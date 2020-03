סנאטור ראשון חולה בקורונה: רפובליקני שהתנגד בתחילת החודש להעברת תקציב לטיפול בקורונה

הסנאטור הרפובליקני ראנד פול נמצא חיובי בבדיקת קורונה - כך הודיע ​​משרדו בטוויטר לפני זמן קצר. פול הוא הסנאטור האמריקני הראשון שנמצא חולה בקורונה. בשלב זה לא ידוע ממי או היכן נדבק פול.

הסנטור ראנד פול, שהינו חבר גם בתנועת "מסיבת התה", היה הסנטור היחיד בסנאט - הן מרפובליקנים והן מהדמוקרטים - שהצביע בתחילת החודש נגד העברת תקציב לשעת חירום לטיפול בקורונה, בהיקף של 8 מיליארד דולר.

ראנד פול, הסנטור ממדינת קנטאקי היה מעורב מאד בהחלטות האחרונות על חבילת הסיוע לאזרחים האמריקאים. הוא אחד מהמתנגדים הבולטים ליוזמה להעביר אלף דולר לכל האמריקאים. לדבריו, התשלום צריך להיות מועבר למובטלים בלבד ולא כדי לחלק כסף לכלל האזרחים. "אם אזרח עדיין מועסק ועובד כרגיל, למה שנעביר לו 1000 דולר לחשבון הבנק?", אמר פול ביום רביעי האחרון והוסיף, "זה נראה לי לא אחראי מבחינה פיסקלית פשוט לשלוח כסף לכולם".

He expects to be back in the Senate after his quarantine period ends and will continue to work for the people of Kentucky at this difficult time. Ten days ago, our D.C. office began operating remotely, hence virtually no staff has had contact with Senator Rand Paul.