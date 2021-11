נייקי מתכוננת לקראת הכניסה אל היקום הווירטואלי

נייקי עושה קפיצה נוספת לקראת הכניסה אל המטאוורס (Metaverse), כשהיא מגישה שבע בקשות לרישום סימן מסחרי - בינהן השם נייקי, הסלוגן "Just Do It", הלוגו המפורסם של המותג וכן ה-Air Jordan.

כך למעשה מאשרת החברה את הכוונות שלה למכור מוצרים וירטואליים ממותגים - ביגוד, הנעלה ואביזרים נלווים - אולי לקראת המטאוורס של פייסבוק (מטא) שהציג מארק צוקרברג בשבוע שעבר.

עוד סימן לכך שנייקי מתכננת להצטרף אל המרחב הווירטואלי הוא מודעות דרושים שפרסמה החברה למשרות של מעצבי מוצרים וירטואליים. לפי הגדרת התפקידים, החברה מבקשת להקים צוות שיתמקד בהאצת המהפכה הדיגיטלית והווירטואלית של נייקי.

מלבד הצהרת כוונות, הבקשות לרישום סימן מסחרי נועדו להגן על שימוש וירטואלי בלתי חוקי בסימנים של נייקי.

הלוגו המפורסם Air Jordan של נייקי / צילום: Shutterstock, onajourney

למעשה, נייקי נכנסה אל המרחב הווירטואלי כבר ב- 2019, עם שיתוף-הפעולה בינה ובין המשחק המקוון פורטנייט - שם דמויות נעלו נעליים ממותגות. בנוסף לפורטנייט, נייקי עבדה בשיתוף-פעולה גם עם פלטפורמת משחקי האונליין רובלוקס.

בנוסף, באפריל אותה שנה, נייקי הגישה בקשה לרישום פטנט על Cryptokicks - NFT שנועד לשמש כאישור בעלות על מוצריה הווירטואליים של החברה.

קבוצת נייקי , עם ערך שוק נוכחי של 265 מיליארד דולר, נפגעה מאד בשנות הקורונה, במסחר הממשי שלה, בעיקר בגלל משבר שרשרת האספקה. דוח ההכנסות האחרון של החברה, מחודש ספטמבר האחרון, מראה כי נייקי הורידה את התחזיות לרווחים לשנת 2022, בשל החשש מפני זמני אספקה ממושכים, מחסור בכוח-אדם והשבתת הייצור בווייטנאם. בשנה האחרונה עלתה המניה של נייקי ב-18%, והביאה את שווי השוק שלה ליותר מ-265 מיליארד דולר.