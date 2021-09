הנסיך הארי, דוכס סאסקס ויורש העצר השישי בתור לרשת את הכתר הבריטי, עזב את בני משפחתו במלוכה כדי להיפגש עם מלכת התקשורת. בחדר מלון בלונדון ב־2018, הקשיבה אופרה ווינפרי לנסיך שתיאר את מאבקי בריאות הנפש שלו בעת שהוא אחד מבני המשפחה המפורסמת ביותר בעולם. אפילו הכניסה שלו למלון באותו יום - דרך דלת אחורית על מנת להימנע מהפפראצי - הזכירה את המגבלות המוטלות עליו, העיניים הבוחנות המלוות אותו בכל רגע של חייו.

זו הייתה שיחה מאוד אישית, אבל הנסיך ואופרה לא היו לבד. מי שעוד היה בחדר, אך ישב בשקט, היה מפיק הסרטים והטלוויזיה האמריקאי ג'ון קיימן מניו יורק. מבחינתו, מה שהוא חזה בו היה משהו אחר: פוטנציאל ללהיט.

"חבר'ה", אמר אחר כך לשותפי ההפקה שלו, "הפורמט של התוכנית - זה מה שראינו בחדר המלון ההוא".

כמעט שלוש שנים אחר כך, קיימן, המפיק הראשי בחברה RadicalMedia, יסיים את הפרויקט ההוליוודי שנולד באותה פגישה: "The Me You Can't See", סדרה בת שישה פרקים על בריאות הנפש שהוציאה חברת ההפקות של אפל במאי. שיחה בין הנסיך הארי ואופרה ווינפרי - לא רחוקה מהשיחה לב־אל־לב שניהלו באותו חדר במלון - הייתה הבסיס לכל פרק. הנסיך הארי הוא מפיק שותף בסדרה ושיתף פרטים אינטימיים על התקפות חרדה מיוזעות והעצב העמוק, שהוא אמר שהיו מנת חלקו בזמן שלו באור הזרקורים. "תמיד רציתי להיות נורמלי, בניגוד לנסיך הארי", הוא אומר בסדרת התעודה.

אם היה רגע בו הבן של השושלת הכבולה למסורת גישר בין עברו המלכותי לחייו החדשים כמפיק הוליוודי החושף הכול, יכול להיות שזה היה זה: העבודה עם אופרה ווינפרי על סדרת טלוויזיה שהשתמשה בחייו האישיים כמכרה לתכנים המוצעים על ידי פלטפורמת סטרימינג של חברת הטכנולוגיה העשירה ביותר בעולם.

מאז שעזבו את חובותיהם המלכותיות בשנה שעברה ועברו לקליפורניה, הנסיך הארי ומייגן, הדוכס והדוכסית מסאסקס, עשו עשרות מיליוני דולרים בהסכמים עם חברות תקשורת כמו נטפליקס וספוטיפיי, שרבים מהם מסתמכים על קרבתם לחיים הקודמים שלהם באנגליה.

המסע לשם לא היה סיפור מהאגדות. ריאיונות עם מקורבים ועמיתים של הזוג מגלים שנים של פעילות מאחורי הקלעים שהניחה את הבסיס להגעתם להוליווד, שבמסגרתה ניתן היה למצוא אותם בכל מקום: סרטים, טלוויזיה, פודקאסטים וספרים. הם השתמשו בקשרים אישיים ובחברויות. הם נפגשו עם מחזרים פוטנציאליים וביצעו הערכות של יכולתם של שירותי סטרימינג להגיע לקהל כלל־עולמי, וסגרו עסקה עם נטפליקס, שדווח ששווייה כ־100 מיליון דולר. ולעתים קרובות השתמשו בסיפור האישי שלהם על מנת למשוך את תשומת הלב, לתפוס שליטה על הנרטיב על ידי ניגוח המבקרים ולספר את סיפורם בעצמם.

באופן בסיסי, על מנת לחמוק מחיים תחת עדשת המיקרוסקופ, בחרו לחיות תחת העדשה של מיקרוסקופ אחר.

