סייברארק פרסמה תוצאות ומפחיתה את תחזית הרווח השנתי

התוצאות של חברת סייברארק ברבעון השני של 2021 היו בהתאם לתחזיות שהחברה מסרה בעבר, אך התחזית שהיא מספקת לרבעון השלישי היא מעורבת - תחזית ההכנסות גבוהה מתחזיות האנליסטים אך צפוי הפסד בעוד שהאנליסטים ציפו לרווח; במקביל, החברה גם מפחיתה את תחזית הרווח השנתי שלה.

החברה, ספקית פתרונות אבטחת סייבר המתמקדים בתחומי החשבונות המועדפים והזהויות, נמצאת כיום בתהליך שינוי המודל העסקי שלה ומעבר למכירות מנויים, צעד שאמור לשפר בעתיד את תוצאותיה אך פוגע בתוצאות בטווח הקצר עד השלמת התהליך כולו. ברבעון השני, הכנסות החברה צמחו ב-10.1% ל-117 מיליון דולר, שמתוכם 27 מיליון דולר היו הכנסות ממנויים - צמיחה של פי 2 מהרבעון המקביל, בעוד שכצפוי ההכנסות ממכירת רישיונות תמידיים התכווצו ב-23.5% ל-27.3 מיליון דולר. ההכנסות מתחזוקה ושירותים מקצועיים הסתכמו ב-62.9 מיליון דולר, עלייה של 9.6%.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), ההפסד הנקי העמיק ל-22.8 מיליון דולר, לעומת 4.3 מיליון דולר בלבד ברבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שבראשם התגמול ההוני לעובדים, סייברארק רווחית עם רווח נקי צנוע של 250 אלף דולר, שהם סנט אחד למניה. התגמול ההוני לעובדים הסתכם ב-23.1 מיליון דולר.

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו הכנסות החברה ב-230 מיליון דולר, צמיחה של 7.8%, ההפסד הנקי GAAP הסתכם ב-38 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP החברה הציגה רווח נקי של 4.1 מיליון דולר. החברה ייצרה 49.5 מיליון דולר מפעילות שוטפת במחצית הראשונה, ירידה לעומת 53.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. בסיום התקופה היו לה כ-1.2 מיליארד דולר במזומנים והשקעות, לעומת חוב לטווח ארוך של 502 מיליון דולר למחזיקי האג"ח להמרה שלה.

תחזית החברה לרבעון השלישי היא להכנסות של 116-124 מיליון דולר, כך שאמצע טווח התחזית גבוה מתחזיות האנליסטים שהן לכ-118 מיליון דולר. עם זאת, החברה צופה הפסד נקי Non-GAAP של 2-19 סנט למניה (טווח נרחב למדי שמשקף הפסד כולל של 804 אלף דולר עד 7.6 מיליון דולר), בזמן שתחזית האנליסטים הייתה לרווח נקי של 5 סנט למניה.

התחזית השנתית נותרת ללא שינוי ברמת ההכנסות - 484-496 מיליון דולר, אך החברה צופה כעת רווח נקי Non-GAAP של 1-26 סנט למניה, שהם 408 אלף דולר עד 10.6 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת לרווח של 39-64 סנט למניה.

אודי מוקדי, מנכ"ל ומייסד סייברארק, מסר: "אנו נרגשים מהביצועים ברבעון השני. המומנטום שלנו נמשך והצמיחה שלנו הואצה ברבעון, בזכות רוח גבית מהתעשייה וביצועים מצוינים שלנו". לדבריו, "במבט קדימה, אנחנו נמצאים בעמדה מצוינת להמשך הביצוע של האסטרטגיה שלנו ולהציג צמיחה ורווחיות לאורך טווח".

בהתייחסות כללית למגמות בתעשייה, הוסיף מוקדי כי "לאחרונה אנו רואים שינוי גדול בתחום מתקפות כופר המשקף את החדשנות ההולכת וגדלה אצל תוקפי הסייבר. תוקפי כופרה עוברים ממה שמכונה כגישה אופורטוניסטית של 'Spray and Pray' למתקפות ממוקדות מאוד שבעקבותיהן מהלך של סחיטה כפולה ( (double extortion , כאשר התוקפים דורשים מהקורבן לשלם להם פעמיים: פעם אחת כדי לקבל את מפתח ההצפנה לכופרה לשחרור המידע שנגנב, ופעם שניה כדי שהתוקפים לא ישחררו לרשת מידע רגיש שהשיגו, מה שעלול לגרום למבוכה גדולה ופגיעה במוניטין ('name and shame'). לכן הגנה על בסיס אבטחת זהויות היא בעלת חשיבות רבה כחלק מאסטרטגיית הגנת העומק של ארגונים".