האם NFT יגרום כאבי ראש לבתי המכירות וסוחרי האמנות?

ב-27 בינואר, היוצרים של Hashmasks, קולקטיב אמנות דיגיטלית באינטרנט, הכריזו לכמה עשרות עוקבים בטוויטר שיתחילו למכור מה שהם קוראים לו "הדור הבא של פריטי אמנות דיגיטלית לאיסוף". מדובר ב-16,384 יצירות דיגיטליות ייחודיות, דיוקנאות צבעוניים שיש להם תבנית חוזרת של חמישה מאפיינים עיקריים - צבע עיניים, צבע עור, מסכה, דמות ופריטים - וחלק מאלה נדירים יותר מאחרים, כמו מסכה של חד קרן.

בימים הבאים הפריטים הדיגיטליים של Hashmasks נפוצו במהירות באפליקציות כמו Discord וטלגרם, שם חובבי מטבעות הקריפטו משתפים מידע על יוזמות חדשות. המכירות הגיעו לסך כולל של 10,044 אתריום, או מה שהיה שווה בזמנו ל-16 מיליון דולר. חשבון הטוויטר של Hashmasks הוסיף מאז 17 אלף עוקבים חדשים.

הבהלה לזהב שהגיעה משום מקום ל-Hashmasks היא חלק ממגמה גדולה יותר בעולם הקריפטו המכונה NFTs, או אסימונים שאינם בני החלפה, ושואפים לבטא ייצוג דיגיטלי של נכס, ממשי או דיגיטלי, המאשר את הבעלות עליו ואת מקוריותו. שלא כמו ביטקוין ומטבעות קריפטו אחרים שהם בני החלפה, אסימוני NFT הם מסמנים דיגיטליים ייחודיים, היכולים לכלול ציורים דיגיטליים כמו Hashmasks וגם דומיינים, ממים, קלפים דיגיטליים ואפילו ציוצים. באופן בסיסי, NFT היא דרך שדרכה ניתן להחזיק בפיסה מהאינטרנט כנכס.

בתעשיות הבידור והקריאייטיב האסימונים הפכו לסנסציה במהירות. לוגן פול, יוטיובר שהפך למתאגרף, שיתף פעולה עם בונדלי להוצאת סדרה מוגבלת של קלפים דיגיטליים בסגנון פוקימון שנושאים את דיוקנו. (הם מכרו אותם ב-3.5 מיליון דולר תוך יום).

הלהקה קינגז אוף לאון הוציאו אלבום שלהם כ-NFT, וחלק מהחבילה כולל פינוקים כמו מקומות בשורה הראשונה בהופעות לכל החיים. האתר NBA Top Shot, שמתגאה במכירה של יותר NFT מכל תחום אחר, עם מכירות בגובה 349 מיליון דולר, מרשה לאנשים לקנות ולאסוף סרטונים של רגעי שיא במשחקי כדורסל, מלברון ג'יימס מטביע ועד החסימה הראשונה בקריירה של ציון וויליאמסון, שנמכרה במאה אלף דולר.

"מה שביטקוין עשה לבנקאות, ה-NFT עושים לעולם האמנות והפריטים שאנשים אוספים", אמר כריס דאנן, בן 36, שותף מנהל ב-Iterative Capital, חברה הכורה מטבעות קריפטו ומשקיעה בהם.

בהתחשב בכך שבתי מכירות כמו כריסטיז, סותביז ופיליפס גובים עמלה משמעותית - המוכרת כפרמיית קונה ויכולה להגיע ל-14% עד 25% - היכולת של חשבון טוויטר קטן להניע מכירה במיליוני דולרים רבים ראויה לציון.

האנסן וואנג, אחד היוצרים של Hashmasks, אומר שהוא מתנגד לאטימות היחסית של עולם האמנות, שם שמות הקונים והמוכרים לעתים קרובות מוסתרים בכוונה ואווירה של אליטיזם קיימת מאז ומתמיד. "אישית אני מרגיש שחסרה שקיפות בשוק האמנות", אמר וואנג, בן 29. "אתה לא יודע מי הבעלים של מה, מתי משהו נרכש, כמה שילמו עבורו".

אם מישהו היה מעלה לבלוקצ'יין את כל שוק האמנות, למעשה על ידי יצירת אסימון דיגיטלי המייצג כל יצירה ויצירה, היה אפשר להפוך את שוק האמנות לשקוף לגמרי, אמר. "כל בעלים בודדים של יצירת אמנות יהיה מוכר לכולם. כל מכירה, כל קנייה, כל העברה תירשם בבלוקצ'יין בשקיפות".

אמנות ברמה גבוהה עוברת דרך בתי המכירות מכמה סיבות - ווידוא מקוריות, חיבור מוכרים ללקוחות עשירים ועוד - אבל מי שתומכים באימוץ ה-NFT רואים בכל זה חיכוך מיותר שמאט את ההמרה, או ההנזלה, של אמנות למזומנים. בשבועות שאחרי המכירה של Hashmasks, סך כל המכירות של היצירות בשוק המשני הגיע ל-40 מיליון דולר.

