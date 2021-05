מתחזים לאלון מאסק וגונבים מיליונים: הרמאים נוהרים לקריפטו

האמריקאים הפסידו למעלה מ-80 מיליון דולר בהונאות השקעה במטבעות קריפטו מאז חודש אוקטובר האחרון. זו עלייה בשיעור של 1,000% לעומת התקופה המקבילה ב-2019, אז דווחו הונאות בסך של 7.5 מיליון דולר "בלבד" - כך עולה מנתוני רשות הסחר הפדרלית בארה"ב (FTC). ההונאות קורות בתקופה שבה מחירי מטבעות הקריפטו בסך הכול מטפסים, סלבריטאים שונים מגבים מטבעות מם כמו דוג'קוין ויותר אנשים מנסים להבין מה זה בכלל "קריפטו" - דבר שמגדיל את הבלבול ומהווה קרקע נוחה לתרמיות.

לצד הפיכתם של מטבעות הקריפטו כגון ביטקוין, אית'ריום, דוגקוין ליותר ויותר פופולאריים (גם אם חלות תנודות משמעותיות מעלה ומטה בערכם), ישנה גם עלייה במספר מקרי התרמית הקשורים במטבעות דיגיטליים. מי שנפגעים הכי הרבה מההונאות הללו, על פי נתוני רשות הסחר הפדרלית, הם צעירים בגילאים 20 עד 39. 44% מההפסדים המדווחים שמוערכים בכ-80 מיליון דולר קרו להם. ההונאות במטבעות הקריפטוגרפיים הפכו כה נפוצות בזמן הקצר שהם קיימים, עד כדי כך שעל פי הרשות הן תופסות נתח של כ-14% מההפסדים הכספיים שנוצרו כתוצאה מכלל הונאות הסחר במדינה.

לפי ה-FTC, הגנבים והרמאים מוצאים דרכים יצירתיות לגרום לאנשים להיכנס להשקעות קריפטו בתרמיות שונות. סוג אחד של תרמית כולל "עצות", "טיפים" ו"סודות" בלוחות אינטרנטיים כגון "רדיט", שמכוונים את האנשים לאתרי תרמית. שם הם מתפתים לרכוש "מטבעות".

הונאה אחרת שהרשות מזהירה ממנה ומציינת כי היא נפוצה היא כאשר הגנבים מתחזים לידוענים כמו אילון מאסק, ומשכנעים משקיעים תמימים לשלוח להם סכומים במטבעות קריפטו מתוך הבטחה שאלה "ישוו" את ההשקעה של הקורבן ויכפילו אותה. למעשה, צרכנים דיווחו על אובדן של יותר משני מיליון דולר לאחר שנפלו בהונאות של חקייני "אילון מאסק" מאז אוקטובר.

לעתים הרמאים מעמידים פנים שהם שייכים לסוכנות ממשלתית או חברה העוסקת במטבעות קריפטו וכך מצליחים להוציא כסף מהצרכנים. אנשים רבים דיווחו גם ששלחו כסף למתחזים שטענו שהם ממנהל הביטוח הלאומי האמריקאי. אחרים אמרו שהפסידו כסף ששלחו לרמאים שהתחזו למוכרים בבורסת הקריפטו, קוינבייס (Coinbase).

על פי נתוני הרשות, מהסתיו קיבלה הסוכנות כ-7,000 דיווחים על תכניות השקעה בקריפטו שהתגלו כתרמית. סכום הכסף החציוני שהפסידו המשקיעים המרומים עמד על 1,900 דולר.

למרות שהם נחשבים כצורה מאוד לא יציבה של החזקת כסף בעיני מומחים רבים, הביטקוין הגיע בפברואר לשיא של כמעט 50 אלף דולר. חלק מזה הודות לעובדה שכמה חברות כגון סטארבאקס, ויזה, רשת Whole Foods וכמובן טסלה של מאסק - הודיעו כי יסכימו לקבל את המטבע כאמצעי תשלום. טסלה כזכור גם ביצעה השקעה במטבע בהיקף של 1.5 מיליארד דולר - השקעה שהניבה מאות מיליוני דולרים ברווחים לחברה, כפי שהתגלה בדוחותיה.

עד כמה המטבע תנודתי, ניתן להבין מנתוני הימים האחרונים שהושפעו במישרין מעוד אמירה של אלון מאסק, שהפך את ההחלטה הקודמת של טסלה ואמר כי החברה לא תקבל ביטקוין כאמצעי תשלום, והצהרה מצד כמה גופי בנקאות סיניים לפיה על מוסדות פינסיים להיזהר ולא לנהל עסקים הקשורים למטבע הווירטואלי. בעקבות זאת, הביטקוין נפל בעוד 10% אל מתחת לרף ה-40 אלף דולר - שפל של 14 שבועות והשלמה של נפילה של יותר ב-37% מהשיא שנרשם באמצע אפריל, אז הוא עמד על 65 אלף דולר. גם האית'ריום צנח ב-15% ל-2,920 דולר.

האית'ריום ודוגקוין הגיעו למחירי שיא מוקדם יותר השנה, כשידוענים כולל סנופ דוג, מארק קובן, קניה ווסט ואחרים הביעו תמיכתה במטבעות דיגיטליים שהם אוהבים. מספר מכשירי הכספומט בארה"ב המאפשרים רכישת קריפטו גדל גם הוא.

ובכל זאת תנודות גדולות בערך המטבע מנעו ממשקיעים מסורתיים רבים להשקיע בקריפטו. הדוגקוין, לדוגמא, צנח ב-36% מוקדם יותר החודש, אחרי שמאסק כינה את המטבע "תרמית" במערכון בתוכנית "סטרדיי נייט לייב".

"קריפטו זה תחום מבטיח, אבל תשקיעו בזהירות", צייץ אחר כך מאסק, והוסיף סרטון בו אמר ש"בשלב זה צריך לראות בכך ספקולציה".

