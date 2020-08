סקוט קופר, השותף המנהל של קרן ההון סיכון אנדריסן הורוביץ', צייץ בתחילת השבוע: "השתיקה מהקהילה העסקית ומהעיתונאים ביחס ליכולת של הממשל לשתק פעילות של חברה בן לילה, היא שתיקה רועמת. טיקטוק תהיה הראשונה בהתקפה ארוכה על המסחר, ולא רק בארה"ב - כל מדינה יכולה להשתמש בתקדים כדי להצדיק פעולות עתידיות". זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר לעיתונאים שטסו איתו ב"איירפורס 1" כי הממשל מתכוון לאסור את פעילות טיקטוק בארה"ב.

The silence from the business and journalist communities re the govt's ability to literally shut down a company overnight is deafening. Tik Tok will be the first salvo in a prolonged attack on commerce and not just in the US - every country will cite it to justify future actions.