בריאן קרוגסגארד, מפתח אינטרנט ומנחה פודקאסט על קריפטו הנקרא Ledger Status, קנה 20 מסכות של Hashmasks ומכר יותר מחצי מהן תוך כמה לחיצות. בגלל ש-NFT בנויים עם "חוזים חכמים", הם מאפשרים תנאי בעלות מורכבים, בהם האמנים, באופן תיאורטי, יכולים לקבל תמלוגים באופן אוטומטי על כל מכירה מחדש או שהקונים יכולים לקנות בעלות על חלק מ-NFT.

עולם האמנות שם לב, אבל התגובות מעורבות. ב-11 במרץ, כריסטיז מכרה יצירת NFT מאת מייק וינקלמן, אמן דיגיטלי המוכר גם בשם Beeple, ששיתף פעולה עם ידוענים כאריאנה גרנדה ועם מותגים כמו נייק ולואי ויטון, תמורת 69.3 מיליון דולר. היצירה היא קולאז' המורכב מ-5,000 תמונות שנוצרו במשך 13 שנה ונקראת Everydays: The First 5000 Days, למעשה יומן חזותי המתאר את הזמנים הסוערים באמריקה וגם את התפתחותו האמנותית של Beeple מרישומים פשוטים לתמונות תלת ממדיות.

"האסימונים האלה בהחלט כבר משנים את שוק האמנות", אמר נוח דיוויס, בן 31 ומומחה לאמנות שאחרי המלחמה ואמנות עכשווית בכריסטיז. "מאז שאמנות הרחוב הפכה את עולם האמנות, אנו מתכוננים לאפשרות שתהיה מגמה מפריעה חדשה, וזה בהחלט זה".

מעבר לגימיק האסתטי, בבית המכירות רואים יתרון כלכלי ברור מסחר באמנות NFT. "יש די הרבה הוצאות נוספות בבתי מכירות, ואחת הסיבות ש-NFT הם כל כך אטרקטיביים בשבילנו היא שאין בהם שום חפץ", אמר דיוויס. "אנחנו לא צריכים לשלוח כלום; לא מבטחים כלום; לא מצלמים או מקטלגים כלום. הרבה מהאחריות הבסיסית והמחויבות הכרוכה ביצירת אמנות מסורתית פשוט לא קיימות".

רוב הקונים, הוסיף דיוויס, הם לא אספני אמנות אלא לקוחות חדשים מעולם הקריפטו שיש להם ניסיון באיסוף NFT: "זה מצב מוזר כשיש לנו המון לקוחות חדשים שהם כבר פחות או יותר אספנים ממולחים".

האם NFT מהווים השקעה חכמה? לרוב אין להם סימן מותג, רישיון או קופירייט, והרבה מהריצה בעת הנוכחית לרכישה של NFT הקשורים לאמנות מיוחסת לכך שישנם הרבה "מיליונרים" של קריפטו, שיש להם מטבעות דיגיטליים לשרוף ואין להם איפה.

כמה מאנשי המפתח בעולם האמנות מתייחסים לכל התופעה כשגעון חולף. סילוון לוי, אספן צרפתי, לאחרונה הציג לינק למאמר שכותרתו "אספן האמנות הזה ממיאמי מכר סרטון תמורת 6.6 מיליון דולר. והכל בקריפטו". בפוסט כתב רק "אין תגובה" והוסיף אמוג'י זועם. גם בבית המכירות סותביז וגם בפיליפס סירבו להגיב לכתבה.

האם NFT הם טובים מספיק מבחינה אמנותית שצריך להיות לאספנים בכלל אכפת? Nyan Cat, גיף של חתול מעופף מיוטיוב, שנמכר לאחרונה כ-NFT תמורת 600 אלף דולר, הוא מם אינטרנטי ותו לא.

דיוויס נתן תשובה מחושבת ומלאת טקט לגבי איכות של העבודות של Beeple. "מזווית ראייה אסתטית, הוא יוצר שוליים מעניין באמנות עכשווית, ומציע משהו שאין לו שום מודעות או נאמנות לרעיון בלו-צ'יפ של האמנות", אמר. "הפרספקטיבה הקרתנית נזרקה מהחלון; זו אסתטיקה הרבה יותר פופוליסטית".

לעת עתה, עולם האמנות המסורתי רק "שם עין" על NFT ועדיין מהסס לקפוץ על העגלה. "המדיום הזה עדיין נמצא בחיתוליו", אמרה קרן וונג, סגנית מנהלית ב- New Museum ומייסדת שותפה בחממת הטכנולוגיה והאמנות NEW INC בניו יורק.

היא מאמינה ש-NFT ירחיבו את העולם האמנות, לא שהם ישנו אותו. "מבחינות רבות העולם הדיגיטלי מנסה ליצור מחדש איזה סוג של צורה פיזית שאנו כבר מכירים", אמרה. "אותי מה שמעניין זה שלאמנים תהיה כזו שליטה בטכנולוגיה שהם יראו לנו משהו שמעולם לא חשבנו עליו. לזה אני מחכה".