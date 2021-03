עשרות ספינות מטען הנושאות סחורות חיוניות עדיין תקועות בשני קצוות תעלת סואץ, בזמן שנמשכים המאמצים לחלץ את הספינה החוסמת את אחד מנתיבי הסחר הימיים העמוסים בעולם, במה שנחשב לאחד מפקקי התעבורה הימיים הגרועים ביותר שנראו מזה שנים. רשות תעלת סואץ במצרים הודיעה כי היא משעה זמנית את הניווט בנתיב הסחר העמוס, עד אשר תפונה המכולה התקועה, העונה לשם "אבר גיבן".

Managed to dig out good part of the bulbous thingy. It's still stuck. #Evergiven #SuezCanal #Suez pic.twitter.com/zbeD59LA6V - Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 25, 2021

אונית הסחר "אבר גיבן" הנושאת את דגל פנמה ומופעלת על ידי חברה טאיוואנית, עלתה על שרטון שגרם לה לחסום בצורה אלכסונית את התעלה הצרה ביום שלישי בבוקר. לפי ההערכות, הנזקים הכלכליים להם גורמת בלימת האוניות בשל התקרית, נאמדת ב-9.6 מיליארד דולר ביום.

Geospatial companies have begun flexing on the #EVERGIVEN..



-@planetlabs from 23rd: visual spectrum, low-res (color)

-@capellaspace: synthetic aperture radar (grayscale)



Also: I hope someone(s) has splashed out & tasked a high resolution commercial satellite for a pass. pic.twitter.com/wYC0Fkc9av - John Scott-Railton (@jsrailton) March 25, 2021

למרות ההערכות כי התעלה תשוחרר עוד היום, בעלי הספינה הצהירו כי הם חווים "קושי קיצוני" בניסיונות לחלצה, בין היתר בשל תנאי הרוח ונתוניה הפיזיים של הספינה הגדולה. לפי אחת ההערכות של חברות הגרירה, הספינה הכבדה שקועה במים רדודים, וייתכן שכדי לפנותה יהיה צורך לפרוק מכולות - תהליך שעשוי לארוך ימים ארוכים עד שבועות.

Ever Given ship in Suez Canal has messed up the sea pic.twitter.com/8VnwJ2b5bT - Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 25, 2021

גם אם המאמצים לחלץ את הספינה ישאו פרי בימים הקרובים, התקרית כבר גרמה לעומס רב בשני צידי התעלה ובאזור כולו, שכן תעלת סואץ היא נתיב סחר עולמי מרכזי מאוד, דרכו עוברות מכולות רבות מדי יום. בסך הכל, 12% מהסחר העולמי וכ-30% מנפל מכולות הספנות העולמיות - ממכולות הנושאות סחורות ועד למכליות נפט וגז נוזלי, חולפים דרך התעלה. מטבע הדברים, מדובר גם בנתיב סחר המהווה מקור משמעותי למטבע חוץ עבור הכלכלה המצרית. כך למשל, ב-2020, התעבורה בתעלה הניבה לקופת הרשויות במצרים הכנסות בגובה 5.61 מיליארד דולר.

ספינת ה"אבר גיבן" נתקעה בתעלה בשל רוחות קיצוניות וסופות חול שגרמו ליכולת ניווט לקויה, כך שהיא ניצבת כעת בשני קצותיה. זוהי אחת מאוניות הסחר הגדולות בעולם, כאשר משקלה נאמד ב-224 אלף טון ואורכה הינו כמעט כמו בניין האמפייר סטייט בניו יורק. היום, התחדשו המאמצים לחלצה באמצעות שמונה גוררות המנסות לגרור אותה למים עמוקים יותר, בתקווה להימנע מחילוץ הספינה לאחר הורדת משקלה באמצעות פריקתה. אות ה- GPS של הספינה מראה שינויים קלים בלבד במיקומה במהלך 24 השעות האחרונות.

לפי ההערכות, לפחות 150 ספינות מתעכבות בשל החסימה, לרבות ספינות בפורט סעיד, בים התיכון ובים סוף. בין היתר, מדובר במכליות עמוסות נפט גולמי וגז וספינות המובילות תבואה או מוצרי צריכה וסחורות, התקועות בשני קצות התעלה ויוצרות את אחת מפקקי הספנות הגרועים ביותר שנראו זה שנים. כדי להקל על צוואר הבקבוק בו ממתינות הספינות, נפתחו מחדש לעת עתה מספר מקטעים היסטוריים של התעלה.

תעלת סואץ היא נתיב סחר ימי המקצר בצורה דרסטית את הדרך בין אסיה לאירופה, ומאפשר לספינות הסחר "לדלג" על ימים רבים בים. כך למשל, שייט מסינגפור לרוטרדם דרך תעלת סואץ ולא דרך כף התקווה הטובה בדרום אפריקה, מקצר את המסע בעד שבועיים. ואולם, אילו לא ישתחרר הפקק הארוך בתוך 48 שעות, מומחים מעריכים כי אוניות מטען רבות יאלצו לחשב מסלול מחדש, ולבחור נתיבי סחר שיאריכו עבורן את הדרך. לכך, תהיינה גם השלכות כלכליות.

החסימה כבר פגעה בשווקי הנפט העולמיים. החוזים העתידיים על הנפט עלו ב-6% ביום רביעי, לאחר שהסוחרים העריכו באופן ראשוני את השפעת התקרית על מחירי המשלוחים. היום, מחירי הנפט צונחים. התעלה העוברת בין ים סוף לים התיכון היא המסדרון העיקרי להובלת נפט גולמי או תזקיקי נפט מהמדינות הגדולות המפיקות במזרח התיכון לאירופה וארה"ב. הספינה התקועה חוסמת כעת את דרכן של לפחות 13 מיליון חביות נפט, כשליש אספקה ליום בעולם. חוסר היכולת לחלצה, עלולה לבוא לידי ביטוי בתנודתיות נוספת במחירי הנפט.