ניצחון הפוליטיקלי קורקט? הצחקתם: מצעד הפאדיחות השיווקיות-פרסומיות של השנה

השנים האחרונות מאופיינות בלא מעט חברות מסחריות שספגו אש בגלל מהלכים שיווקיים או פרסומיים שדרכו לקהלים מסוימים על העצב החברתי. בעידן הרשתות החברתיות, עצב זה הפך לחשוף אף יותר בשל יכולתו של הנפגע להגיב, ומיד. כפועל יוצא מכך מפרסמים למדו להיזהר. כך, מונחים כמו "אחריות חברתית"' הפכו שגורים בחדרי ישיבות של אנשי הפרסום והשיווק, וגם מי שלא הפנים את המשמעות של המונח לעומק, הפנים שפוליטיקלי קורקט הוא צו השעה.

משום כך, ניתן היה לצפות שכמות המעידות התקשורתיות של החברות המסחריות סביב מהלכים מעוררי מחלוקת תפחת משמעותית, אבל מבט על השנה החולפת מלמד שתאגידים, ואפילו הגדולים והמתקדמים שבהם, המשיכו למעוד בנושאים שכבר ברור שהם נפיצים תקשורתית, והם אפילו מצאו טריטוריות חדשות ולא צפויות להסתבך בהן. ובעוצמה.

אפל לדוגמה, שנחשבת לחברה של העידן החדש ואיננה נושאת גיבנת של תפיסות מיושנות, הצליחה להסתבך תקשורתית כשהואשמה שכרטיס האשראי שהשיקה מכיל אלגוריתם המפלה לרעה נשים. סביר להניח שאיש באפל לא התכוון באמת להפלות נשים, והבעיה שנוצרה בכרטיס החדש קשורה בשילוב טכנולוגיות "לימוד מכונה" (Machine learning), תחום שנמצא בחיתוליו מבחינת ההטיות החברתיות שטמונות בו. אבל את הצרכנים זה לא ממש עניין ואפל ספגה אש צולבת.

אפל לא לבד, למרות שרוב המקרים בהן חברות הסתבכו תקשורתית היו על מעידות שקשורות לחיי היומיום, ולאו דווקא ניתן להאשים בכך את הטכנולוגיה. יגאל שמיר שותף במשרד הפרסום גליקמן שמיר סמסונוב, סבור ששנת 2019 אופיינה במספר שיא של מעידות שיווקיות-פרסומיות.

"סטארבקס הואשמה בחוסר רגישות כשהשיקה 'קפה בלונדיני'; הרשת הקמעונאית ZAVVI חילקה בטעות מאות כרטיסי VIP (שלא היו ברשותה) לגמר הצ'מפיון ליג האירופאי; ברגר קינג הסתבכה עם ציוץ טוויטר ש"מעודד אלימות"; וכולן - ענקיות טכנולוגיה, ספורט והלבשה - הצליחו להסתכסך עם סין כשלא העריכו נכון את מידת הרגישות שפיתחו השלטונות בבייג'ינג סביב סוגיות פוליטיות טריטוריאליות. דוגמה לכך היא יצרנית אופנת העילית ורסצ'ה, שהסתבכה בענק כשניסתה למכור חולצה תמימה עליה מודפסים השמות 'הונג קונג' ו'מקאו' כמדינות עצמאיות ולא כחלק מהרפובליקה העממית של סין", מספר שמיר.

לדבריו, "עולם השיווק דוהר אל העשור הבא בשני מסלולים מנוגדים: מצד אחד חברות ענק מגייסות ומעסיקות אנשים יקרים שכל תפקידם בארגון הוא לדאוג לסוגיות כמו מגוון אתני, יחס למיעוטים, תקינות פוליטית, רגישות דתית ושמירה על מאזן שפויי ביחסי הכוחות בין גברים ונשים; ומצד שני חלה עלייה דרמטית במהירות ובעוצמה בה מתפתחים ומתגלגלים משברים סביב הנושאים האלו".