הנסיך הארי ומייגן מתראיינים לאופרה ווינפרי / צילום: Reuters, Harpo Productions/Joe Pugliese

קיימן שם לב איך בשביל הנסיך הארי, הסדרה שהופקה עבור אפל לא הייתה רק סיור בעבר הרגשי שלו, שכלל אפילו נגיעה בטראומה של מות אימו, הנסיכה דיאנה, בתאונת דרכים כשהיה בן 12. זו הייתה גם הכנה לאחריות שלו כמפיק שעשויה להגדיר את עתידו.

הנסיך הארי הצטרף לפגישות זום עם ווינפרי - ראשית מאנגליה, אחר כך מקנדה ולבסוף ממונטסיטו, קליפורניה. הוא שיתף את מפיקי הסדרה בקשריו עם האליטה הבינלאומית על מנת לגייס משתתפים נוספים, והציע להקים חבר יועצים שיעזור לצוות לנווט בין הנושאים הרגישים שבהם עסקו. הוא סינן בין הנושאים ורצה להביא מרואיינים שאינם רק מהמערב. כשהתבונן בגרסאות הראשוניות של הצילומים, שלח הערות עריכה מהר יותר מאופרה בעצמה.

חברות סטרימינג הוציאו כסף רב על מפיקים חיצוניים כמו ברק ומישל אובמה ופעילת החינוך הפקיסטנית מלאלה יוספזאי, אבל הספקות בתעשייה גדלים לגבי השאלה אם שמות גדולים מתפרשים גם לרווחים גדולים. ההסכם של הדוכס והדוכסית כולל תוכניות שיש להן קשר מועט לחייהם האישיים וזה מעלה שאלה קריטית: האם למישהו אכפת מהם כשהם לא מגלים סודות של המשפחה המלכותית?

מתקשרים להוליווד

הנסיך הארי ומייגן, שחקנית בעברה, החלו ליצור קשרים בהוליווד כמעט מיד לאחר חתונתם במאי 2018 - אירוע שנצפה על ידי 29 מיליון איש בארה"ב ואופרה ווינפרי הייתה בין הנוכחים.

החתונה של הנסיך הארי ומייגן במאי 2018 / צילום: Associated Press, Owen Humphreys

הם נפגשו עם שחקני מפתח כמו ג'פרי קצנברג, שיצר איתם קשר על מנת לדון בפרויקט שידגיש את פעילויותיהם כנדבנים דרך שירות הסטרימינג שלו Quibi, שנסגר מאז. בזמנו, קביעת פגישה עם הזוג כללה לעתים קרובות חתימה על הסכם סודיות, כך אומרים האנשים שנפגשו איתם.

מייגן החלה מערכת יחסים עם נטפליקס באותה שנה, דרך הקשר שלה לחמותה המנוחה דיאנה. דיוויד פרניש, במאי קנדי, רצה להפיק שדרה מונפשת עם הדוכסית. בעלו של פרניש, הזמר אלטון ג'ון, היה חבר קרוב של הנסיכה דיאנה. ביולי, הודיעה נטפליקס שהיא מפתחת את הרעיון הזה בסדרה "פרל", סדרה על נערה צעירה שהרפתקאותיה מצטלבות עם חייהן של נשים מפורסמות בהיסטוריה.

לנסיך גם הייתה חברות ארוכה עם אחד הבכירים בתעשייה שיכול היה להסתמך עליה. הוא נפגש עם יושב הראש בפועל של אולפני וולט דיסני רוברט אייגר בכנס לפני שנים, והקשר עם אייגר התפתח למין יחסי תלמיד ומנטור מאז שהארי עבר לקליפורניה, כך אמרו אנשים המכירים את שניהם.

דוגמה מביכה לכך שאפילו בני המלוכה צריכים להילחם על מקומם בהוליווד קרתה ב־2019, כשהארי ואייגר נפגשו על השטיח האדום בבכורה של "מלך האריות".

"אתה יודע שהיא עושה גם קריינות, נכון?", נשמע הארי שואל את אייגר ומצביע על אשתו, בסרטון שהופץ אחרי האירוע. למביטים מהצד, היה נראה כאילו הוא מנסה להשיג למייגן עבודה. "אה, לא ידעתי את זה", ענה אייגר. הוא פנה לאשתו שלו וחייך בזמן שמייגן פטפטה עם ביונסה וג'יי זי מצדו השני. "נראה שאתה מופתע", אמר הארי. "היא ממש מעוניינת". אייגר הרצין. "נשמח לנסות, זה רעיון מצוין", אמר.

