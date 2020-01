שלדים במושב הקדמי: כך מנסים להתחמק מקארפול בנת"צים המהירים בארה"ב

הפתרון היצירתי מדי של גבר שרק רצה לנסוע בנתיב המהיר לעבודה מבלי להזדקק לנוסעים נוספים. גבר כבן 62 נעצר בשבוע שעבר באריזונה לאחר שנתפס נוסע עם שלד מזויף בכיסא הקדמי. השלד "הוסב" לנוסע עם בגדים וכובע שמוט על הגולגולת ונקשר למושב הקדמי כדי שלא יתפרק או ייפול בזמן הנסיעה. כל זאת במטרה להערים על המצלמות והשוטרים בכביש כדי שיוכל לנסוע בנתיב המהיר.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ☠︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY