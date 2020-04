"לא תהיה חזרה לשגרה אלא מעבר מחירום לשגרה חדשה – ‘שגרת קורונה'"

ספר על אתגר משמעותי שהתמודדת איתו באחרונה.

הייעוד של החברה הוא להעניק שירותי תקשורת ל־3 מיליון לקוחות. בתקופה הזאת מדובר על שירותים חיוניים במיוחד, והרצון לספק אותם 24/7 במציאות שבה אנו נאלצים לצמצם בכוח האדם בהתאם להנחיות המדינה - יצר אתגר משמעותי. כדי לתת מענה ללקוחות העברנו מאות נציגים לעבודה מהבית, וכך יצא שלקוחות שהתקשרו לקבל שירות שמעו גם קולות של ילדים ברקע, אבל הם קיבלו זה את בהבנה. בשבועות האחרונים, עובדי פרטנר עבדו בתנאים לא פשוטים כדי לדאוג שמדינה שלמה תוכל לדבר עם סבא וסבתא בווטסאפ, ללמוד עם הכיתה בזום, לנהל שיחת ועידה עם המשרד מהבית ולהזמין מזון מהסופר. מורכב מאוד לנהל מערך אדיר כזה, כאשר העובדים שותפים גם לחששות שמעורר המצב.

עם מי התייעצת ומה עזר לך להתמודד?

הצוות הקרוב אליי ביותר הוא הנהלת החברה. נבחרת שמשמשת כקבוצה מלוכדת שגם מייעצת על בסיס יומיומי וגם מוציאה לפועל את ההחלטות שלעיתים משתנות כמה פעמים ביום. קיימנו בכל יום הערכת מצב, לפעמים כמה פעמים ביום, והקפדנו לעדכן את העובדים בכל התפתחות ובכל שינוי בנהלים.

איך אתה מסכם את מה שלמדת מהאתגר והפתרון?

עדיין לא הגענו לשלב הסיכומים. אנחנו עדיין לומדים את המציאות החדשה, ואני בטוח שהחזרה לשגרה, לכשתגיע, לא תהיה ‘חזרה' אלא ‘מעבר' מחירום לשגרה חדשה - ‘שגרת קורונה'.

יש מנהל/ת שמהווה עבורך השראה, בעיקר בימים אלו?

אני מעריך ומוקיר את מנהלי מכוני המחקר הישראליים שנרתמו למרוץ של אבחון, טיפול, מניעה וריפוי של נפגעי הקורונה. פרופ' עידו עמית ופרופ' ערן אלינב ממכון ויצמן הם השראה לדור שלם של ילדים ובני נוער, שרואים מי הם גיבורי התקופה. כולי תקווה שהשליחות הזו תחלחל לילדינו, בימים שבהם אין חינוך פורמלי אבל יש חינוך בדרך של דוגמה אישית והשראה.

המלצה:

הספר "That will Never Work" שהוציא לאחרונה מארק רנדולף, שותפו של ריד הייסטינגס לייסוד נטפליקס. רנדולף מתאר כיצד הם נכנסו לשוק בנסיגה של השכרת סרטי DVD עם שירות־עד־הבית, שהפך לשירות התוכן הגדול בעולם. השניים העבירו את עולם העסקים שיעור מאלף באיתור הזדמנויות וצרכים של צרכנים, וראייה מעבר למקובל ולמה שנראה שעובד, תוך דגש על תרבות ארגונית ויכולת ביצוע מהירה.

ברוכים הבאים למדור הניהול החדש של מגזין G. על המדור הזה עמלנו עוד לפני תקופת הקורונה מתוך מחשבה שהמוסף השבועי של "גלובס" יכול וצריך להוות במה עיתונאית רלוונטית לאוצרות של ידע בתחומי הניהול, ומתוך רצון להציג מגמות עדכניות, כלים חדשניים ומקורות השראה למנהלים בדרגים שונים.

ואז הגיעה הקורונה. ומתוך הכאוס התעסוקתי התחדד עוד יותר הצורך לייצר בית שירכז מגמות ניהוליות שונות ויסייע בקבלת החלטות.

המדור שאותו אתם קוראים כעת הוא הסנונית הראשונה, מעין גרסת בטא שתלך ותתרחב עם הזמן. נשמח לתגובות, הארות והצעות: g@gmail.com