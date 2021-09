התרסקות הקריפטו בשבוע שעבר מחקה מאות מיליארדי דולרים מהשוק ועוררה חשש מפני אובדן כל הרווחים שהושגו בשנת 2021. בזמן שהביטקוין ומטבעות אחרים יורדים, ערך של מטבע קריפטו אחד דווקא הגיע לשיאים חדשים: שווי השוק של סולנה גדל תוך שנה לכ-60 מיליארד דולר, ועקף את דוג'קוין וריפל.

ביום חמישי האחרון המטבע הגיע לשווי של 214.96 דולר - שיא של כל הזמנים, לפי CoinMarketCap. המטבע נחלש אחרי שהגיע לשיא, ועומד היום על 178 דולר. עדיין מדובר על עלייה של יותר מ-11,000% מאז השנה שעברה. סולנה הפך למטבע הקריפטו השישי מבחינת שווי השוק שלו - אחרי ביטקוין, את'ריום, קרדנו, בייננס קוין וטתר.

בהתאם לנתונים של חברת המחקר Messari, ערך המטבע קפץ ביותר מ-13,200% מאז אחד בינואר, אז מחירו של מטבע אחד עמד על פחות משני דולר. זה מגמד את העליות של הביטקוין (63%), את'ריום (349%) וקרדנו (1360%).

עמלה נמוכה ורשת בלוקצ'יין מהירה

לטענת אנשי פרויקט סולנה, מדובר ברשת הבלוקצ'יין המהירה בעולם. לדבריהם, באופן תיאורטי הרשת יכולה לעבד 710,000 עסקאות בשנייה (TPS) באמצעות חיבור רשת של 1 גיגה-בייט לשנייה.

בניגוד לביטקוין ולאת'ריום, שמשתמשים בשיטת הוכחת עבודה (PoW), סולנה משתמשת באלגוריתם שנקרא Proof of History (PoH), שיוצר תיעוד המוכיח כי אירוע התרחש ברגע מסוים בזמן.

לפי אתר המיזם, עמלת העסקה הממוצעת עומדת על 0.00025 דולר, הרבה פחות מהעלות הממוצעת של ביצוע עסקה באת'ריום - 46.5 דולר נכון ליום שישי, על פי theblockcrypto.

בפורבס דיווחו כי חברת Solana Labs, שעומדת מאחורי רשת הבלוקצ'יין, גייסה עד כה יותר מ-300 מיליון דולר בסבב בהובלת קרנות הון סיכון כמו אנדרסון הורוביץ ופוליצ'יין קפיטל. גם קרן Alameda Research שהוקמה על-ידי המיליארדר סם בנקמן-פריד, מייסד ומנכ"ל בורסת הקריפטו FTX, השתתפה בסבב.

"סולנה היא מתחרה לגיטימית לאת'ריום, עם עסקאות במהירות בזק בשבריר מהמחיר", ציין סקוט מלקר, משקיע ואנליסט קריפטו שמנחה את הפודקאסט "The Wolf Of All Streets". לדבריו, "מפתחים ומיזמים נשענו על סולנה במשך שנים, מה שמתבטא בהתפוצצות של מחיר ושימוש".

לואן ונקאטאפן, מייסד ומנהל שותף בחברת Blocklabs Capital Management, אמר כי "זה בלוקצ'יין בעל ביצועים גבוהים במיוחד וזמן השהיה נמוך. יש התפשרות היסטורית בטכנולוגיית הבלוקצ'יין בין אבטחה, ביזור ומהירות. סולנה היא הניסיון הרציני הראשון לפתור את הדילמה הזו".

כרגע פועלים על המערכת של סולנה יותר מ-400 פרויקטים. אחד מהם הוא בורסת הקריפטו Aldrin. הישאם חאן, שהשיק אותה, אמר בריאיון ל"אינדפנדנט" כי "סולנה מורידה את חסמי הכניסה ומקדמת את השימוש ההמוני בביזור".

המטרה היא להביס את וול סטריט - לא את האת'ריום

יוצרי סולנה מתעקשים להימנע מהשוואות למתחרה שלה, את'ריום. אנטולי יעקובנקו, מייסד המיזם, הבהיר בוועידה בתחילת החודש: "אני שונא את העניין של 'רוצח האת'ריום'. אני מפתח קוד פתוח. התפיסה השגויה הגדולה שיש לאנשים בנוגע למיזמים של קוד פתוח היא שאפשר להרוג אותם. אין שום דרך להרוג את האת'ריום, זה בכלל לא משהו שאנחנו חושבים עליו".

יעקובנקו הציב מטרה שאפתנית יותר: "מי שאנחנו מתחרים בו הוא נאסד"ק והבורסה בניו יורק. אנחנו ממוקדים לגמרי בתחרות מול בורסת ניו יורק, מול נאסד"ק, עם הבורסות הגדולות ביותר עם מניות. אם נצליח לעשות זאת, כפרויקט קוד מבוזר... אני חושב שזו תהיה תוצאה מעניינת מאוד. זה שווה ניסיון".