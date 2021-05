המבצע בעזה מלווה בהמון פייק ניוז בעולם. עשינו סדר

המבצע בעזה והאירועים שקדמו לו בירושלים זוכים, כך מתברר, לעניין רב באתרי חדשות וברשתות החברתיות בטורקיה. נראה שחלק לא קטן מהעניין הזה בא לידי ביטוי בתמונות זוועה מבוימות או כאלה שהוצאו מהקשרן וגם במידע לא נכון. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא תמונה של ילד כורע על ברכיו כשחולצתו מוכתמת בדם. זו שותפה למשל על ידי צייצן בשם KEKE, שלו כ-20 אלף עוקבים, וזכתה לאלפי לייקים ומאות שיתופים.

אתר בדיקת העובדות הטורקי טאיט בדק את מקורה וגילה שהיא אינה קשורה לאירועים שהיו בירושלים ב-10 במאי, כפי שנטען על ידי חלק ממשתפי התמונה. למעשה, היא אינה קשורה לשום אירוע שהתרחש במציאות. מדובר בתמונה מתוך סרט לבנוני מ-2012 בשם "ממלכת הנמלים", שעלילתו הבדיונית נוגעת לאינתיפאדה השנייה מ-2002.

תמונה אחרת ששותפה ברשתות החברתיות בטורקיה מראה גופות ילדים מונחות בשורה כשהן עטופות בתכריכים. צייצן טורקי טען שהיא צולמה בירושלים בימים האחרונים. בטאיט בדקו ומצאו שהתמונה צולמה באוגוסט 2013 בסוריה. בדומה לתמונה הזאת, הופצו ברשתות תמונות נוספות שמקורן במלחמה בסוריה. במקרה של תמונה אחרת, בה נראית ילדה בוכה מעל אחיה המת, אכן ישנו קשר לעימות המקומי שלנו, אך היא צולמה בג’באליה ב-2014, ולא ב-2021 בירושלים, כפי שנטען.

טענה נוספת שמופצת בטורקיה נוגעת לכך שארדואן החליט להגן על עזה וירושלים בעצמו - לא פחות ולא יותר - ושלח לשם כך כוחות צבאיים. תמונה אחת ששותפה ואמורה להעיד על כך נבדקה על ידי העיתון אינדיה טודיי, שגילה כי מדובר בתמונה של מצעד צבאי רוסי מתחילת החודש. תמונה אחרת שצורפה לאותו פוסט מראה טייס שעומד לפני מטוס קרב. אלא שהטייס הוא בכלל שר ההגנה הטורקי, שהצטלם עם המטוס בספטמבר שעבר.

גם לפרו-ישראלים יש פייקים משלהם. סרטון אחד שתפס תאוצה ושותף אפילו ע"י דן פורז, מי שלפי חשבון הטוויטר שלו הוא יועצו של שר החוץ גבי אשכנזי, ביקש להראות איך העזתים מזייפים את מתיהם. בווידאו ששותף נראית הלוויה שכל הנוכחים בה, כולל "הגופה", מתפזרים במהירות לכל עבר ברגע שנשמעים צלילי סירנה. הסרטון שותף ברשת מאות פעמים תחת ההאשטאג "פאליווד", שילוב בין פלסטין להוליווד, כרמז לתעשיית התעמולה הפלסטינית, כשהטענה היא שהנוכחים מתפזרים בגלל הגעת מטוסים ישראלים.

Should we laugh or cry?

As part of the attempt to pour more fuel and incite more violence, Palestinian Social Media are reporting many killed by the Jews.

Watch this.

#palywood pic.twitter.com/orghH1rIdX