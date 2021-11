בלי ממיר ובלי טריפל: המיזם החדש שעומד לטלטל את שוק הטלוויזיה

חברת הסטרימינג החדשה של קשת ו-RGE, שתשיק את פעילותה ככל הנראה במהלך החציון השני של השנה הבאה, טומנת בחובה פוטנציאל לזעזוע בשוק הטלוויזיה בישראל. החברה רק החלה להתארגן ולכן עדיין לא יודעים הרבה על המוצר החדש, אבל דבר אחד ברור: המיזם החדש הוא סיבה לדאגה למפעילים ובעיקר לחברות הוותיקות הוט ו-yes.

שוק הטלוויזיה בישראל סובל מהפסדים כבדים והוא שוק רווי לעייפה. 4 מפעילים גדולים שפועלים בו (כולם פחות או יותר עם רווחיות אפסית) מתחרים ראש בראש מדי רבעון על כמה אלפי מנויים בודדים שעוברים מחברה לחברה. לתוך השוק הזה נכנסות שתיים מחברות התוכן החזקות בשוק וצפויות להשיק כאן מוצר סטרימינג מתקדם מאוד במחיר אטרקטיבי מאוד.

זעזוע פוטנציאלי

השמועות מדברות על מוצר אפליקטיבי (כמובן) ללא ממיר ייעודי, כלומר כזה שיעבוד על טלוויזיה חכמה או על ממיר פתוח, ללא טכנאים וללא התעסקות בהתקנה. אגב, כיאה לחברה שרואה את עצמה כמפעיל, יש להניח שבשלב הראשון לפחות יהיה גם שירות לקוחות, כתובת שאפשר לפנות אליה במקרה של שאלות בנושאי חיוב וכדומה.

מבחינת התוכן, המוצר יישען על תוכן של קשת, ועל הספורט וערוצי הילדים של RGE, וככל הנראה גם על תוכן שיירכש מרשת. החברה בונה על כך שמי שירכוש את המוצר הוא מי שמחפש מוצר מאוד אדוק ומותאם לצרכיו, כלומר אנשים שרוב הצפייה שלהם היא בערוצי הברודקאסט ושצריכים פתרון ממוקד לילדים ולספורט. סרטים וסדרות יירכשו דרך החברות הבינלאומיות למי שזה חשוב לו, ובא לציון גואל.

אבי ניר, מנכ''ל קשת. קשת ו-RGE ישיקו בקרוב מוצר סטרימינג מתקדם במחיר אטרקטיבי / צילום: רונן אקרמן

השאלה הגדולה היא כמובן המחיר. ללא ערוצי הספורט והסרטים, מחיר החבילה החדשה על פי הערכות יהיה כמה עשרות שקלים בודדים לחודש. אם המטרה תהיה לגייס כמה שיותר לקוחות באגרסיביות, המחיר יהיה גם פחות מ-40 שקל בחודש.

המהלך צפוי לזעזע את השוק, שכאמור ממילא מפסיד, אבל בהסתכלות לעבר המגמות הקרובות הוא יהפוך את שוק הטלוויזיה לשוק שלהגיד עליו תחרותי יהיה לשון המעטה.

בראש ובראשונה ישנה שאלה חשובה לגבי העיתוי בכניסת דיסני פלוס לישראל. כל הערכות שהתפרסמו עד עכשיו התבדו. המוצר של דיסני פלוס כמובן ירחיב את התחרות בשוק הסטרימינג ויחליש עוד יותר את yes והוט. אבל סביר להניח שהוא גם יפגע בסלקום שעדיין גוררת הסכמי תוכן שמהם היא רוצה להיפטר.

אבי גבאי, מנכ"ל סלקום. הסיבים הופכים לשירות בסיסי והצרכנים לא יצטרכו את חבילות הטריפל של סלקום או פרטנר / צילום: כדיה לוי

המוצר של דיסני פלוס יתחרה ראש בראש בעיקר בנטפליס לכן הוא מייצר סקרנות אצל כל המפעילים שרוצים כעת לשווק אותו בבלעדיות. כפי שפרטנר סולקת את נטפליקס בחבילה שלה באמצעות חשבונית אחת, כך רוצות כל המתחרות לעשות עם דיסני פלוס. אם וכאשר זה יקרה, אחת מחברות הטלוויזיה תקבל רוח גבית בשוק שנמצא במצוקה.

אחת משאלות המפתח בשנה הבאה היא כיצד תנהג דיסני פלוס והאם תיתן בלעדיות לאחד השחקנים, או שתעלה כאפליקציה פתוחה ושיוויונית לכולם. החיזורים אחרי דיסני כבר מתרחשים במרץ וכאמור איש לא יודע איך תנהג.

נקודה לא פחות חשובה בהיבט הזה היא האם דיסני פלוס תפסיק למכור את מוצריה לחברות הטלוויזיה המתחרות. התוכן של דיסני נחשב מבוקש ויוקרתי, וסביר להניח שהחברה תתחיל בהדרגה לסגור את התוכן שלה אחרי האפליקציה. זו מכה קשה מאוד לחברות הטלוויזיה שמצד אחד אולי ירוויחו מזה שנפטרו מעלויות תוכן גבוהות, אבל מצד שני יפסידו לקוחות שיעברו לחברות הסטרימינג.

