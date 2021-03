ברוח הבחירות והמלחמה בקורונה: לפ"מ מעבירה מסרים בהצלחה

כשהבחירות בפתח, היה זה אך טבעי שהממשלה תשקיע סכומים גדולים בקמפיין שיעודד את הציבור לבחור, בוודאי כשברקע החשש מאחוזי הצבעה נמוכים בשל הקורונה, והשינויים שנדרש היה לתקשר שנעשו, כדי להיזהר מההדבקה. כפועל יוצא מזה הקמפיין "בואו להצביע, בטוח להגיע" שיצרה לפ"מ עבור ועדת הבחירות המרכזית, הוא גם המושקע ביותר וגם הזכור ביותר. בקמפיין הושקעו השבוע על פי נתוני יפעת בקרת פרסום כ-2.7 מיליון שקל, אם כי יש להביא בחשבון שחלק מזה (מימון של כ-4 דקות ליום בממוצע) זו מדיה חינם שהערוצים מחויבים לתת.

אמנם עם נוכחות כה גבוהה המקום הגבוה בדירוג הזכורות הוא כמעט מובן מאליו, אבל הפרסומת ממוקמת במקום השני גם בדירוג האהדה. אין זאת הפעם הראשונה בחודשים האחרונים שבלפ"מ מצליחים להנגיש מסר "יבש" ואינפורמטיבי באופן שלא רק נחרת בזיכרון אלא גם זוכה לאהדת הצופים, וזה לחלוטין לא מובן מאליו.

אחרי שבועות שהקורונה כיכבה בכל מהדורות החדשות ותוכניות האקטואליה, הנושא נדחק מעט החוצה מסדר היום החדשותי, בעיקר כתוצאה מהבחירות. דווקא בתקופה הזו עולה משרד הבריאות עם קמפיין שנועד להזכיר כי המגפה אינה מאחורינו ויש עדיין צורך לשמור ולהיזהר. בלפ"מ בחרו לשים בחזית את המאמן הוותיק פיני גרשון שמזוהה יותר מרוב המאמנים בישראל עם נצחונות גורליים. הפרסומת בכיכובו, רושמת שיעורי זכירה נמוכים יחסית של 1.8% שנובעים, יש להניח, מהעלייה לאוויר שנעשתה בסמוך לבדיקה. עם זאת בשיעורי האהדה נרשמת הצלחה רבה יותר: 13.3%.

פרסומת נוספת ברוח הבחירות העלה משרד הפרסום no no no yes של גדעון עמיחי עבור הפניקס. את הקמפיין מוביל הפרזנטור של החברה, השחקן דרור קרן, ובפרסומת מובלעת עקיצה לכך שאי אפשר להתחייב שאין זו מערכת הבחירות האחרונה. הפרסומת רושמת שיעורי אהדה של 3.2%.

הפרסומת האהובה ביותר גם השבוע היא של +yes באמצעות משרד הפרסום אדלר חומסקי. למרות שהיא נמצאת בסוף גל הפרסום הנוכחי היא עדיין ממוקמת גבוה בדירוגי הזכירות והאהדה. יש להניח שהסיבה היא ההשקעה הכספית הגבוהה שהושקעה בה לאורך כל הדרך.