אלון מאסק בדרך החוצה מטסלה ו-SpaceX?

אלון מאסק חשף היום (ו') שהוא מכר עוד מניות של טסלה, ותוך כדי גם התבדח על פרישה מעבודתו. לפי מסמכים רגולטוריים מיום חמישי, מנכ"ל טסלה מכר 934,091 מניות נוספות בשווי 963 מיליון דולר.

על פי המסמכים, מאסק, האיש העשיר בעולם, גם מימש אופציות לרכישת 2.17 מיליון מניות של טסלה. בחמשת השבועות האחרונים הוא נפטר ממניות בשווי של כ-11.8 מיליארד דולר, חלק מהן נמכרו כדי לשלם מס על מימוש האופציות שלו.

כמה שעות אחרי שהמסמכים פורסמו, מאסק צייץ על ה"יעד" החדש שלו: "חושב לעזוב את העבודות שלי ולהפוך למשפיען במשרה מלאה". מאסק שאל את מיליוני עוקביו מה דעתם על הרעיון, והגיב לחלקם.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt