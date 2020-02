במותם ציוו לנו את המיתוס: קובי בריאנט הוא לא האגדה היחידה בלי סוף טוב

30.9.1955, ג'יימס דין (24). על כביש 466, כשהוא יושב לצד חברו שנוהג במהירות גבוהה, וכנראה מצוי תחת חומרים נרקוטיים, נפצע כוכב הקולנוע החם והמבטיח ביותר בהוליווד, שובר את המפרקת ונהרג במקום. הנהג נותר בחיים, ומשוחרר מבית החולים עוד באותו היום, עם פציעות קלות. דין לא היה חגור בחגורת בטיחות - עניין שלא היה אז מחויב לפי חוק - וכך מסתיימת באִבחה שמדהימה את העולם כולו אחת הקריירות הקולנועיות המבטיחות ביותר שידעה הוליווד. ומיתוס נולד.

11.8.1956, ג'קסון פולוק (44). אחד האמנים החשובים של תקופתו, ושל המאה העשרים בכלל, וכנראה גדול האמנים האמריקאים, נהרג בתאונת דרכים כשהוא שתוי. בדמו נמצא אחוז אלכוהול גבוה פי 105 מכפי המותר בחוק. פולוק, שהתמודד עם אלכוהוליזם לאורך כל שנות בגרותו, היה בשיא כוחו היצירתי, ובתקופת התאונה הוצגה תערוכה של עבודותיו ב"טייט גלרי" היוקרתי בלונדון, אחד המוזיאונים החשובים בעולם. פולוק השאיר אחריו אלמנה וילד ו-34 יצירות בסך הכול - מספר זעום ביחס לאמנים מודרניים אחרים שהאריכו ימים.

6.2.1958, מנצ'סטר יונייטד. "אסון מינכן" מכונה התרסקות המטוס שנשא את רוב שחקני קבוצת הכדורגל האנגלית מנצ'סטר יונייטד בדרכה הביתה ממשחק נגד פרטיזן בלגרד היוגוסלבית. המטוס עוצר במינכן לנחיתת ביניים, וכשהוא מנסה להמריא לכיוון מנצ'סטר נשרף אחד המנועים והוא מתרסק. 21 מתוך 44 הנוסעים נספים בהתרסקות, ביניהם גם דאנקן אדוארדס, אחד החלוצים הצעירים הטובים בעולם, ותשעה שחקנים נוספים. הקבוצה, שזכתה לכינוי "תינוקות באזבי", על שם מנהל הקבוצה מאט באזבי, ובגלל גילם הצעיר של מרבית שחקניה, הייתה צפויה לשלוט בכדורגל הבריטי והאירופי במהלך העשור הקרוב, והאסון חיסל לא רק 21 משפחות, כי אם גם כמעט דור שלם של כוכבי הכדורגל האנגלי.

3.2.1959, באדי הולי (22). אגדת הרוק'נרול באדי הולי היה יכול להיות אלביס פרסלי. הצליל, נגינת הגיטרה והכישרון החד פעמי שלו למלודיה ולקצב הפכו אותו לאחד הכותבים והמבצעים המוכשרים ביותר של תחילת עידן הרוק'נרול. שמו של להיטו הגדול והזכור ביותר היה "That will be the day that I die", אם רוצים להוסיף משהו בעניין חוש ההומור המקאברי של אלוהים. בעיצומו של מסע הופעות במערב התיכון, הולי שוכר מטוס פרטי שיוביל אותו ליעד הבא, ומוותר על האוטובוס המסורתי במסעות מסוג זה. המטוס נקלע לסופת שלג ונופל עם כל נוסעיו, ביניהם גם ריצ'י ואלנס, שלהיטו "לה במבה" בדיוק כיכב במצעדים אז.

