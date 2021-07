סימון ביילס לא תשתתף בגמר קרב רב: "תתרכז במצבה המנטלי"

סימון ביילס לא תשתתף בגמר קרב רב באולימפיאדת טוקיו 2020 - האירוע הגדול ביותר בענף ההתעמלות. בהודעה מטעם איגוד ההתעמלות של ארה"ב נכתב הבוקר (רביעי): "אחרי הערכה רפואית נוספת, סימון ביילס פרשה מגמר הקרב רב, כדי להתרכז במצבה המנטלי. סימון תמשיך לעבור הערכה על בסיס יומי ולאחר מכן יוחלט אם היא תשתתף במקצועות היחידניים".

"אנחנו תומכים באופן מלא בהחלטה של סימון ומריעים לה על האומץ להעדיף את בריאותה", הוסיפו באיגוד האמריקאי, "האומץ הזה מוכיח פעם נוספת, מדוע היא מודל לחיקוי לכל כך הרבה אנשים".

