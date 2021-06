ועד עובדי yes הודיע היום כי הוא מתנגד להעברת מטות הכספים והשיווק לפלאפון. במסגרת התוכניות בקבוצת החברות של בזק (הקרויות אלפא, yes, בזק בינלאומי ופלאפון), yes מתוכננת לקלוט את החטיבה הפרטית של בזק בינלאומי, אך במקביל אלפא אמורה להתנהל במשותף דרך הנהלה אחת ולאחד מטות כגון שיווק, כספים וייתכן שגם כוח אדם, לצורך התייעלות.

עובדי yes מתנהלים תחת ההסתדרות הלאומית כאשר פלאפון ובזק בינלאומי מתנהלות תחת ההסתדרות הכללית, והדבר יוצר קושי עבור הנהלת אלפא שנדרשת לנהל מו"מ מקביל מול שני ועדים, הגם שיש מי שסבור שהנהלת אלפא דווקא מעדיפה את המתכונת הנפרדת.

במסגרת המשא ומתן הנמצא בעיצומו הודיע יו"ר הוועד אלי כהן להנהלת החברה כי הוא דורש להשאיר בחברה את עובדי המטות וכי לא יתן לפגוע בביטחון עובדי החברה. כהן אמר כי הבהיר את עמדתו להנהלת החברה במסגרת המו"מ אשר מתנהל בין הצדדים.

בימים אלו מתקיים משא ומתן בין וועד העובדים להנהלת החברה.

המשא ומתן, שנמצא בעיצומו, צפוי לייצר תוצרים משמעותיים בשבועות הקרובים ומתקיים על רקע אישורו של דירקטוריון yes למיזוג בזק בינלאומי לתוך החברה. בתוך כך, ועד עובדי yes הודיע היום להנהלה כי הוא מתנגד נחרצות להעברת מטות החברה לפלאפון. משמעות השארת המטות היא העצמת yes ומיקוד פעילויותיה המסחריות לצד קליטת פעילות בזק בינלאומי.

בנוסף, במסגרת דרישותיו הכלכליות, דורש ועד העובדים העלאת שכר ומתן הטבות בתנאי ההעסקה לעובדים, שמטרתם לשפר בצורה משמעותית את זכויות עובדי yes.

כהן אמר "אנחנו מתנגדים בתוקף להעברת המטות, וערוכים לכל תרחיש. גם כזה שכולל מאבק, שישמור על ביטחונם התעסוקתי של עובדי yes. הוועד יפעל בנחישות להשארת כלל עובדי yes בחברה כולל מטות החברה, במטרה לדאוג לביטחון התעסוקתי ולזכויות העובדים. היום הבהרתי להנהלת החברה, כי לא תהיה העברת מטות. אנחנו מנהלים משא ומתן קדחתני, אשר במהלכו הבענו את התנגדותנו".

יו"ר ההסתדרות הלאומית יואב שמחי גיבה את כהן ואמר כי השארת המטות היא כלי מרכזי בחיזוק מעמדם של עובדי החברה.