מה פגום בתאגידים אמריקאיים? על פי אלון מאסק, יותר מדי בוגרי תואר במנהל עסקים שמסתובבים בהם ופוגעים ביכולת של החברות לחשוב באופן יצירתי ולתת ללקוחות שלהן את מה שהם באמת רוצים.

דברי הביקורת שלו על החינוך האקדמי מגיעים כחלק מדיון רחב יותר על מנהיגות בפני קהל מקוון, בכנס המנכ"לים השנתי של ה"וול סטריט ג'ורנל", שבו עודד מאסק מנהלים לעזוב את גיליונות הנתונים ולצאת מחדר הישיבות אל קומות המפעל של החברות שלהם.

"אני חושב שייתכן ויש יותר מדי בעלי תארים במנהל עסקים שמנהלים חברות", אמר מנכ"ל טסלה. "זו ההפיכה של אמריקה למנוהלת על ידי בעלי תארים בניהול, שאני חושב שאינה דבר מלהיב כל כך. צריך להיות פוקוס גדול יותר על המוצר או השירות עצמו, פחות זמן מבוזבז בישיבות חבר מנהלים, פחות זמן על כספים".

ראשי בתי ספר לעסקים לא נשארו חייבים, ואמרו שהערותיו של מאסק לא משקפות את המציאות של מה שמלמדים בתוכניות של בתי ספר לעסקים. יותר סטודנטים הלומדים תואר בעסקים, כך אמרו, מתעניינים ביזמות ובטכנולוגיה ולא בוול סטריט.

"יש לי רק כבוד לאלון, אבל הוא טועה כאשר הוא ממקד את האשמה בתארים", אמר רוברט סיגל, מרצה לניהול בביה"ס לעסקים של אוניברסיטת סטנפורד. "אני חושב שהוא קלע לאמת כשאמר במה מנהיגים צריכים להתמקד, אבל הוא פספס לגמרי כשתקף את התארים במנהל עסקים".

סיגל אמר שסטנפורד מציעה לסטודנטים מגוון של חוגים על פיתוח מוצר ויצירת קשר עם לקוחות. יש גם הזדמנויות ליזמים צעירים להציג תוכניות עסקיות למימון וגם לעבודה עם פרופסורים ומחלקות אחרות, כמו ביה"ס להנדסה, על מנת לעזור להם להריץ רעיונות, הוסיף.

גלן הבארד, דיקן לשעבר של ביה"ס לעסקים של אוניברסיטת קולומביה, אמר שתואר במנהל עסקים מעניק ליזמים את היסוד הדרוש להצלחה, כולל הדמייה של מוצר לפי צרכי לקוח, פיתוח אסטרטגיה, הרכבת תוכנית כלכלית ובניית צוות.

"הוא בעל חזון, אבל ישנם מנכ"לים רבים שמצליחים עם חזון ועם הגשמה בעזרת תואר במנהל עסקים, או בעזרת צוות המורכב מאנשים בעלי תואר במנהל עסקים", אמר.

שליש מהמנכ"לים המובילים ב-Fortune 500 בוגרי תואר שני במנהל עסקים

בין מאה המנכ"לים המובילים בחברות Fortune 500, לכשליש יש תואר שני במנהל עסקים, כך לפי דירוג בתי הספר למנהל עסקים הטובים ביותר של U.S. News. בחמש תוכניות לימודים למנהל עסקים למדו יותר ממנכ"ל אחד ממאה החברות המובילות, כולל ביה"ס לעסקים של אוניברסיטת הרווארד, שסופר בין בוגריו את מנכ"ל JPMorgan Chase ג'יימס דיימון ואת מנכ"ל ג'נרל אלקטריק לורנס קאלפ, וביה"ס למנהל עסקים של אוניברסיטת סטנפורד, בו למדו מנכ"לית ג'נרל מוטורס מרי בארה ומנכ"ל Capital One Financial Corp ריצ'רד פיירבנק.

לא כל המנכ"לים של חברות Fortune 100 המחזיקים בתואר במנהל עסקים למדו באוניברסיטה נחשבת, על פי הדוח. לדוגמה, סטיבן סקוורי, מנכ"ל אמריקן אקספרס, קיבל את התואר שלו מביה"ס לעסקים ע"ש אומאלי במכללת מנהטן.