שנה אחר כך, עשתה מייגן עבודת קריינות, שמקורביה אומרים שהייתה מתוכננת עוד לפני הפגישה, בסרט התיעודי "פילים", סרט שהיא ובן זוגה ביקרו בצילומיו במהלך ביקור בבוצוואנה. כשהסרט יצא בשירות הסטרימינג של דיסני, דיסני+, המעורבות שלה משכה אליו כיסוי תקשורתי במידה רבה ממה שסרטי טבע מקבלים בדרך כלל.

אבל ההנהלה בדיסני גם נעשתה מודאגת מכך שדיווחים בצהובונים על מייגן יפגעו בנתוני הצפייה בסרט בבריטניה - מה שמדגים את האתגר של עבודה עם מפיקה המוכרת יותר בגלל חייה הפרטיים.

לארמון בקינגהאם לא הייתה בעיה עם פרויקטים בידוריים כאלה - שהייתה להם מטרה של התנדבות או התגייסות למען מטרה מסוימת, כך אמרו אנשים המכירים את הנושא. מרגע שעזב הזוג את הארמון - בין היתר עקב מתחים אישיים מול תעשיית הצהובונים הבריטית שרדפה אותם ללא הרף - הם יכלו להתפנות גם לעבודה יותר מסחרית.

נחיתה באל.איי

זמן קצר אחרי הגעתם ללוס אנג'לס במרץ 2020, גר הזוג זמן מה בבית הענק של המפיק טיילר פרי לפני שעברו למונטסיטו, לא רחוק מהאחוזה של ווינפרי. הם העסיקו עורך דין שעבד בשבילם על עסקאות סטרימינג בפרופיל גבוה. עבור הדוכסית, שעבדה כשעוד הייתה רק מייגן מרקל, זו הייתה חזרה לסצנה של הוליווד שהכירה כמעט מאז שנולדה.

אביה, תומס מרקל, היה מעצב תאורה בלוס אנג'לס, והיא לעתים קרובות התבדחה על כך שגדלה על הסט של הסדרה "נשואים פלוס", כשביקרה אותו שם אחרי שעות הלימודים.

בזמן שהלכה לאוניברסיטת נורת'ווסטרן, למדה בחילופי סטודנטים בארגנטינה ועשתה השתלמות בשגרירות ארה"ב. היא חשבה שתוכל להיכנס לפוליטיקה. במקום זה, הלכה לתעשייה של עיר הולדתה, וקיבלה תפקידים כמו "בחורה שווה" בקומדיה הרומנטית של אשטון קוצ'ר מ־2005, "הכי דומה לאהבה", או שהופיעה כדוגמנית מזוודה מס' 11, דוגמנית מזוודה מס' 12 ודוגמנית מזוודה מס' 24 בשעשועון "עסקה או לא" בין 2006 ל־2007. היא הגדירה את התוכנית הזו כ"עבודה רווחית מאוד במלצרות" והשלימה הכנסה על ידי זה שעשתה קליגרפיה להזמנות לחתונות של ידוענים.

הפריצה שלה הגיעה בקיץ של 2011, עם הסדרה "Suits" של USA Network, סדרה על עורך דין ללא רישיון שמתחיל לעבוד במשרד. הדוכסית לוהקה בתפקיד רייצ'ל זיין, מתמחה חריפה שמנסה להתקבל ללימודי משפטים. עד העונה השנייה של הסדרה, יותר מ־3 מיליון צופים ראו אותה כל שבוע.

מייגן מרקל בתפקיד רייצ'ל זיין בסדרה Suits / צילום: Shane Mahood/USA Network באדיבות yes

"Suits" נתנה למייגן במה לחקור כמה עדיפויות שהיו לה מחוץ לעסקי הבידור, והיא נסעה לדרום קרוליינה לשמוע את סיפוריהם של תלמידי תיכון שהתגברו על גזענות ובריונות. ב־2014, כבר הייתה דוברת בולטת על שוויון מגדרי והלכה לאירועים באו"ם.

