו בחשבון את המגמה הזו כשבחרו להשיק מוצר שכזה דווקא בעת הזו? האם ניתן היה לחשוב על חדשנות שאינה רק מוצרית, אלא שגם מחפשת פתרונות חדשניים גם בהיבטים של צמצום פלסטיק?

לשאלות הללות מצטרפת שאלה משמעותית נוספת וכבדת-משקל: האם יש ציבור ישראלי שמעוניין לשלם יותר עבור מוצרים מזהמים פחות, כפי שמקובל היום למשל במדינות הסקנדינביות? האם שחקניות מתחרות יקומו בקרוב וינסו להוביל דווקא שינוי הפוך? כנראה שעדיין מוקדם לקבוע, אבל נראה כי לפחות בתנובה, בשלב זה עדיין מסרבים להצטרף לטרנד.

מחברת תנובה נמסר בתגובה לפניית "גלובס": "תנובה מחויבת לסביבה בכל תחומי פעילותה תוך שהיא חותרת למציאת פתרונות ידידותיים יותר לסביבה. בהקשר של מוצר זה, בתום השימוש במוצר ניתן להשליך את האריזה כולה, הגביע, המכסה והקש, לפח הכתום המיועד לפסולת אריזות למיחזור".