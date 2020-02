החלטה גורלית של שאול אלוביץ': מוותר על השימוע בתיק בזק

שאול אלוביץ' החליט לוותר על זכותו להליך שימוע בפני פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) ב"תיק בזק השני", שבו הוא חשוד בקבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, עבירות דיווח ושיבוש מהלכי משפט - כך נודע ל"גלובס".

המשמעות הכמעט ודאית של ההחלטה של אלוביץ' שלא לנצל את זכותו לשימוע בפני הפרקליטות היא שהוא יועמד לדין פלילי, וינוהל נגדו משפט בתיק פרשת המרמה בבזק. עם זאת, אלוביץ יכול לקוות ששאר החשודים בתיק, שמתייצבים להליכי השימוע, יצליחו לשנות את עמדת הפרקליטות גם ביחס אליו.

החלטת אלוביץ' לוותר על זכותו לשימוע לא התקבלה במנותק מהתיק הנוסף שבו אלוביץ' עומד לדין פלילי - תיק 4000, שבו הוא מואשם במתן שוחד לראש הממשלה בנימין נתניהו. אלוביץ ספג מפלה משפטית בהליך השימוע שאליו התייצבו סנגוריו בתיק 4000. באותו מקרה נדחו כל טענות ההגנה של אלוביץ' בשימוע, והוחלט, כאמור, להעמידו לדין פלילי בגין מתן שוחד לנתניהו, ואת נתניהו בגין קבלת שוחד ומרמה והפרת אמונים.

השימוע לאלוביץ' בתיק 4000, "תיק בזק הראשון", נערך בפני המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, עו"ד ליאת בן-ארי, ופרקליטים נוספים מפרקליטות מיסוי וכלכלה, וגם הליכי השימוע ב"תיק בזק השני" נערכים בפני בן-ארי ואנשיה. המעורבות של אלוביץ' בשני התיקים, "בזק הראשון" ו"בזק השני", מהווה אתגר חריג עבור הפרקליטות וכמובן גם עבורו.

לאחר הוויתור על השימוע, כאמור, אלוביץ' צפוי לעמוד בפני שני משפטים פליליים במקביל על-ידי אותה פרקליטות מחוז (מיסוי וכלכלה): האחד בבית המשפט המחוזי בירושלים והשני במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. המצב החריג הזה, אם יתרחש, יאלץ את הפרקליטות ואת הנאשם וסנגוריו "לג'נגל" בין שני בתי המשפט ובין האישומים, שגם קשורים במידה מסוימת זה בזה.

כפי שחשפנו ב"גלובס", הליכי השימוע ב"תיק בזק השני", שעניינו שורה של מעשי מרמה ודיווח לכאורה שנעשו בבזק בחברת yes ובחברות נוספות, החלו בשבוע שעבר. תחילה נערך הליך שימוע לסטלה הנדלר, לשעבר מנכ"לית בזק, החשודה בעבירות של מרמה והפרת אמונים, עבירת דיווח ושיבוש. לאחר מכן נערך הליך השימוע לעמיקם שורר, לשעבר סגן יו"ר יורוקום ומי שהיה יד-ימינו של הבעלים אלוביץ'. שורר חשוד בביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך.

בהמשך יתקיימו הליכי השימוע של החשודים הנוספים: בנו של שאול, אור אלוביץ'; יועץ התקשורת אלי קמיר; מנכ"ל yes לשעבר' רון איילון; ולינור יוכלמן, שהייתה מזכירת בזק.

כתב החשדות שנשלח לחשודים מתייחס לחשדות בפרשות שונות: הראשונה נוגעת לכך שאלוביץ' ושורר קיבלו באמצעות יוכלמן פרטים חסויים מוועדה בלתי תלויה שהייתה אמורה לדון ברכישת יתרת מניות yes מיורוקום; הפרשה השנייה נוגעת להדלפות של יוכלמן לבכירים גם מתוך הוועדה הבלתי תלויה שעסקה בהתקשרות yes עם חברת חלל ועדכנה אותם באופן שוטף, כולל בחומרים חסויים שהוכנו לקראת הדיונים; בפרשה השלישית נאשם אלוביץ', שבמסגרת הסכם רכישת מניות yes, הוא הנחה את מנכ"ל yes איילון לנפח את תזרים המזומנים של החברה כדי להגדיל את הסכום שיעבור לבזק ל-170 מיליון שקל; בפרשה הרביעית מעורבים שלמה פילבר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת - שהפך לעד מדינה ואינו נאשם - קמיר, הנדלר ואלוביץ'. האישום נוגע להעברה של מסמכים רשמיים של משרד התקשורת שפילבר העביר לשלושה, והם "תיקנו" אותם.

הנדלר והחשודים הנוספים לא מתייצבים בעצמם להליכי השימוע אלא מיוצגים בו בידי סנגוריהם. הנדלר מיוצגת בידי עורכי הדין צבי אגמון ונתי שמחוני ועורכי דין נוספים ממשרדיהם. שורר מיוצג בידי עו"ד איתן מעוז. מהצד של הפרקליטות מנוהלים הליכי השימוע, כאמור, על-ידי עו"ד ליאת בן-ארי, שליוותה את החקירה מראשיתה ומשמשת כראש צוות התביעה גם בתיקי ראש הממשלה נתניהו. עוד מייצגים את המדינה בשימוע עו"ד יונתן תדמור, שצפוי להחליף את בן-ארי בראשות פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה); מנהלת מחלקת ניירות ערך, עו"ד יהודית תירוש; סגן מנהלת המחלקה, עו"ד אמיר טבנקין; ועו"ד ניצן וולקן.