ראג' איקמבדי, דיקן ביה"ס לעסקים ד'אמורה-מק'קים של אוניברסיטת נורת'איסטרן, הטיל ספק בקביעה של מאסק, שאמר שמנכ"לים לא צריכים להיות קשובים לרווחיות של החברות שלהם, ואמר שתואר במנהל עסקים יכול לספק למנהלים תאגידיים הבנה הוליסטית של עסקים, משרשרת האספקה, לוגיסטיקה וייצור ועד שיווק, שירות לקוחות וכוח אדם.

"האם אנחנו באמת חושבים שהתמקדות של משקיעים בכספים היא בעיה שקשורה לחינוך בבתי הספר לעסקים?", שאל ריץ' ליונס, דיקן לשעבר של ביה"ס לעסקים ברקלי האס באוניברסיטת קליפורניה. "האם בחברות שבחבר המנהלים שלהן יש פחות בעלי תארים הישיבות קצרות יותר? אני בספק. האם ייתכן שההתמקדות הצודקת של מאסק במוצר היא תוצאה של התעשייה המדעית שהוא פועל בתוכה, ולא הכללה שתקפה לשאר השוק?".

"לצ'פר את אלה שעושים ולא להתמקד ברעיונות אוויר כמו ניהול"

ישנם מבקרים אחרים של הרדיפה אחר תארים שהריעו למאסק על דבריו. דן רסמוסן, שותף בחברת ההשקעות Verdad Advisers מבוסטון, אמר שהוא מרוצה שמאסק שואל שאלות לגבי הערך של חינוך לעסקים. רסמוסן כתב דוח שפורסם בשנת 2019 במגזין Institutional Investor שמצא כי תוכניות למנהל עסקים לא מייצרות מנכ"לים טובים יותר, אם בוחנים את הביצועים על פי תשואה פר מניה.

"מה שמאסק מצביע עליו כאן הוא שיש לצ'פר את אלה שעושים ולא להתמקד ברעיונות אוויר כמו ניהול", אמר רסמוסן. "אני בעד חברה שמעדיפה עשייה ופעילות על פני ייחוס. אנשים המקדישים עצמים לחברה עשויים להיות שווים או עדיפים על כוכבי בי"ס למנהל עסקים שצדים אותם לאחר סיום הלימודים".

זו לא הייתה הפעם הראשונה שמאסק ומנהיגי טכנולוגיה אחרים מבקרים את תוכניות הלימודים. בריאיון בשנת 2013 בעמותה הפיזית האמריקאית, ארגון עובדים ללא מטרות רווח לאנשים העובדים בעבודות הדורשות מאמץ גופני, אמר מאסק: "אני שוכר אנשים למרות שיש להם תואר במנהל עסקים, לא בגלל שיש להם אותו".

פיטר ת'יל, המשקיע שהקים את חברת התשלומים פייפל (Paypal Holdings) יחד עם מאסק ואחרים לפני שני עשורים, אמר פעם: "לעולם אל תשכרו מישהו עם תואר במנהל עסקים; הם יהרסו לכם את החברה". טסלה היא אחד המקומות המבוקשים לעבודה עבור בוגרים טריים וסטודנטים למנהל עסקים, כך לפי Handshake, אתר לעבודות סטודנטים שבוגרי מכללות מחפשים בו עבודות. בחמש השנים האחרונות, יצרנית הרכבים החשמליים נמצאת באופן עקבי בין שלושה המעסיקים שמקבלים הכי הרבה פניות.

ג'ף בזוס, ראש אמזון, ביקר את התארים במנהל עסקים בעבר. אבל כאשר רשת הקמעונאות התרחבה בעשור האחרון, היא הפכה לאחד המעסיקים הגדולים ביותר של בוגרי לימודים במנהל עסקים.

תוכניות לימודים למנהל עסקים נתונות לביקורת לגבי האם הסכומים הגבוהים הנגבים עבור השתתפות בהן שווים את זה. חלק מהתוכניות השוות ביותר יכולות לעלות סכומים של שש ספרות מבלי לקחת בחשבון הוצאות מחייה ואת העובדה שכדי ללמוד בהן יש לעשות הפסקה של שנתיים בקריירה.

קאי תומפסון, בוגר של התוכנית למנהל עסקים בביה"ס לניהול ע"ש קרלסון באוניברסיטת מינסוטה העובד כיועץ, אמר שזה שווה את זה.

"ההנחה של מאסק שלרוב בעלי התארים בעסקים אכפת יותר מכספים, גיליונות נתונים, מצגות וישיבות חבר מנהלים מאשר מטיב המוצרים והשירותים שהחברות שלהם נותנות ללקוחות - פשוט אינה נכונה", אמר.