2021 היא שנה בה נקבעו שיאי חום חדשים, אבל בחצי השנה האחרונה באנטארקטיקה נרשמו הטמפרטורות הנמוכות ביותר מאז תחילת המדידות.

"בתקופת 'ליל הקוטב', מאפריל עד ספטמבר, הטמפרטורה הממוצעת הייתה -60.9 מעלות צלזיוס, שיא של אותם חודשים", הודיע מרכז המידע הלאומי לשלג וקרח בארצות הברית (NSIDC).

פרק הזמן בין אפריל עד ספטמבר הוא התקופה החשוכה בקוטב הדרומי, ומכאן מקור השם "לילה קוטבי" (או "חושך קוטבי"). השמש שוקעת בפעם האחרונה באזור נקודת השוויון האביבית (במהלך חודש מרץ), והיא לא זורחת שוב עד סמוך לנקודת השוויון הסתווית, כעבור שישה חודשים.

לפי ה-NSIDC, חורף 2021 הוא אחד מהקרים ביותר שנרשמו ביבשת אנטארקטיקה, "עם טמפרטורה נמוכה ב-3.4 מעלות צלזיוס ביוני, יולי ואוגוסט מהממוצע ב-1981 עד 2010". "זה החורף (יוני עד אוגוסט) הכי קריר שנרשם מאז תחילת המדידות, שני רק ל-2004 במהלך 60 השנים בהן מבוצעות המדידות בתחנה האנטארקטית אמונדסן-סקוט".



"הקור יוצא הדופן מיוחס לשתי תקופות ממושכות של רוחות חזקות מהממוצע ברחבי היבשת, שנוטות לבודד את שכבת הקרח מתנאים חמים יותר. נצפתה גם מערבולת פולארית (ציקלון ארקטי) חזקה באטמוספירה העליונה שהובילה לחור משמעותי באוזון".

אפילו בחודשי הקיץ בחצי הכדור הדרומי, מנובמבר עד פברואר, אנטארקטיקה אף פעם לא באמת מתחממת. הטמפרטורה הממוצעת בחודשים האלה בתחנת אמונדסן-סקוט, שנמצאת בגובה של כ-2,835 מטר, היא -28 מעלות צלזיוס.

הקרן הלאומית למדע של ממשל ארצות הברית (NSF), שמפעילה את התוכנית האנטארקטית האמריקאית (USAP), מציינת כי לטמפרטורות החורף הייתה השפעה מינימלית על המדענים בקוטב הדרומי, מכיוון שרוב העבודות בשטח מתרחשות בתקופת הקיץ. עם זאת, סביבת הקוטב עדיין מאתגרת.

"כל אחד מסתגל לקור בצורה שונה, והציוד הנוכחי הופך אותו לבטוח יותר מאשר בימים שבהם לארנסט שקלטון ולחוקרים האחרים היה מעט ציוד מותאם; היו להם רק גרבי צמר ונעלי עור להגן על הרגליים", אמר דובר הקרן ל-CNN. "כל משתתפי התוכנית האנטארקטית מקבלים ציוד למזג אוויר קר במיוחד ומתאמנים על זיהוי הסכנות של קור קיצוני".

אמנם החורף האחרון באנטארקטיקה קר במיוחד, אך עונה אחת בלבד לא משנה את המגמה הנוכחית, שהיא התחממות מהירה.

חשוב להבין את השוני בין מזג האוויר לאקלים. מזג אוויר הוא מה שקורה בפרקי זמן קצרים יותר (ימים עד חודשים), ואילו אקלים זה מה שקורה בפרקי זמן ארוכים הרבה יותר - כמו שנים ואפילו דורות שלמים.

"דוגמה אחת היא גל קור, שעלול לקרות בעקבות שינויים פתאומיים באטמוספירה וייתכן שאינו קשור לשינויי האקלים", מסביר טום סלייטר, עמית מחקר במרכז לתצפיות ומודלים קוטביים באוניברסיטת לידס. לדבריו, "טקסס היא דוגמה טובה לכך - למרות שחלקים ממנה חוו קור קיצוני מוקדם יותר השנה, מבט על השינויים ארוכי הטווח בטמפרטורה אומר לנו שטקסס חמימה ב-1.5 מעלות יותר בממוצע ממה שהיה לפני כ-100 שנה. זה אקלים".

מדענים מסכימים שמאז שנות ה-50 גלי קור קיצוניים אכן מתרחשים, אבל שינוי האקלים מביא הרבה יותר שיאי חום מאשר שיאי קור. "למרות שכדור הארץ עשוי להיות חם מהממוצע בכללותו, אזורים מסויימים עדיין יציגו טמפרטורות קרות יותר ואפילו גלי קור קיצוניים", אומר זאק לאב, מדען אקלים באוניברסיטת קולורדו סטייט. "זה נובע מההשפעות של האוקיינוסים, ההרים, המדבריות, שכבות הקרח היבשתיות ותכונות גיאוגרפיות אחרות שמשפיעות על מזג האוויר והאקלים שלנו".

Simulated reconstruction of October #Arctic sea ice thickness since 1901. Large year-to-year variability, but watch what happens in the last 10 years or so...

Information about this data set: https://t.co/5AY7drxVk8. Data set only available through 2010. pic.twitter.com/NfYc8bNLdI