ג'יי.פי. מורגן בדרך להשקת תעודת סל עם חשיפה לחברות קריפטו

איך יכולים משקיעים להיחשף לשוק הקריפטו בלי לרכוש ביטקוין או מטבעות קריפטו אחרים? מקבץ של דיווחים שהוגשו באחרונה על ידי ג'יי.פי מורגן לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), מצביע על כך שבנק ההשקעות הבינלאומי מעוניין להציע ללקוחותיו תעודת סל חדשה, שתאפשר להם להיחשף להשקעה בשוק הקריפטו דרך מניות של חברות ציבוריות שפעילותן קשורה לתחום.

שוק הקריפטו מניב למשקיעים תשואות מרשימות בשנה האחרונה. ביטקוין, המטבע המוביל בשוק, נסחר ביום רביעי אחר הצהריים במחיר ממוצע של 54.8 אלף דולר, אחרי עלייה של 64% מתחילת 2021. מחיר הביטקוין נמוך כעת רק ב-6% משיא כל הזמנים שקבע ב-21 בפברואר, ברמה של 58,330 דולר.

הנפקת תעודת הסל החדשה, שצפויה להתבצע בסוף מרץ, היא עדות נוספת לביקוש העולה בקרב משקיעים לחשיפה לשוק הקריפטו, גם אם היא מתאפשרת בדרך עקיפה. המידע על מכשיר ההשקעה החדש עולה ממסמכים שהוגשו ל-SEC על ידי בנק ההשקעות, תחת השם "Insight Notes Linked to the J.P. Morgan Basket of Companies with Exposure to Cryptocurrency".

ממניות פייפאל ועד אנבידיה

על פי מסמכים אלה, תעודת הסל שינפיק בנק ההשקעות תכלול החזקות במניות של 11 חברות ציבוריות. רשימת החברות כוללת שמות מוכרים בשוק הקריפטו, כמו חברת התוכנה האמריקאית MicroStrategy, שבשבעת החודשים האחרונים השקיעה 2.2 מיליארד דולר ברכישות ביטקוין. מניית מיקרוסטרטג'י, שנסחרת בבורסת נאסד"ק, משלימה זינוק של כ-84% מתחילת 2021, אף שבחודש האחרון צנחה 26%.

אחת החברות הגדולות שמניותיה יוחזקו בתעודת הסל שינפיק ג'יי.פי מורגן, היא ענקית התשלומים המקוונים PayPal, שבאוקטובר האחרון פתחה את הפלטפורמה שלה בארה"ב לאפשרות של רכישה או קנייה של מטבעות קריפטו. השבוע הודיעה פייפאל כי במחצית הראשונה של 2021 היא תשלים את רכישתה של חברת הקריפטו הישראלית Curv, בעסקה המוערכת בהיקף של 200 מיליון דולר. מניית פייפאל ירדה בחודש האחרון 15%, אך מתחילת 2021 משלימה עלייה של כ-3%.

עוד כוללת רשימת החברות במכשיר הסל של ג'יי.פי מורגן את חברת הפינטק האמריקאית Square, שאותה מוביל ג'ק דורסי, מייסד ומנכ"ל טוויטר. סקוור דיווחה בחודש שעבר כי רכשה ביטקוין בהיקף של 170 מיליון דולר, אחרי שבאוקטובר רכשה ביטקוין בסכום של 50 מיליון דולר. מניית סקוור , הנסחרת בבורסת ניו יורק, עלתה מתחילת 2021 כ-3%, אף שבחודש האחרון צנחה 12%.

עם ההחזקות בתעודת הסל החדשה של בנק ההשקעות נמנות גם מניותיה של חברת כריית הביטקוין Riot Blockchain, הנסחרת בנאסד"ק. המחיר של מניית Riot עלה בחודש האחרון 31%, ומתחילת 2021 השלים זינוק של 207%.

עוד מניה שתוחזק בתעודת הסל, היא זו של יצרנית המיקרו-שבבים האמריקאית NVIDIA, שכרטיסי המסך שלה משמשים, בין השאר, גם לכריית מטבעות קריפטו. מניית אנבידיה , הנסחרת גם היא בנאסד"ק, ירדה 15% בחודש האחרון, ומתחילת השנה השלימה ירידה של 4%.

ההשקעה המינימלית בתעודה תהיה 1,000 דולר

החזקה נוספת בסל היא מנייתה של יצרנית המוליכים למחצה האמריקאית AMD , שירדה בחודש האחרון 14% - ובשיעור דומה ירדה גם מתחילת 2021 בבורסת נאסד"ק. המוצרים של AMD משמשים, בין השאר, בייצור מכונות כריית ביטקוין. יצרנית השבבים הגדולה בעולם, TSMC (טייוואן סמיקונדקטור), נמנית גם היא עם 11 החברות שמניותיהן יוחזקו בסל של ג'יי.פי. מורגן.

ומי עוד בסל ההשקעות החדש? מניית קבוצת CME, הבעלים של בורסת הנגזרים הגדולה של שיקגו, שבה נסחרים בין השאר חוזים עתידיים על ביטקוין; חברת Overstock, שמחזיקה גם בחברת השקעות בשוק הקריפטו; ובנק Silvergate, שמספק שירותים לתעשיית הקריפטו. החזקה נוספת בסל היא מנייתה של חברת ICE (אינטרקונטיננטל אקסצ'יינג'), הבעלים של בורסת המניות של ניו יורק (NYSE). חברת ICE מחזיקה בבעלותה גם בפלטפורמת מסחר הקריפטו Bakkt.

בתיאור המוצר מדגיש ג'יי.פי. מורגן כי החשיפה שיספק אינה קשורה באופן ישיר למטבע קריפטו מסוים, גם לא לביטקוין, וכי הביצועים של ניירות הערך אינם קשורים לביצועי המטבעות בשוק הקריפטו. עוד עולה מהדיווח של בנק ההשקעות ל-SEC כי הוא יציע ללקוחותיו לרכוש את תעודת הסל החדשה בהשקעה מינימלית של 1,000 דולר, והתשואות של התעודה יהיו בהתאם לביצועי המניות של החברות הכלולות בסל. עמלת הניהול של תעודת הסל, שתושק בסוף החודש, תהיה בשיעור של 1.5%, ומועד ההבשלה שלה יהיה בתחילת מאי 2022.