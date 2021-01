"הקורונה לימדה אותי שאנחנו יותר חזקים ממה שחשבנו"

יעל טרויכין, מנהלת פעילות טרנד מיקרו ישראל, איך עוברים עליכם ימי הקורונה?

"אנחנו חברה גלובלית והצוותים שלנו מפוזרים גיאוגרפית ביותר מ־30 ארצות, מארה"ב, יפן וקנדה ועד הודו, סינגפור, ברזיל והפיליפינים, כך שאנחנו רגילים לעבוד מרחוק, וזה השפיע עלינו פחות מאשר על אחרים. עבודה מרחוק זו דווקא אחת החוזקות שלנו. אנחנו אסירי תודה שיחסית לא נפגענו, לעומת כמה מהלקוחות שלנו. בשנה האחרונה הביזנס דווקא גדל, ויש לנו לקוחות חדשים".

"כחברה שעוסקת באבטחת מידע, אנחנו בפירוש רואים בזמן הקורונה יותר ויותר התקפות סייבר, מכל הסוגים. בכלל האתגרים של מנהלי אבטחת המידע בארגונים הולכים ונהיים קשים ומורכבים יותר בשנים האחרונות, עם הגידול בהיקף ובמורכבות של איומי הסייבר, כי גם ההאקרים נעשים יותר מתוחכמים וגם אליהם מגיע ציוד יותר טוב וגם הם מתבססים יותר ויותר על בינה מלאכותית".

"האתגר הגדול מבחינתנו הוא כמובן לשמור על האנשים שלנו בריאים, ולשם כך עצרנו את כל הטיסות והנסיעות והעבודה מהמשרדים, ועברנו כמו כולם לעבודה מרחוק".

"כמובן שמבחינת הצוות המקומי עבודה מרחוק היא לא אידיאלית. אנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר מאמץ כדי להיות מחוברים זה לזה ולהתעדכן במה שקורה. קשה להיות כלוא, וקל מאוד להרגיש לא מחובר".

"אני משתדלת להיות בתקשורת עם הצוות שלי, ולהיות איתם באמת, בטוב וברע. אנחנו משתדלים מעבר לישיבות הצוותים לעשות גם מסיבות וירטואליות ולדבר לא רק על עבודה, ומשתדלים גם ללמוד מהמצב".

מה למדת מהקורונה?

"כשהכול נסגר, חשבתי לעצמי, Oh my God, מה יהיה, איך נעמוד בזה. למדתי שאנחנו יותר חזקים משחשבנו, כאנשים וכארגון, ושאנחנו יכולים לעשות הרבה, למרות הסיטואציה. גם אני אישית, כעולה חדשה מקנדה (אני כאן שנתיים וחצי), למדתי הרבה. 2020 הייתה מבחן ליכולת העמידות שלנו כאנשים וכצוות, ועמדנו בו".

השראה 1

הספר Never Split the Difference של כריס ווס, שניהל מו"מים מטעם ה-FBI עם פושעים, טרוריסטים ושודדי בנק שהחזיקו בני ערובה. בספר הוא מסביר איך מגיעים לעסקה כזו. זה לא Winner takes all. צריך להבין מה הצד השני רוצה, ולעשות עסקה ששני הצדדים יכולים לחיות איתה בשלום. אני מנסה לזכור את זה כשאני הולכת לפגישה. איך אני מנצחת. איך אני משיגה את ה"כן".

השראה 2

אני אוהבת ספורט ותנועה בכלל וריקוד בפרט. זה Fun. בקנדה

השתתפתי גם בתחרויות ריקוד. כאן מצאתי בתל אביב סטודיו לריקודי היפ־הופ

שאני נהנית ממנו. זה מאוד משחרר.