דיווח: תנועת האוניות והסחורות בתעלת סואץ צפויה מוקדם מהצפוי

עקב התקדמות בהעברת ספינת הענק שחוסמת את נתיב המים בתעלת סואץ, תנועת האניות והסחורות באזור צפויה להתחדש כבר מחר, כך לפי רשת "בלומברג". The Ever Given (האבר גיבן), ספינת מכולות ארוכה ממגדל אייפל שעלתה על שרטון בחלק הדרומי של התעלה במצרים, הוזזה עד כה באופן חלקי לצד הגדה לאחר כ-24 שעות שבהן בלמה תנועת עשרות אניות, שניסו לעבור בין ים סוף לים התיכון. התקרית אף הובילה לעלייה במחירי הנפט.

המאמצים להזזת הספינה התנהלו עד כה מהר מהצפוי, לאחר שההערכות הראשוניות היו שהספינה התקועה "תחנוק" את תנועת המכליות והספינות באזור למשך מספר ימים. בתעלה עוברות מדי יום אניות ענק המשנעות סחורות, לצד מכליות נפט, ובהן גם מכליות נפט איראניות המשנעות את מרכולתן לסוריה. לפי ההערכות, ה'פקק' שנוצר בתעלה, מעכב שינוע של כ-13 מיליון חביות נפט.

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2