עם נוף לים: בכמה נמכרה דירת 5 חדרים בנתניה?

העסקה: דירת 5 חדרים בשטח של 136 מ"ר עם מרפסת בשטח של 16 מ"ר במתחם "שירת הים" בנתניה נמכרה תמורת 8.05 מיליון שקל.

● ראיון | המשקיע שקנה בית בפאפוס בגלל אשתו

● ראיון | צחי אבו הפך חברת נדל"ן מאשדוד לאימפריה של מיליארדים. והוא עדיין רעב

השכונה: "שירת הים" הוא מתחם בנתניה שמיועד להפוך לשכונה חדשה, קטנה ויוקרתית מאוד, בקו הראשון לים. המתחם מצוי מערבית לפארק השלולית, וצפונית לשמורת האירוסים. באוגוסט 2023 שיווקה רמ"י במקום שישה מגרשים ל־749 יחידות דיור (יח"ד), במגדלים של 16־19 קומות, ואז קרה דבר מעניין: בעוד שומות רמ"י העריכו את הקרקעות בכ־1.23 מיליארד שקל (ללא מע"מ), סך ההצעות הגיעו ל־790 מיליון שקל, כלומר פחות משני שלישים מהערכות רמ"י. הסיבה: המכרז נערך בשיא השפל הגדול של 2023, שבמהלכו הועלתה ריבית בנק ישראל, מחירי הדירות ירדו וכמותם גם מספר העסקאות.

בשנה שעברה השתנו פני הדברים ומחירי הדירות עלו, אך השנה הם שבו לרדת והשאלה שעולה היא כיצד מתמחרות החברות את הדירות בשכונה, שמציעה נוף נדיר. מבדיקה עולה כי רק אביב־מליסרון החלה לשווק את הפרויקט שלה בשכונה במחיר ממוצע לדירה שנע בסביבת 53 אלף שקל למ"ר.

את המחירים ב"שירת הים" יש להשוות למחירים של הפרויקטים האחרונים בשכונות היוקרה עיר ימים, שמצויה דרומית לשמורת האירוסים, ולמחירים בנת־600, שמצויה כקילומטר צפונה מהפרויקט. מחירי דירות בפרויקטים שהוקמו בשנים האחרונות בעיר ימים מגיעים לכ־48 אלף שקל למ"ר, ובנת־600 בוצע מספר קטן של עסקאות - במחירים של כ־38 אלף שקל למ"ר בממוצע.

לצורך השוואה נוספת, מאות מטרים צפונית ממהפרויקט של אביב־מליסרון משווק פרויקט חופי אחר, שאינו כלול ב"שירת הים", והעסקאות בו נסגרו עד כה לפי 45 אלף שקל למ"ר.

הפרויקט: SEA AVIV של אביב־מליסרון ממוקם בחלקו הדרום־מערבי של המתחם, כך שהנוף שנשקף ממנו יישאר פתוח גם לים במערב וגם לשכונת האירוסים בדרום, מה שהופך אותו לפרויקט במיקום המוביל במתחם.

עם השלמתו הוא יכלול שני מגדלים בני 15 ו־16 קומות, בהם 125 יח"ד של 3־6 חדרים, דירות גן ענקיות ופנטהאוזים עם בריכות פרטיות הקרובות מרחק הליכה מהים.

מערבית לו, במצוק, צפוי להבנות מלון שיוקם בגובה המצוק ועל כן לא יסתיר את הנוף שנשקף מהדירות.

ניתוח: העסקה מגלמת מחיר של 56 אלף שקל למ"ר, כלומר גבוה בכ־5% מהמחיר הממוצע של הדירות בפרויקט. את הפער יש לייחס לקומה - קומה 13 מתוך 15 קומות, ולנוף הפתוח.

אחת מדירות הפנטהאוז בפרויקט נמכרה בשבוע שעבר ב־15.9 מיליון שקל, ובסך הכל נראה כי הפרופורציות בין מחיר הדירה, למחיר דירות אחרות בפרויקט, ובין מחירי הדירות בפרויקט, למחירי דירות בשכונות יוקרה ימיות אחרות בנתניה - סבירים.

דבר המתווך: תומר סיני ועידו סיני מקבוצת סיני נכסים שביצעו את העסקה מספרים כי ״הרוכשים - זוג בשנות ה־60 לחייהם מניו יורק - מייעדים את הדירה לנופש. המחיר הוא מחיר שוק - חד־משמעית. עתודות הקרקע בקו החוף של ישראל הולכות ונגמרות. הם קנו במיקום מנצח - לא רחוק מהרצליה ומתל אביב, ששם המחירים כפולים".

דבר היזם: צחי דידי, מנכ"ל אביב־מליסרון אומר כי "פרויקט SEA AVIV ב'שירת הים' הוא פרויקט יוקרה במיקום ייחודי, קו ראשון לים, בלב שכונה חדשה שתוכננה בקפידה, וצפויה להפוך ל'ריביירה של נתניה'. זהו פרויקט יזמות קלאסי של אביב־מליסרון, המבטיח לרוכשים חוויית מגורים יוקרתית ואיכות חיים גבוהה. אנו גאים להיות הראשונים שיוצאים לשיווק בשכונה, שצפויה להפוך לאחת המבוקשות בעיר".