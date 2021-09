עומסי תנועה הם אחד האתגרים הנפוצים בערים רבות בעולם, שמנסות להתמודד עם הבעיה בדרכים שונות כמו קורקינטים חשמליים לשימוש ציבורי או רמזורים שפועלים באמצעות בינה מלאכותית. אבל חברה אחת מאמינה שהפתרון הוא לבנות רשת של תאי הסעה אוטומטיים, הנעים ללא נהג ובמהירות גבוהה, שינועו בעיר באוויר על מסלולי פלדה.

ניסיון כזה, בשטח ממש, כבר מתבצע בימים האלה, עוד מחודש יוני, על ידי חברה בלארוסית בשם uSky Transport, שפתחה קו ניסיוני באורך של 400 מטר בעיר שארג'ה, על גבול דובאי והאמירויות.

These futuristic pods are being tested as transport alternatives. uSky Transport says the pods, suspended from a steel track, are cheaper and more environmentally friendly than subways and monorails. https://t.co/hhuLbWwNmW pic.twitter.com/BUhHEZAOSu