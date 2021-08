yes מסיימת רבעון יציב בהכנסות ומדווחת על הסכם עם העובדים

חברת yes מסיימת את הרבעון השני של 2021 עם יציבות בהכנסות שהסתכמו ב-315 מיליון שקל, בדומה לרבעון הקודם, אך בירידה קלה של 4 מיליון שקל לעומת המקביל אשתקד. מדובר בהישג על רקע המעבר של לקוחות לחבילות מוזלות יותר במסגרת שירות סטינג TV, שהפך להיות אמצעי השימור המרכזי של החברה. yes הצליחה במקביל למנוע נטישה ואף לגדול באלף לקוחות ברבעון.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם ב-22 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי עמד על 18 מיליון שקל.

במקביל לדיווח על התוצאות הכספיות yes מדווחת על הסכם קיבוצי חדש עם העובדים. החברה הודיעה כי אתמול (ד') בערב נחתם הסכם קיבוצי בין ועד עובדי yes, המיוצג בידי ההסתדרות הלאומית, לבין הנהלת החברה.

לפי הדיווח, בהסכם מוסדרות הזכויות הסוציאליות והפנסיוניות של העובדים, תוספות שכר ומענקים, משופרים תנאים נלווים לשכר ומוענק הסדר פרישה מיטבי לפורשים מרצון.

ההסכם ההיסטורי משפר דרמטית את תנאי 1,150 העובדות והעובדים ב-yes, והוא נחתם לאחר משא-ומתן אינטנסיבי של חודשים ארוכים. על ההסכם חתמו במטה ההסתדרות הלאומית במודיעין יו"ר ההסתדרות הלאומית, יואב שמחי; יו"ר ועד עובדי yes, אלי כהן; מנכ"ל yes, רן גוראון; וסמנכ"ל משאבי האנוש, צביקה אברמוביץ. רוחב ההסכם מציג תוספת של 55 מיליון שקל לעובדים.

אלי כהן, יו"ר ועד עובדי yes, מסר: "החתימה על הסכם yes UP היא יום חג עבורנו. זהו הסכם קיבוצי שמשפר משמעותית את תנאי ההעסקה של עובדות ועובדי yes, המותג החזק ביותר בשוק התקשורת. מהיום העובדים ייהנו מחבילת התנאים וההטבות הטובה בהיסטוריה של yes ומבינים שעמדנו במילה שלנו, שרק ועד yes ידאג לעובדי החברה. אנו מודים להסתדרות הלאומית, שהובילה את המשא-ומתן האינטנסיבי הזה ומלווה את העובדים והוועד במקצועיות ובערכיות. אני משוכנע שההסכם הזה יבטיח את התפתחותה של yes ועובדיה".