רק בחודש האחרון נאלצה וולמארט קנדה להסיר מהאתר שלה סוודר לכריסטמס שעליו הופיעה דמותו של סנטה קלאוס כשהוא מסדר על שולחן שורות של מה שנראה כמו קוקאין להסנפה. הכיתוב שהופיע על הסוודר let it snow רק הוסיף לתיאוריות הקונספירציה ומכאן ועד משבר בקנה מידה גלובלי, הדרך הייתה קצרה. וולמארט כמובן התנצלה אבל הנזק התדמיתי כבר נעשה. שמיר מציין כי שערוריית הסוודר (שזכה לכינוי "קוקאין סנטה") פגעה בוולמארט, אבל העיסוק התקשורתי שבא בעקבותיה הטיס את המכירות של הסוודר באמזון לשיאים חסרי תקדים.

ההסתבכות נוספת וקשה יותר החודש הייתה של יצרנית ציוד הספורט היוקרתית פלוטון (peloton) מניו יורק. החברה העלתה לקראת החגים פרסומת בה נראה גבר מעניק לאשתו כמתנה לחג המולד אופני כושר. האישה, מתלהבת ומשיקה בלוג מיוחד בו היא מתעדת את האימונים שלה לאורך השנה. הקונספט המשועשע של הפרסומת היה "אופני כושר - אתה קראת לי שמנה?". אבל מה שקרה לאחר שידורה היה מאוד לא משעשע: ברשתות החברתיות קמה כמעט מיד צעקה סביב הלגיטימיות של מתנה כזו: "למה גבר צריך להביא לאשתו אופני כושר?" שאלו גולשים זועמים, "הוא אמור לנוח בכיף שלו והיא אמורה להזיע על האופניים עד שהגזרה שלה תתאים לסטנדרטים שלו?".

פלוטון הואשמה בסקסיזם, שוביניזם, וחוסר רגישות. זה לא נגמר בזה: קהילת הפרסום העולמית עמדה משתהה כשגוף מסחרי מינף לטובתו את המעידה של פלוטון דווקא לצורך אמירה חברתית הפוכה: מותג הג'ין aviation gin, של השחקן ריאן רנדולס, פנה לשחקנית מוניקה רייז ששחקה בפרסומת של פלוטון וגייס אותה לטובת פרסומת "המשך" מטעמו. בווידאו שהעלה ריינולדס לחשבון הטוויטר שלו נראית רייז על תקן "ניצולת פלוטון" יושבת בבר עם מבט פוסט-טראומטי ולצידה שתי חברות המנחמות אותה. כשהיא משתחררת מההלם מציינת מוניקה עד כמה הג'ין שהיא שותה חלק וטעים. החברות עדיין דואגות לה, וכשאחת מציעה לה את הכוס השנייה, היא מרגיעה אותה: "את בטוחה כאן". השלוש שותות לחיי התחלות חדשות, ושולחות עקיצה מתחכמת למהלך של פלוטון כשאחת מהן אומרת לרייז "את נראית נפלא". פרסומת החג של פלוטון לא רק גרמה לצונאמי תקשורתי לחברה, אלא גם גררה נזק כלכלי מוחשי כשהמניה של החברה צנחה.

והיו גם חברות שלמדו שהדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. למשל, ענקית השוקולד קדבורי שהסתבכה באוגוסט האחרון בשערורייה תקשורתית שהתחילה עם הרבה כוונות טובות: החברה השיקה בהודו את "שוקולד האחדות" - חפיסה במהדורה מיוחדת שעליה מודפסות דמויות נציגים של קבוצות אתניות שונות במדינה. כדי לתמוך מוצרית ברעיון האחדות ולהעביר מסר בנוסח: "לא משנה מה גוון העור שלך, יש לך מקום בשוקולד שלנו", קדבורי ארזה בכל חפיסה שוקולד בארבעה גוונים שונים של חום. אבל ברשתות החברתיות ובמדיה צלבו את המהלך ואת העומדים מאחוריו בטענה שזהו רעיון שטחי, פשטני ומקומם. "אתם באמת מנסים לפתור את בעיית הגזענות הנוראה בהודו בעזרת שוקולד בארבעה צבעים?" שאלו ברשתות.

Cadbury's Unity Bar promotes diversity with four different kinds of chocolate https://t.co/6T0sVO3PtQ pic.twitter.com/nWHJcquQUd