ספינת הענק חולצה, ותעלת סואץ נפתחה לתנועה

חודשה התנועה בתעלת סואץ. ספינת הענק האבר גיבן (The Ever Given) חזרה לצוף באופן מלא והחסימה שוחררה. כך הודיעו ברשות תעלת סואץ.

לפי "Leth Agencies", שאחראית על מעבר הספינות בתעלת סואץ, האבר גיבן נמצאת כעת בדרכה לאגמים המרים, המפרידים בין חלקה הצפוני והדרומי של תעלת סואץ. כשתגיע לשם, הספינה צפויה לעבור בדיקה טכנית.

הספינה הנושאת את דגל פנמה ומופעלת על ידי חברה טאיוונית נחשבת לאחת מאוניות הסחר הגדולות בעולם. משקלה נאמד ב-224 טון ואורכה כמעט כמו זה של בניין האמפייר סטייט בניו יורק. הספינה הייתה תקועה בתעלה החל מיום שלישי בבוקר.

במקור הוערך כי מה שהוביל לכך הן רוחות קיצוניות וסופות חול שגרמו ליכולת ניווט לקויה אולם אתמול העריכו ברשות תעלת סואץ, שייתכן כי טעות אנוש או תקלה טכנית הן שגרמו לספינה להיתקע ולחסום את התעלה. כך או כך, הספינה ניצבה בשני קצותיה של התעלה הצרה ובעצם חוסמת אותה אלכסונית.

תעלת סואץ המפרידה בין אפריקה לאיה היא אחד ממסלולי הסחר העמוסים ביותר בעולם כאשר 12% מכלל הסחר העולמי עובר בה. עלות של כל שעת חסימה בתעלה מוערכת ב-400 מיליון דולר, כלומר נזק של למעלה מ-9 מיליארד דולר בכל יום שבו התעלה הייתה חסומה למעבר סחורות. בתעלה עוברים בעיקר מוצרי אנרגיה כמו גז טבעי נוזלי, נפט גולמי ונפט מזוקק וכן מוצרי צריכה כמו בגדים, רהיטים, חלקי חילוף לרכב ועוד.