אלוביץ' מקווה שהשופטים ייטו לו חסד יותר מהפרקליטות

שימוע בפני הפרקליטות הוא הליך שמאפשר לחשוד בפלילים לשטוח באמצעות סנגוריו בפני רשויות התביעה את טענות ההגנה שלו בניסיון לשכנע אותם לוותר על ניהול משפט פלילי נגדו. זהו הסיכוי האחרון של חשוד בפלילים למנוע את הסיטואציה הקשה שבה נאשם צריך לעמוד בפני שופט או שופטים בהליך משפטי ארוך ויקר עבור הנאשם, שגובה ממנו וממשפחתו מחירים קשים.

הפרקליטות מצדה צריכה להתייצב להליך השימוע ב"לב פתוח ובנפש חפצה". שופט בית המשפט העליון, מני מזוז, כתב במקרה של הנשיא לשעבר, משה קצב, שהורשע באונס, כי "שימוע אינו עניין טכני, שימוע הוא עניין מהותי. שימוע הוא הליך שנועד לברר באופן יסודי את חומר החקירה, ושימוע לעתים קרובות מביא לשינוי בתמונה הראשונית של חומר הראיות. זה מה שהביא לשינוי בסעיפי האישום".

ההחלטה של חשוד בפלילים לוותר על זכותו להליך שימוע היא דרמטית וחריגה. ברוב המקרים, כפי שקרה למשל בתיקי נתניהו, מנצלים חשודים את זכותם לשימוע בפני הפרקליטות. במקרים רבים, כפי שציין מזוז, השימועים גם מביאים לסגירת תיקים או להפחתה באישומים נגד חשוד. אלוביץ' יודע היטב שהחלטתו לוותר על זכותו לשימוע בפני עו"ד ליאת בן-ארי ואנשיה תגרום בוודאות לכך שהוא ייאלץ להתמודד במקביל עם שני משפטים פליליים שינוהלו נגדו: האחד - בתיק 4000 בבית המשפט המחוזי בירושלים. השנית - בתיק המרמה בבזק, "תיק בזק הראשון", במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי.

אז למה אלוביץ' ויתר על השימוע והחליט בעיניים פקוחות ללכת לעוד משפט פלילי שינוהל נגדו? לא משום שהוא כבר אינו מאמין שהוא חף מפשע. ההחלטה לוותר על זכותו לשימוע התקבלה אצל אלוביץ' בראש ובראשונה בגלל האכזבה שלו מתוצאות הליך השימוע שנערך לו בתיק 4000. אלוביץ' ורעייתו איריס האמינו ביכולתם לשכנע בשימוע את הפרקליטות והיועמ"ש שלא להעמיד אותם לדין בתיק 4000, או לכל הפחות לא להעמיד לדין את איריס, או לצמצם את האישומים נגדם. החלטת הפרקליטות לדחות את הרוב המוחלט של טענות ההגנה שלהם הביאה את שאול ואיריס למפח-נפש גדול ועמו לחוסר אמונה בסיכויי הליך השימוע הנוסף של שאול.

אבל מעבר לתחושות הללו שיקול נוסף של אלוביץ' בוויתור על הליך השימוע בתיק המרמה בבזק, הוא שלא לחשוף את טענות ההגנה שלו בפני התביעה. החשש מחשיפת קו ההגנה בפני התביעה טרם המשפט מלווה כל חשוד וסנגור שמתייצבים להליכי שימוע. בעבר היו מקרים לא מעטים שבהם חשודים, חלקם מוכרים, ויתרו על זכותם להליך שימוע. בשורת התוצאה לעתים זה השתלם להם.

כך למשל, ביולי 2009 הודיעו פרקליטי ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, ליועמ"ש דאז, מני מזוז, על החלטתם לוותר על זכות השימוע בפרשת "ראשונטורס". ההחלטה התקבלה לאחר שהפרקליטות החליטה להאשים באותה פרשה את רייצ'ל רז-ריסבי, שהייתה מתאמת הנסיעות של אולמרט. פרקליטי אולמרט הסבירו כי זכות השימוע בתיק הפכה חסרת תועלת, אם הפרקליטות גם כך לא מתכוונת לוותר על העמדתו לדין.

בסופו של דבר, הפרקליטות חזרה בה מכתב האישום נגד רז-ריסבי, וכתב האישום נגדה בוטל אחרי שמונה שנים. גם אולמרט יצא בפעם הזו כשידו על העליונה. בספטמבר 2016 זוכה אולמרט בדעת רוב של שופטי העליון מהאישומים נגדו בפרשת ראשונטורס. שניים מחמשת שופטי העליון, עוזי פוגלמן ויצחק עמית, רצו להרשיע את אולמרט גם בפרשה זו. פרשת ראשונטורס היא היחידה שבה הועמד אולמרט לדין פלילי ויצא ממנה זכאי.

גם ראשת העיר נתניה, מרים פיירברג, ויתרה על זכותה להליך שימוע בעת שהייתה חשודה בביצוע עבירות שוחד ומרמה והפרת אמונים. ב-23 ביוני 2019 התברר כי ההחלטה של פיירברג לא פגעה בה: הפרקליטות הודיעה על סגירת התיק נגדה מחוסר ראיות.

עם זאת, המקרה של אלוביץ' שונה מזה של פיירברג . כאמור, גם אלוביץ' יודע שהסיכוי שלו להיחלץ מכתב אישום פלילי הוא קלוש. אלוביץ' וסנגוריו כבר מתכוננים למשפט, והם מקווים שהשופטים ייטו עמם חסד, יותר מאשר אנשי הפרקליטות.

*** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאול אלוביץ' ושאר המעורבים לא הורשעו בביצוע עבירה, מכחישים את המיוחס להם בכתב האישום, ושמורה להם חזקת החפות.