מייגן אמרה שהיא רוצה לעבור אל מאחורי הקלעים לאחר שנישאה. היא אמרה בראיונות מאוחרים יותר, כולל הריאיון מפיק הכותרות עם אופרה ווינפרי ששודר מוקדם יותר השנה ברשת CBS, שהמעקב האינסופי של הצהובונים הבריטים הוביל אותה לדיכאון ואפילו למחשבות אובדניות.

הראיון של הארי ומייגן אצל אופרה סוקר בהרחבה בבריטניה / צילום: Associated Press, Kirsty Wigglesworth

ההצלחות הגדולות ביותר של הזוג בהוליווד הסתמכו על הפרטים האישיים האלה - בראיונות עם ווינפרי; בפודקאסט על איך הם וחברים העבירו את המגפה, בינתיים התוצאה היחידה של הסכם עם ספוטיפיי ששווה כ־20 מיליון דולר על פי דיווחים; ובהסכם על ספר עם הוצאת רנדום האוס שאמור להיות שווה גם הוא כ־20 מיליון דולר והוכרז ביולי. הספר יכלול את זיכרונותיו הפרטיים של הנסיך.

הילד שראה את אימו מתה בגלל מבטה הבלתי פוסק של עדשת המצלמה, אמר קיימן המפיק של "The Me You Can't See", "מבין את כוחה של התקשורת".

השיחות

בהוליווד, ניסה הנסיך להרחיב את מה שהוא עושה מעבר לתחום האישי ומנסה להציג עצמו כדיוויד אטנבורו של הדור הבא, חוקר הטבע המוכר עקב סדרות כמו "כדור הארץ". כבר היה לו ניסיון בתחום זה, כשעבד ב־2018 על סרט תיעודי על הצלת קרנפים מציידים הרוצים לקחת מהם את הקרן בשם "Stroop: Journey into the Rhino Horn War".

הדוכס והדוכסית נכנסו לשוק בזמן הבהלה של פלטפורמות הסטרימינג לא לפספס את המפיק שיביא את הלהיט הבא. בשביל חברת הסטרימינג שהתחרו זו בזו, להשיג את ג'יי ג'יי אברמס, בני הזוג אובמה או כל שם אחר שיסכים לחתום היה חשוב באותה מידה כמו למנוע מהמתחרים לקבל אותם.

למרות שניסיונו של הארי כמפיק היה מועט, היו לו ולמייגן יתרונות משלהם. שמותיהם של השניים מוכרים בכל העולם בזמן שפלטפורמות סטרימינג מתחרות על צופים מכל העולם. הם מהווים משפחה צעירה בזמן שרוב החותמים הגדולים הם אנשים באמצע הקריירה, וזה עשוי להפוך אותם למושכים יותר לקהל צעיר מדור הטיק טוק.

עורכי הדין של הזוג קבעו פגישות עם חברות רק אחרי שהסבירו את מגוון ההשקעות שהם מחפשים, וקיוו להימנע מלקבוע להם שיחות שכל תוכנן היה פגישה עם הזוג המפורסם. נציגים של דיסני, אפל, נטפליקס ו־NBCUniversal היו בין החברות שנפגשו עם בני הזוג או עם הצוות שלהם.

נטפליקס ניצחה והחתימה את חברת ההפקה שלהם, Archewell Productions, מחלקה של חברה שהקימו בשנה שעברה ונקראת על שם המילה היוונית "ארכה", שפירושה "מקור הפעולה" והייתה גם ההשראה לשם של בנם, ארצ'י.

"דרך השותפות היצירתית עם נטפליקס, Archewell Productions תשתמש בכוח של היכולת לספר סיפורים על מנת לדבר על האנושיות של כולנו ועל המחויבות לאמת דרך עדשה של חמלה", הודיעה החברה לאחר החתימה על ההסכם.

נטפליקס לא הייתה החברה שהציעה את הסכום הגבוה ביותר, כך אמר אדם המכיר את הנושא, אבל הזוג נמשך לתביעת הרגל הכלל־עולמית של החברה, להתמקדות שלה בתוכניות לילדים ובמגוון הגדול של תוכניות שהיא עשויה לשדר, מסרטי תעודה ועד סדרות דרמה.

