ענקית האינטרנט פייסבוק הכריזה הערב (ג') על שני מכשירי שיחות וידיאו חדשים בשם "Portal". למעשה, מדובר בדור השלישי של מכשירי שיחות הווידיאו שהחברה משיקה, לצד עוד שירות חדש לעסקים שיאפשר להם להפיץ את המוצרים האלו עבור העובדים שלהם. החברה חשפה לראשונה את המוצרים בשנת 2018, אבל לא חשפה כמה מהם נמכרו. מה שכן - פייסבוק מנסה להתחבר לכך שהעובדים עדיין לא נמצאים במשרדים, ולמעשה משיקה מוצרים שמתחרים נגד מכשירי האקו של אמזון ומוצרי הנסט של גוגל.

פייסבוק הכריזה על Portal Go ו-Portal Plus, שני מכשירים בגדלים שונים. ה-Go, בגודל 10 אינץ', עטוף בבד, הוא למעשה הגרסה הניידת הראשונה של הפורטל - למכשיר יש סוללה עצמאית שלא דורשת חיבור תמידי לחשמל. כמו שאר המוצרים, Portal Go כולל מצלמה עם חיישן של 12 מגה פיקסל ועם זווית רחבה שעוקבת אוטומטית אחרי מי שבפוקוס. המכשיר כולל ידית נשיאה וסוללה שאמורה להחזיק לפי החברה עד לחמש שעות שיחה באמצעות מסנג'ר או האזנה של 14 שעות כשהמסך כבוי. המכשיר החדש יעלה 199 דולר.

ה-Portal Plus, גדול יותר מאחיו הקטן, 14 אינץ', עם עיצוב חלק יותר. לפי החברה, אפשר להטות את המכשיר קדימה ואחורה, והוא נועד להיות קבוע ליד מחשבים או שולחנות לשיחות וידיאו גדולות. לפי פייסבוק, וכנראה כמענה לביקורת על המוצרים הקודמים, למכשיר החדש יש איכות צליל טובה יותר מהגרסה הקודמת. המוצר הזה יעלה 349 דולרים.

כל מכשירי הפורטל תומכים בזום, Webex של Cisco, BlueJeans ו-GoToMeeting. בדצמבר, הפורטל יתמוך גם ב-Microsoft Teams. העובדה שפייסבוק רוצה שהמכשירים יתמכו בטימס היא מובילה לכך שהיא רואה את הפורטל החדש כמוצר לעובדים מרחוק. אם אתם מעוניינים, תוכלו להסתיר את המצלמה בעזרת מתג מובנה. ניתן להפעיל בעזרת הפורטל גם ספוטייפי ועוד כמה שירותים שונים.

המחירים של המוצרים האלו יקרים יותר מהדורות הקודמים - אז ה-Go עלה 179 דולר וה-Plus עלה 279 דולר. שני המכשירים כבר זמינים להזמנה מראש, וחלוקתם תיערך כבר ב-19 באוקטובר. כאמור, אין נתונים רשמיים מצד פייסבוק של כמה מכשירי Portal נמכרו בעבר, אבל לפי חברת המחקר IDC שצוטטה ב-TheVerge, החברה מכרה יותר מ-600 אלף מוצרים בשנה שעברה, עליה של יותר מ-28% משנת 2019.

בנוסף, פייסבוק הכריזה על Portal for Business, שירות לעסקים קטנים ובינוניים שיאפשר לחברות לרכוש ולהפיץ בין העובדים את מכשירי הפורטל החדשים. השירות יושק השנה בגרסת בטא בארה"ב ויהפוך לזמין בשאר המדינות בשנה הבאה.