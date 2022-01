שבועיים לפני פתיחתו לציבור הרחב ועם רשימת המתנה של כ-60 אלף לקוחות, הבנק העצמאי בבעלות אמנון שעשוע, השיק שם חדש: ONE ZERO. "קראנו לו כך כי המטרה היא להביא אלטרנטיבה אמיתית מלאה וחדשה ללקוחות הבנקים", הסביר המנכ"ל גל דעה. "באנו לנצח את הזמן האבוד, כאב הראש והבירוקרטיה בניהול הכסף. ONE ZERO הוא גם ניצחון הטכנולוגיה. בנק שעוד לפני שהתחיל ללכת כבר דובר שלוש שפות - עברית, אנגלית ובינארית".

הבנק הדיגיטלי הוא הבנק העצמאי הראשון ב-43 השנים האחרונות שקיבל רישיון מבנק ישראל. הבנק פיתח טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית כדי להעניק למשקי הבית שירותי בנקאות פרטית שעד כה היו זמינים רק למי שידו משגת.

במרץ האחרון החל הבנק בתקופת הרצה לקראת השקה הדרגתית לציבור. תחילה, תכננו ב-ONE ZERO לפתוח את הפעילות לקהל הרחב בסוף 2021, אך המועד נדחה לתחילת 2022, במטרה לסיים את ההיערכות, שכללה גם גיוס משקיעים מחו"ל.

במסגרת ההרצה, יפתחו חשבונות לקבוצה סגורה של לקוחות שהם עובדי הבנק ומשפחותיהם. החל מאמצע החודש הבא, תערך השקה שקטה ל-60 אלף הלקוחות שהשתתפו בהרשמה המוקדמת. בהמשך, שירותיו יפנו לקהל הרחב.

לפני כשבועיים הבנק הודיע על גיוס של 120 מיליון דולר ממשקיעים בינלאומיים ומקומיים. הגיוס הושלם בסוף השבוע האחרון לפי שווי של 320 מיליון דולר אחרי הכסף.

רוב הגופים המוסדיים הגדולים בחרו לא להשקיע בשלב זה, לפחות עד בחינת המודל שהבנק מציע. "השקעות כל כך משמעותיות לא קורות בקלות", מסביר יו"ר הבנק, שוקי אורן בראיון בלעדי לגלובס. "מדובר במשקיעים חשובים. הם בילו איתנו הרבה שעות והבינו את החדשנות בטכנולוגיה שלנו".

אורן מבין את החלטת הגופים המוסדיים לא להצטרף לגיוס, אך מאמין שרבים מהם יכנסו בהמשך. "אין לי ספק שהמוסדיים הישראליים יתלהבו, וחלק ייכנסו בהמשך הדרך. פחות מקובל כאן לגייס כשאין עדיין לקוחות. לא מעניין את השותפים שלנו השוק הישראלי, הם מסתכלים מעבר לזה, וזה מבחינתנו גם מאפשר לנו לראות שווקים שונים ועשייה מחוץ לישראל".

"העו"ש הפך לכאוס"

והמשקיעים לא פועלים בחלל ריק. ענף הבנקאות והפיננסים עובר בשנים האחרונות תהליכי דיגיטציה גלובליים. במהלכו קמו ברחבי העולם מאות בנקים המאפשרים לבצע את רוב הפעולות בחשבון מרחוק.

זאת גם הסיבה שמנכ"ל ONE ZERO, גל בר-דעה, מקווה שהבנק הדיגיטלי יהפוך למתחרה מוביל של הבנקים הגדולים תוך זמן קצר. "בחמש השנים הקרובות השלישיה שמובילה את עולם הבנקאות תשתנה, ולנו יש הרבה מה להציע", הוא מעריך.

מה הבנק הדיגיטלי מציע? נדמה שאפילו למוסדיים זה לא היה ברור.

"אנחנו מציעים גישה הפוכה מיתר הבנקים המסורתיים. הבנקאות כיום סובלת ממערכות מיושנות, ומנסה לדחוף אנשים לאפליקציות ולאתרים של 'עשה זאת בעצמך'", אומר בר-דעה. "אזרחים רבים בישראל סובלים מניהול הכסף. העו"ש הופך לכאוס אחד גדול, ואין להם למי ללכת, אלא אם יש להם כסף למנהל כספים אישי".

לדבריו, הבנק הדיגיטלי, בשונה מהבנקים הקיימים, "יקדם 'בנקאות פרו-אקטיבית' שתנהל את הכסף של הלקוח באופן יעיל יותר. "אנחנו לא נחכה שהלקוח יהיה בבעיה", הוא אומר. "אם בנקאי בבנקאות פרטית יכול לשרת עד 20 לקוחות, הבנקאים שלנו יוכלו לשרת עשרות ומאות לקוחות".

