עיתונאית התפטרה בשידור חי לאחר שחשבה בטעות שזכתה בבפרס הגדול בלוטו

לפני כשבועיים, כתבת הטלוויזיה הספרדית, נטליה אסקודרו, צרחה בשידור חי, "אני לא באה לעבודה מחר!" כששמה התפרסם כזוכה בלוטו הספרדי, שהוא מפעל הלוטו הגדול בעולם במונחי סך הפרסים שלו.

אבל החגיגה שלה הסתיימה כאשר התברר שהיא זכתה ב־5,000 אירו בלבד, מתוך סך פרסים של 2.24 מיליארד אירו שהלוטו הספרדי חילק בשנה שחלפה.

אסקודרו, שעובדת בערוץ הממלכתי RTVE, הספיקה כבר התנצלה מאוחר יותר בטוויטר על התגובה שלה, והסבירה שהיא "עוברת תקופה קשה מסיבות אישיות".

Los últimos meses están siendo difíciles para mi por motivos personales , y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados , pero no he mentido ni manipulado