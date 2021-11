אלפי שוטרים, כבאים ועובדי עירייה נוספים בניו יורק הוצאו היום (ב') לחל"ת משום שסירבו להוראת ראש העירייה, ביל דה בלאזיו, לקבל לפחות מנת חיסון אחת. נכון לאתמול, יותר מ-20 אלף עובדי עירייה נותרו לא מחוסנים, לפי נתונים שפירסם משרדו של דה בלאזיו.

"9,000 איש נשלחו היום לחל"ת", אמר מיץ' שוורץ, דובר ראש העיר, ל"פוקס ניוז" הבוקר. לדבריו, "השאר נמצאים בשלבים שונים של בדיקת הבקשות שלהם לפטור. הם יכולים לעבוד".

דה בלאזיו צייץ ביום שבת כי 91% מעובדי העירייה התחסנו - זינוק מ-83% בלבד ערב קודם. "יותר ממחצית מהעובדים שטרם התחסנו הגישו בקשות לפטור, והן נמצאות בטיפול", הוסיף בציוץ ביום ראשון. מוקדם יותר היום דה בלאזיו הודה לעובדי העירייה שבחרו להתחסן. "עשיתם את הדבר הנכון, הגנתם על עצמכם, ואתם עוזרים לעיר שלנו להתקדם".

To the 91% of City employees who are now vaccinated for #COVID19: thank you.

You did the right thing, you protected yourself, and you're helping our city move forward.

Thank you for stepping up.