קו פרשת המים של הוט

אין צורך לחזור ולדבר על מגמת הנטישה של חברות הטלוויזיה בכבלים ובלוויין בארה"ב והמעבר לשירותי סטרימינג. המגמה ברורה כבר כמה שנים והמעבר של yes לשידורי yes פלוס ממחיש אותה. מנגד, בהוט עדיין מנסים להחזיק את החבל משני קצותיו. נראה שהוט עדיין מחכה להתפתחויות בשוק שיאפשרו לה להתמזג עם אחד השחקנים. אחרת, קשה להבין את האסטרטגיה של החברה והאם היא רוצה את המעבר לשידורי טלוויזיה על גבי האינטרנט, ועד מתי תמשיך לשחק במגרש הטלוויזיה הרגילה.

רן גוראון, מנכ''ל קבוצת אלפא, המאגדת את פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes. אישור משרד התקשורת למיזוג yes יכניס לבזק נכס מס של 1.2 מיליארד שקל, אבל במשרד עדיין מתלבטים / צילום: יונתן בלום

בהוט כמו בהוט הכל הרבה יותר מורכב, אבל דבר אחד בטוח: ככל שעובר הזמן, הכניסה של השחקנים הגדולים לשוק, המעבר לסיבים, והדרישה של המשתמשים לטלוויזיה מתקדמת, ייכפו על הוט לשנות אסטרטגיה.

הסיבים: מוצר בסיסי

מגמה נוספת וחשובה שנצטרך לעקוב אחריה בשנה הבאה תהיה סוגיית ההפרדה המבנית בבזק והאם משרד התקשורת יסכים לאשר לחברה למכור חבילות של yes בבנדל כזה או אחר. הסיפור של yes מורכב והוא בעיקר חיוני לבזק בעיקר בהיבט של נכס המס שהחברה משתוקקת להינות ממנו אם תקבל אישור למזג את yes. מדובר על נכס מס של 1.2 מיליארד שקל שהחברה זכאית לנצל בגין ההפסדים הצבורים של yes בפריסה ל-8 שנים.

במבט הצרכני, אם יותר לבזק למכור חבילות טלוויזיה, זה אירוע שעל פניו נשמע דרמטי. אבל במבט רחב יותר על השוק, ספק אם אכן כך. נסביר: במרץ הקרוב יחל עידן חדש בשוק התקשורת בישראל. הסיפור של הפיצול באינטרנט בין חברות התשתית לחברות ה-ISP ייעלם מחיינו.

טל גרנות-גולדשטיין. קשה להבין את האסטרטגיה של הוט ועד מתי תמשיך במגרש הטלוויזיה הרגילה / צילום: יח''צ אוהד רומנו

בעיני משרד התקשורת ביטול ההפרדה בין ספק תשתית הוא אירוע שמעצב את השוק מחדש. זה אירוע שמחולל תמורות עמוקות שאיש לא יכול להעריך. ספקיות האינטרנט אמורות להתחיל לפעול כחברות שמספקות שירות מלא מקצה לקצה במסגרת השוק הסיטונאי על בזק. יש הסבורים שהמהלך יביא לפגיעה קשה בספקיות ושהקטנות שביניהן ייעלמו מהשוק. המשמעות של זה יכולה להיות פגיעה בתחרות ולכן המשרד חושש לעשות צעדים נוספים שמשמעותם היא חיזוק בזק.

במילים אחרות, אם משרד התקשורת יהיה מוכן לשקול הקלות בהפרדה המבנית בין בזק לבין yes, זה יהיה רק אחרי שיבחן מה המשמעויות בשטח של ביטול ההפרדה בין ספק לתשתית. עבור בזק ועבור המשקיעים אלו בשורות פחות טובות. ההישג של בזק יהיה אם היא תצליח לשכנע את משרד התקשורת לאפשר לה מתווה שבו ההפרדה המבנית מסתיימת. כלומר, ליצור מדרגות שיאפשרו לה לדעת שבעוד זמן קבוע היא תוכל לקבל את ביטול ההפרדה.

השאלה הזו תעסיק את משרד התקשורת בשנה הקרובה כי התרחבות פריסת הסיבים על ידי כל השחקנים, וההתרחבות של מספר השחקנים בטלוויזיה, וכמובן ביטול ההפרדה בין ספק לתשתית, מותירה את השוק הנייח במצב אחד ברור: שוק של סיבים וטלוויזיה.

הסיבים הופכים להיות utility (שירות תשתיתי בסיסי כמו מים וחשמל) והטלוויזיה הופכת למוצר אפליקטיבי. במצב כזה מה שעשוי לקרות הוא שהטריפל כבר יהיה פחות מעניין.

כאן אנחנו למעשה סוגרים את המעגל וחוזרים להתחלה, לחברת הסטרימינג החדשה ולעולם השחקנים הגדולים. אם לקוח משלם פעם אחת בלבד לחברת התשתית עבור אינטרנט, זה לא תהיה טרחה גדולה מדי עבורו לבחור ספק סטרימינג בנפרד. הוא לא צריך את פרטנר או הוט שיארזו לו את זה. בקיצור, חברות התשתית יישארו מלכות המשחק.