אחת מעבירות הלבנת ההון הגדולות ביותר בתולדות הקריפטו נחשפה אתמול. משרד המשפטים האמריקאי הודיע על תפיסה של מטבעות ביטקוין גנובים בשווי אסטרונומי של 3.6 מיליארד דולר. בני הזוג איליה ליכטנשטיין (34) והת'ר מורגן (31), שמתגוררים בניו יורק, נעצרו בחשד לקשירת קשר להלבנת השלל הגנוב. הביטקוין נגנב ב-2016 מ-Bitfinex, אחת מבורסות המטבע הווירטואלי המוכרות בעולם.

נכון לכתיבת שורות אלו, עדיין לא ברור אם הזוג היה גם מעורב בפריצה שבה נגנבו 119,754 מטבעות ביטקוין. השווי של הביטקוין הגנוב ערב הפריצה בשנת 2016 הוערך ב-74 מיליון דולר ובעקבות הזינוק במחיר בשנים האחרונות, השווי של השלל עומד היום על 5.3 מיליארד דולר.

