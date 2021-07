ראיתם שטסלה מחלקת ביטקוין? היזהרו, זו הונאה

מי לא רוצה לקבל ביטקוין בחינם? אתר מפוקפק שהדומיין שלו נרכש לפני שבוע, מציע לכם לשלוח ביטקוין לארנק התרומות - ולקבל סכום מוכפל בחזרה. הבעיה? מדובר בפייק.

"טסלה עשתה דרך ארוכה בשנה האחרונה ולא יכולנו לעשות את זה בלעדיכם", נכתב באתר המיוחד שנבנה. על פי ההודעה, החליטו בטסלה לעשות אירוע מיוחד ולהגריל מספר מטבעות מקוונים: 5,000 ביטקוין, 100 אלף אתריום ו-10 מיליון דוז'קוין. על ההודעה חתום כביכול מנכ"ל ומייסד טסלה אלון מאסק אך בפועל - מדובר בהונאה ופייק.

על פי חברת צ'ק פוינט, מודבר בהונאה על מנת לגנוב ביטקוין. "הם משתמשים במותג של טסלה ואלון מאסק כדי לבקש מאנשים לשלוח ביטקוין לכתובת ארנק ביטקוין מסוימת", אומרים לנו בחברה. הדומיין חדש ונרשם ב-15.7, ונראה שהקמפיין מופץ ברשתות החברתיות בין היתר.

איך ההונאה אמורה לעבוד? "כולם יכולים להשתתף, כולל מי שבארצות הברית. אינך זקוק לחשבון מיוחד כדי להשתתף. כל הארנקים זכאים. התחרות תימשך עד להשלמת כל הסכומים שהוחזקו בקרנות", נכתב באתר המפוקפק.

עוד נכתב כי "אלון מאסק מאמין שבלוקצ'יין וביטקוין יהפכו את העולם להוגן יותר". אז כדי לזרז את התהליך, הוא החליט לחלק 5,000 ביטקוין בצורה הבאה: אתם שולחים בין 0.05 ביטקוין ועד 20 ביטקוין לכתובת התרומה - הם משיבים לכם לכאורה סכום כפול לכתובת ששלחתם ממנה.

בצ'ק פוינט אומרים שקשה להצביע על מי הגוף שמפיץ את זה, אבל כן ראו תגובה לציוץ של מאסק שמזכיר את האתר הזה. הגוף המצייץ הוא UN Women Libya, חשבון מאומת בטוויטר, אבל סביר שהחשבון שלהם נפרץ.

There's been some talks lately regarding a certain surprise coming from me.

They were right.

Like & Retweet

and then solve this puzzle: /www . getmus10 . com/