31.8.1969, רוקי מרציאנו (45). מרציאנו היה אגדת איגרוף ששבתה את הדמיון האמריקאי והפכה למיתוס עוד בחייו. הוא פרש כאלוף העולם היחיד הבלתי מנוצח, ושמו ודמותו היוו השראה לסדרת הסרטים המצליחה בכיכוב סילבסטר סטאלון. תוכנת מחשב שנתבקשה לערוך סימולציה לקרב בין מוחמד עלי למרציאנו קבעה כי רוקי היה גובר על עלי, דבר שהרתיח את עלי. מרציאנו נספה בתאונת מטוס ערב יום הולדתו, תוצאה של תנאי מזג אוויר קשים וטעות אנוש של הטייס, שמנסה להנחית את המטוס ופוגע בשני עצים. עד היום הוא נחשב לספורטאי האיטלקי-אמריקאי המפורסם והטוב ביותר בכל הזמנים.

14.9.1982, גרייס קלי (53). קלי - אז הנסיכה של הנסיכות מונאקו ורעיית הנסיך רנייה, ובעבר כוכבת קולנוע הוליוודית והמוזה של אלפרד היצ'קוק, ומי שהפכה למיתוס אמריקאי כשוויתרה על הקריירה הקולנועית לטובת חיי המלוכה - סובלת משבץ קל במהלך נהיגה בכביש הררי מפותל ומעוקל וצוללת ביחד עם רכבה אל התהום, שם היא מוצאת את מותה כתוצאה מההתרסקות. מותה מותיר בהלם את הנסיכות, משפחתה והעולם כולו. עד היום בית המלוכה המתוקשר והמדובר לא התאושש מהאסון המר.

11.7.1987, אבי רן (23). שוערה של מכבי חיפה ונבחרת ישראל עמד בפני הפריצה הבינלאומית בקריירה שלו. הוא הוזמן לשחק במדי נבחרת כוכבי העולם במשחק ראווה, ונחשב לאחד הכישרונות הגדולים והמבטיחים בעולם, לא פחות, בתפקיד השוער. הוא היה לשוער המודרני הראשון בכדורגל הישראלי. בעיני רבים רן היה השוער הישראלי המוכשר ביותר ואחד הכישרונות הגדולים ביותר שצמחו בישראל בענף הספורט המוביל במדינה. מותו, בתאונה מחרידה במהלך חופשה בכינרת, נגרם כתוצאה מפגיעה של אופנוע ים בעת שרן שוחה בכינרת, כאשר נהג האופנוע לא רואה את רן כלל. הפגיעה בראשו הייתה קטלנית ומיידית.

7.6.1993, דראזן פטרוביץ' (29). אגדת הכדורסל האירופית וכוכב האנ.בי.איי היה בשיא קריירת המשחק שלו. בקיץ הקודם זכה במדליית הכסף האולימפית במדי נבחרת קרואטיה, ועמד שווה בשווה אל מול שחקני נבחרת הכדורסל הטובה ביותר בהיסטוריה, "הדרים-טים" האמריקאית. פטרוביץ' נהרג בתאונת דרכים בכביש מהיר בגרמניה, כאשר הוא ישן במושב האחורי ברכב הב.מ.וו שלו, שבו נוהגת חברתו במהירות 180 קמ"ש. הרכב פוגע חזיתית במכלית שהתהפכה על הכביש שניות ספורות קודם לכן ופטרוביץ', שאינו חגור, נהרג במקום. קרואטיה ציינה שלושה ימי אבל. אולם הכדורסל שבו שיחק במדי ציבונה זגרב הוסב על שמו, וחולצתו, עם המספר 3, נתלתה במרומי האולם בניו-ג'רזי, שם שיחק באנ.בי.איי.

31.8.1997, הנסיכה דיאנה (36). במנהרה מוארת, כשמאחוריה ומצדדיה שובל של אופנועים נהוגים בידי צלמי פפראצי, מאבדת המרצדס השחורה של דודי אל-פאיד, בן זוגה של הנסיכה, את הבלמים, ודיאנה, אל-פאיד והנהג, הנרי פול, מוצאים את מותם בתאונת הדרכים המפורסמת ביותר בהיסטוריה. הסיבה הרשמית שהציגה המשטרה הצרפתית לתאונה הייתה נהיגה בשכרות במהירות גבוהה של פול - אבל מאז הועלו אינספור תיאוריות קונספירציה באשר למקרה, כולל הרעיון שהנסיכה חוסלה על-ידי שירות הביון הבריטי, בהוראת המלכה, בשל הנזק שהסבה התנהגותה דאז לבית המלוכה.

