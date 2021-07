אלי כהן טען שבזכותו זול יותר לקנות משחת שיניים. זה לא ממש מבוסס

ח"כ אלי כהן, שכיהן כשר הכלכלה בממשלה הקודמת, התפאר ברפורמות שערך בתחום הפארם. "אני לקחתי את הנושא של הפארם… ואתה רואה היום שכבר פחות משתלם לקנות מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה פשוטים ובסיסיים בחו"ל ואפשר לקנות אותם בארץ".

נפתח בווידוי: בדיקת דבריו של כהן הייתה קשה משחשבנו. ראשית, למרות פניות חוזרות הח"כ עצמו לא סיפק לנו מקור או נתונים כלשהם שיאפשרו לנו להבין למה בדיוק הוא מתכוון כשהוא מדבר על "מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה פשוטים ובסיסיים", ועל מה הוא מסתמך כשהוא קובע שבמחירם חלה תפנית. שנית, גם מעקב אחרי היסטוריית המחירים של המוצרים השונים היא אינה טריוויאלית, כפי שנפרט בהמשך. ובכל זאת, החלטנו להרים את הכפפה.

כדי להגדיר סל של מוצרים בסיסיים הסתמכנו על מצגת שפרסם משרד הכלכלה והתעשייה ב-2019 שכללה השוואה של יותר מ-60 מוצרי טואלטיקה, תינוקות וניקיון. בחרנו מוצר אחד מכל קטגוריה ויצרנו סל המורכב מ-11 מוצרים. כדי לבדוק את השינוי במחירי המוצרים נעזרנו באתר פרייסז. בדיקת הממוצע של מחירי הסל מאוגוסט 2018 עד יולי 2021, לא משרתת את הטענה של כהן, בלשון המעטה: מחירו הכולל של סל המוצרים שבדקנו עלה לאורך התקופה ב-0.7% ברשת Be וב-0.4% בסופר פארם.

כהן נכנס לתפקידו בינואר 2017. אולי ירידת המחירים עליה הוא מדבר התרחשה בין 2017 לאמצע 2018? רשת Be קיימת במיתוג הנוכחי רק מאז 2018, ובאתר פרייסז אין נתונים של הרשת שאותה היא ירשה (ניו פארם). ערכנו בדיקה של המחירים רק בסופר פארם מאמצע 2017 ועד היום. שוב לא הצלחנו למצוא אישוש לטענתו של כהן. הסל עלה בסופר פארם 829.9 שקל ב-2017, ואילו כעת הוא עולה 852.7 שקל. הלכנו גם על כיוון נוסף: המועצה הישראלית לצרכנות בדקה ביולי 2017 ושוב באפריל 2018 סל זהה של 43 מוצרי טואלטיקה. כאן מדובר על בדיקה שכוללת את סופר פארם ובנוסף אליה מספר רחב של סופרים ורשתות שיווק. מה השתנה בין יולי 2017 לאפריל 2108? מחירי הסל עלו ב-2.7%. שוב, בניגוד לטענתו של כהן.

לכהן הייתה גם טענה מאוד ספציפית. "משחת שיניים קולגייט שהייתה עולה 17 או 18 שקלים, היום עולה פחות מעשרה שקלים", הוא טען באותו ראיון. האם את הטענה הזאת קל יותר לבדוק? כן, אבל גם היא לא טריוויאלית. אולי תופתעו לשמוע אבל באתר פרייסז יש עשרות סוגים שונים של משחות שיניים קולגייט. למה התכוון השר לשעבר? אין לדעת. בחרנו שני דגמים פופולריים: קולגייט "משפחתי אדום" (100 מ"ל) וקולגייט "טוטאל" (100 מ"ל). ראשית, גם ב-2017 המוצרים הללו לא עלו 17-18 שקל. על פי בדיקת המועצה הישראלית לצרכנות, מחירו הממוצע של הסוג הראשון עמד אז על 11 שקלים. מבדיקה שערכנו היום (6.7) עולה כי מחירו הממוצע כעת הוא 10.9 שקלים. כלומר, ללא שינוי. ומה לגבי קולגייט טוטאל? הוא עלה אז 13.8 שקלים, ודווקא היום מחירו הממוצע ברשתות חזר למחיר גבוה שאותו הזכיר כהן: 16.9 שקל.

בשורה התחתונה: דבריו של כהן אינם מבוססים. הח"כ עצמו לא העביר נתונים שמבהירים את דבריו או מחזקים אותם. הניסיון שלנו לבחון אותם מעלה כי על פניו לא חלה ירידת מחירים משמעותית בתחום, אך בשל מורכבות ניתוח הנתונים והקושי באיסופם לא ניתן לקבוע זאת בוודאות.

ציון חדש: 'לא מבוסס' בבדיקה הנוכחית השתמשנו לראשונה בציון "לא מבוסס". הגדרתו: אין נתונים זמינים שמאששים או מפריכים את ההצהרה. הציון ישתנה אם יובאו אלינו ראיות מתאימות.

תחקיר: טלאור שמש