ההאבר גיבן, אחת מספינות המטען הגדולות בעולם, עדיין עוצרת את התנועה בתעלת סואץ - היום החמישי ברציפות. במקום נוצר פקק ענק, שמכיל מעל 200 ספינות, והעלות הכלכלית עשויה להיות עצומה.

דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי אמרה אתמול (ו') כי ארה"ב עוקבת מקרוב אחרי המצב. "הצענו לרשויות במצרים את העזרה של ארה"ב בפתיחת התעלה... השיחות האלו נמשכות כל הזמן", אמרה סאקי בתדרוך לעיתונות, והוסיפה כי לחסימה עשויות להיות "השפעות אפשרויות על שוק האנרגיה".

תעלת סואץ, המפרידה בין אפריקה לאסיה, היא אחד ממסלולי הסחר העמוסים ביותר בעולם, כאשר כ-12% מכלל הסחר העולמי עובר בה. לפי מגזין הספנות "Lloyd’s List", כל יום שבו התעלה חסומה משבש מעבר של סחורה בשווי כ-9 מיליארד דולר - כלומר עלות של כל שעת חסימה עומדת על כ-400 מיליון דולר.

Ever Given ship in Suez Canal has messed up the sea pic.twitter.com/8VnwJ2b5bT