מקדימים תרופה למכה

היו"ר, אורן, מדגים את השינוי בשירות השוטף: "לאחרונה, במהלך קניות שערכתי בסופר, כרטיס האשראי שלי לא עבר. התברר שהגעתי למסגרת המקסימלית. הטכנולוגיה שלנו עוברת על העו"ש, מדווחת על המינוס, על קפיצות בתשלומים, ומעבר למניעת אי הנעימות, היא מציעה דרכי התמודדות. לדוגמה, מתריעה לי מראש להשתמש בכרטיס אחר".

המערכת לא צריכה להתריע לך שצריך לוותר על חלק מהקנייה?

"אם החריגה חוזרת, מעמיקה ולא חד-פעמית, נתייחס אליה אחרת".

מה ההבדל בין מה שאתם מציגים לבין אפליקציות משוכללות לניהול "כלכלת המשפחה" (מודל לניתוח התנהלות משק הבית)?

בר-דעה: "אפליקציות של 'כלכלת המשפחה' מתלבשות על חשבונות בנק ונותנות המלצות שצריך לבצע. לעומת זאת, האפליקציה שלנו תדע גם לבצע את ההמלצות וההתאמות בעצמה, להתאים מועדי התחייבויות, להתריע אם סיימת תקופת תשלומים. הכל ירוכז ויתבצע במקום אחד".

אורן: "הגענו למקום שבו כל יועץ לכלכלת המשפחה מנסה לחלץ מצרה, אבל אנחנו פועלים לפני הצרה".

המטרה היא שיהיה גוף אחד שכביכול מתמחה במספר תחומים? זו בעצם גישה הפוכה מהפינטק והבנקאות הפתוחה שמקדמים שירות המבוסס על התמחות ספציפית.

"מסביב לעולם בנקים דיגיטליים עושים הכל. זו תעשייה שהלקוחות לא מבינים בה. הם רוצים שגוף אחד, שהם סומכים עליו, יעשה עבורם הכל".

הגישה של "עזבו, אתם לא מבינים, בואו, תסמכו עלינו" שאתם מציעים הפוכה מהחדשנות הפיננסית. למה שיסמכו עליכם?

"חובת ההוכחה היא עלינו. אנחנו נעניק שקיפות, אנשים ידעו מה הם מקבלים, כמה הם משלמים. לא בנקאות שמרימה טלפון רק כשיש בעיה, או דוחפת משהו שלא צריך".

גם אתה מתפרנס מעמלות ומריביות. אתה לא רוצה להרוויח?

"גם ארומה מרוויחים מקפה 14 שקל, אבל אם יש מוצר שברור כמה הוא עולה, ואנשים רוצים לקנות אותו, אז אין בעיה. הבעיה בבנקים היא ההוגנות והשקיפות, לא ברור אם מה שמציעים לי לקנות הוא לטובתי".

מה תהיה הריבית על המינוס?

"אנחנו עוד לא חושפים מחירים, אבל אם לתפעל חשבון בפועלים או בלאומי עולה בערך 4,500 שקל בשנה, אצלנו זה יעלה שליש. את החיסכון בעלויות מהיתרונות הטכנולוגיים אנחנו נגלגל ללקוחות".

תהיו אטרקטיבים גם בעלות ניהול השקעות בשוק ההון?

"נהיה סופר זולים. יותר מבתי השקעות. זה שוק תחרותי. רואים באנגליה למשל איך הבנקים הדיגיטליים תופסים 10%-20% מנתח השוק. גם כאן זו תהיה המגמה. זה לא יקרה ביום, ולא בשנה, וזה יעשה בזהירות - רפורמת הבנקאות הפתוחה מצוינת לשחקנים חדשים ורעבים".

"בוחנים פעילות בקריפטו"

אתם אומרים שזו בנקאות העתיד, אבל יש מצב שבעתיד יהיה שקל דיגיטלי, נשמור אותו בארנקים וזהו.

"שקל דיגיטלי הוא דבר מבורך, אבל המשכורת נכנסת לבנק. הוא נותן לך מוצרים כמו אשראי, ערבות, צ'קים. מדובר במצב שתמיד יהיה קיים, גם כשיהיו פה מטבעות דיגיטליים. היום הבנק מתפקד ככספת בתשלום, אבל בעתיד הוא יצטרך לתת ערך נוסף".

תהיו פעילים בתחום הקריפטו?

"אנחנו מאמינים שהקריפטו יגיע למיינסטרים. אנחנו בודקים, ובנק ישראל בודק, איך ומה אפשר לעשות בתחום. הוא מעניין אותנו".

תעודות זהות:

גל בר-דעה (מנכ"ל)

אישי: נולד ב-1979 בתל אביב. בעל תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה

מקצועי: לשעבר סמנכ"ל מוצר ושרות בפפר; יזם פינטק (Bink)

עוד משהו: השלים את שביל ישראל עם משפחתו

שוקי אורן (יו"ר)

אישי: נולד ב-1959 בתל אביב. בעל תואר שני במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית

מקצועי: לשעבר מנכ"ל לאומי שוויץ והחשב הכללי באוצר

עוד משהו: משתדל לשחות בכל יום. חובב "מוזיקה לא פופולרית"