ההסכם הוכרז בדיוק כשספקנות לגבי הסכמים מסוג זה שטפה את התעשייה כולה. אולפנים יצאו מגדרם כדי לחזר אחרי יוצרים כמו אברמס בעסקאות השוות מאות מיליוני דולרים, אבל רק מעט מההסכמים האלה הולידו תוכן שהפך ללהיטים. אפילו בזמן שהסכמים של נטפליקס הביאו להפקת סדרות מוצלחות כמו "ברידג'רטון" של שונדה ריימס, הרבה מהסדרות המצליחות של שירות הסטרימינג הגיעו דווקא מיוצרים לא מוכרים, עם תוכניות כמו "Tiger King" ו-"The Queen's Gambi".

ב־Archewell גם מתחרים על העניין הגדל בתוכניות על בית המלוכה. העונה הרביעית של "הכתר" של נטפליקס, על חיי סבתו של הנסיך הארי, זכתה באמי על סדרת דרמה מובילה. השחקנית קירסטן סטיוארט מייצרת באז בגלל התפקיד שלה כאימו של הנסיך בסרט שעומד לצאת "ספנסר". אפילו הנסיכה דיאנה זוכה למחזמר לזכרה, במסגרת המחזמר "דיאנה" שמתוכנן להעלות בברודווי "דיאנה" בנובמבר.

הנסיך הארי ומייגן בילו את כמה החודשים האחרונים בהעסקת מנהלים כמו וותיקת הפודקאסטים רבקה סננס כמנהלת מחלקת אודיו, שתצטרף לכמה עובדים בחברה.

היא כפופה לבן בראונינג, ראש מחלקת התוכן ב־Archewell, שהועסק במרץ. בראונינג לאחרונה זכה לשבחים כמפיק שותף בפנטזיית הנקמה "Promising Young Woman", המספרת על שורדת של תקיפה מינית. הסרט היה מועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט הטוב ביותר.

כעת הוא עומד בראש חברה שמתכוונת, במילותיה, "לשתף תוכן בעל השפעה שיביא לפעולה".

בינתיים, התוכן של החברה היה תוכניות בטוחות ונעימות. החברה לא תפיק את הפרק החדש בסדרת סרטי "צ'אקי" הבובה הרצחנית, כפי שתיאר זאת אחד השותפים העסקיים, אבל הצוות מנסה להימנע מהפקת תוכניות שייתפסו כרציניות יתר על המידה.

לכל הפקה של החברה יהיה קשה לבלוט יותר מהספרים והראיונות שניפצו את מסורת האיפוק וההסתרה שאיפיינו את בית המלוכה. ב"The Me You Can't See", דיבר הנסיך הארי על היזכרות בצליל פרסות הסוסים בהלוויה של אימו. הוא דיבר על כך שמייגן בוכה בלילה בגלל האכזריות של צהובוני לונדון ואיך בנו היה אומר "סבתא דיאנה" כבר מגיל צעיר. באופן הבולט ביותר, בריאיון אחר עם ווינפרי, הטיל הזוג את הפצצה שפעם אחד מבני המשפחה, שלא נקבו בשמו, העלה השערות בפני הארי על צבע העור של הילד שלהם.

זו טלוויזיה טובה, אבל המשמעות היא גם שהזוג מסאסקס גם מביא איתו מטענים לכל סביבת עבודה. בזמן הפקת "The Me You Can't See", פנו לקיימן מפיקי המחזמר "דיאנה". המחזמר צולם לקראת שידור בנטפליקס - מסוג האדפטציות שהחברה של קיימן עשתה בהצלחה רבה עם המחזמר "המילטון". הוא וויתר על ההזדמנות, כי חשש שהנסיך הארי יכעס עליו אם יהיה מעורב בתוכנית על אימו.

קיימן מעולם אפילו לא גילה להארי שוויתר על הפרויקט, אבל כעת הוא לא יודע אם זה היה משנה לו. אחרי ככלות הכול, הנסיך ואשתו חתמו אחרי זמן לא רב על הסכם משלהם עם נטפליקס.

מקס קולצ'סטר השתתף בהכנת הכתבה