16.7.1999, ג'ון קנדי ג'וניור (38). כטייס חובב, שקיבל את רישיון הטיסה שלו זמן לא רב לפני התאונה - טס בנם הבכור של נשיא ארה"ב המנוח ג'ון קנדי וג'קלין קנדי-אונסיס לנופש עם אשתו קרוליין בסט-קנדי באתר הנופש מרתה'ס ויניארד. כתוצאה מראות לקויה ומתנאי מזג אוויר קשים, הוא נקלע לסחרור ורטיגו וצולל במהירות גבוהה אל מותו הבלתי נמנע ומותם של שאר יושבי המטוס הקטן. ג'וניור קנדי, שהפך לסמל אמריקאי כשהצדיע לארון של אביו בטקס הלוויה המפורסם, היה מו"ל ופוליטיקאי מתחיל והנצר המפורסם ביותר של משפחת המלוכה האמריקאית הראשונה והאחרונה.

25.8.2001, אלייה (22). מטוס פרטי קטן שעליו שישה נוסעים, ביניהם הזמרת אלייה, שזכתה מוקדם יותר בפרס הגראמי הראשון שלה ועמדה להפוך לכוכבת בסדר הגודל של אלישיה קיז, ואולי אפילו ביונסה, מתרסק בדרכו לפלורידה, תוצאה של סיבה שטרם הובהרה. רישום יומן הטיסה מלמד כי המטוס נשא 350 ק"ג עודפים של ציוד, ובשילוב הרוחות החזקות כנראה שלא עמד במשא וצלל כמה דקות לאחר שהמריא. נוסע אחד בלבד, שומר הראש של אלייה, שרד את ההתרסקות.

20.5.2011, רנדי "מאצ'ו מאן" סאבאג' (59). כוכב ההיאבקות האגדי, שני רק להאלק הוגאן בפרסומו, תהילתו הבינלאומית וגם עושרו, סובל מהתקף לב במהלך נהיגה לאירוע חתימות למעריצים ונהרג לאחר שרכבו מתנגש במעקה בטיחות במהירות גבוהה. דוח הנתיחה לאחר המוות קובע כי סיבת המוות היא התקף הלב. מותו של סאבאג' מותיר את קהילת הספורט הבידורי המומה ואת אמריקה כולה אבלה.

10.11.2013, פול ווקר (40). ווקר, כמה סמלי ומצמרר, כוכב סדרת סרטי הפעולה "מהיר ועצבני", ישב במושב הסמוך לנהג - חברו הטוב רוג'ר רודאס, שנהג בפרארי האדומה של ווקר. הפרארי, כתוצאה של נהיגה במהירות גבוהה, מסתחררת על הכביש המהיר היוצא מלוס אנג'לס, ווקר ורודאס דוהרים לתוך מעקה בטיחות ועמוד חשמל ונהרגים כתוצאה מההתנגשות. ווקר היה בשיא הקריירה ההוליוודית שלו והיה על סף כניסה למועדון כוכבי הפעולה הגדולים ביותר בעולם עם וין דיזל, חברו וג'ייסון סתאת'הם, שניהם שותפיו לסדרת מרדפי המכוניות.

11.2.2015, בוב סיימון (77). חתן פרס פוליצר (פעמיים), זוכה פרס האמי (27 פעמים!), מגיש תוכנית הדגל העיתונאית בארה"ב ("60 דקות") ואחד העיתונאים המפורסמים ביותר בעולם כולו, נהרג בתאונת דרכים במנהטן, לאחר שהנהג השכיר ברכב שבו נסע מאבד שליטה על הרכב ביום גשום. סיימון נפצע קשה ומת מפצעיו בבית החולים. האירוניה של המוות והממד הטרגי שבו מתעצמים כאשר נזכרים שהוא שרד שישה אזורי קרבות ומלחמות שאותן סיקר, כולל תקופה של 40 יום שהוא וצוותו עשו בשבי משמר הרפובליקה של אחד, סדאם חוסיין, בזמן מלחמת המפרץ.