בזמן שישנתם: פייסבוק (שוב) קרסה והמידע שלכם בלינקדאין בסכנה

שתי פלטפורמות מובילות מאותו הבית, פייסבוק וחברת הבת אינסטגרם, לא היו זמינות במהלך הלילה ברחבי העולם. על פי הדיווחים, מאזור השעה חצות אלפי משתמשים דיווחו כי הרשתות החברתיות לא זמינות לשימוש. חצי שעה לאחר מכן, המשתמשים דיווחו כי הזירות חזרו לאט-לאט לעבוד. עד כה לא ברורה סיבת התקלה.

זאת לא הפעם הראשונה בחודש האחרון שהזירות של פייסבוק לא זמינות. ב-19 במרץ, פייסבוק ואינסטגרם נפלו למספר שעות, ומשתמשים שניסו להיכנס אז לרשתות החברתיות, קיבלו הודעת שגיאה - "sorry something went wrong".

לינקדאין מאשרת: מידע על 500 מיליון משתמשים הודלף לרשת

הרשת החברתית לינקדאין, המתמקדת בקשרים עסקיים ומקצועיים בין המשתמשים, אישרה כי נאסף מידע על כ-500 מיליון משתמשי הרשת החברתית - והמידע הזה מוצע למכירה באתרים של האקרים. התקרית דווחה לראשונה באתר "CyberNews", שם דווח כי המידע שהוצע למכירה הוא שמות, מיילים, מספרי טלפון, מידע מקצועי, קשרים בין חשבונות ועוד. על פי הרשת החברתית, ישנם מעל ל-675 מיליון משתמשים בזירה, כך שכ-75% מהמידע על המשתמשים יכול להיות כלול במה שהוצע למכירה.

המאגר שהוצע למכירה הוא למעשה צבירה ואיסוף של מידע ממספר אתרים וחברות, כך על פי הודעת לינקדאין. עוד הוסיפו שם ואמרו שהנתונים שנאספו כוללים מידע ציבורי שמשתמשים שמו בחשבונות שלהם. "זה לא אירוע פריצה ללינקדאין, ולא הודלף מידע של חשבונות פרטיים ממה שאנחנו סקרנו", כך נכתב. לינקדאין עדיין לא אמרה אם היא תודיע למשתמשים שהמידע שלהם מופיע במידע שנאסף.

האירוע הזה מגיע לאחר אירוע נוסף מול פייסבוק - שם הודלף מידע של כ-500 מיליון משתמשי פייסבוק משנת 2019. המידע שנאסף כלל מספרי טלפון, ימי הולדת, כתובות דואר אלקטרוני ועוד.