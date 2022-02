אחת האפליקציות הפופולריות בישראל ובעולם היא אפליקציית העברת המסרים וואטסאפ (שנרכשה על-ידי מטא, פייסבוק לשעבר, בשנת 2014). המפתחים במטא מצליחים להביא מוצר טוב כי הוא מתעדכן בתדירות רבה, וכי המפתחים בוחנים כל הזמן פיצ'רים ותכונות שאמורים לייעל את השימוש שלנו. בימים האחרונים ישנם כמה פיצ'רים שמתפרסמים בבטא, וחלקם חשובים במיוחד.

איך מנהלים הרבה משתמשים בקבוצה? נותנים למנהל דרך לאכוף את הסדר

במקרים רבים, קבוצות בוואטסאפ כוללות קבוצת אנשים שלאו דווקא נמצאים במפגש יומי - זה יכול להיות אנשים בעבודה, משתמשים רבים שמתאגדים למטרה דומה ועוד. כדי להצליח לנהל את השיח כך שיהיה מכבד ושלא יקרו דברים שלא צריכים לקרות, וואטסאפ הבינה שהיא צריכה לתת סמכויות למנהלי הקבוצה כדי שיהיה סדר.

If you are a group admin, you will be able to delete any message for everyone in your groups, in a future update of WhatsApp beta for Android. A good moderation, finally. #WhatsApp pic.twitter.com/Gxw1AANg7M - WABetaInfo (@WABetaInfo) January 26, 2022

על-פי דיווח ב-WABetaInfo, בעדכון עתידי מנהלים יוכלו למחוק הודעות של חברי קבוצה. במקרה כזה תופיע הודעה שתראה שהמנהלים החליטו להסיר את ההודעה מהקבוצה, ויהיה כתוב מי המנהל שהסיר את ההודעה.

הודעות נעלמות בזמנים חדשים

נכון לעכשיו, אם אתם רוצים לשוחח עם אנשים, בין אם זה בקבוצה או בשיחות פרטיות, אך שההודעות לא יישמרו - אתם יכולים לעשות זאת עם פיצ'ר שנקרא "הודעות נעלמות". תוכלו להגדיר את חלק בשיחה שיהיה לו דד-ליין, משמע, הודעות שנשלחו ואחרי עבר הזמן שהוגדר, הן ייעלמו. האפשרויות כרגע נותנות לכם להעלים הודעות לאחר 24 שעות, לאחר שבוע ולאחר 90 יום. על-פי הדיווח, וואטסאפ בוחנת שני זמנים חדשים, יומיים ו-12 שעות. חשוב לציין כי בגלל שזה בפיתוח ובחינה, יכול להיות שהחברה תחליט על זמנים אחרים.

תגובות מהירות על הודעות, בלי לשלוח הודעה

את הפיצ'ר הזה אנחנו מכירים כבר בשימוש ארוך גם במסנג'ר של פייסבוק וגם ב-iMessages של אפל: במקום להגיב על הודעה שקיבלתם, תוכלו להקליק את ההודעה ולהגיב בעזרת כמה אימוג'ים מובנים להודעה עצמה. חשוב להבין - לא מדובר בשליחת אימוג'י כחלק מהשיחה, אלא בתגובה ישירה להודעה שנשלחה.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN - WABetaInfo (@WABetaInfo) February 2, 2022

כפי שאתם יכולים לראות, ישנם כמה אימוג'ים שאפשר להגיב. האימוג'ים כוללים אימוג'ים כמו לייק (אגודל למעלה), לב, אימוג'י צוחק, אימוג'י מופתע, אימוג'י עצוב ואימוג'י של ידיים משולבות.

האזנה להקלטות גם בלי להמתין באותה השיחה

דמיינו סיטואציה בה אתם מקבלים פודקאסט, סתם נו, הקלטה נורא ארוכה מחבר או מחברה, ואתם רוצים להספיק בזמן הזה לעשות דברים נוספים באפליקציה. נכון לעכשיו, אם תצאו מהשיחה בה נשלחה ההקלטה, ההקלטה תפסק כי יצאתם החוצה.

The global audio player can be used to listen to voice notes wherever you are in the application. It has been recently released to certain iOS beta testers, and it's coming to WhatsApp beta for Android soon. pic.twitter.com/Cvf45CyQ8I - WABetaInfo (@WABetaInfo) January 29, 2022

בדיווחי WABetaInfo אפשר לראות שגם על זה חושבים בוואטסאפ, והם בוחנים כעת להפוך את נגן ההשמעה לסוג של נגן גלובלי שלא משייך את עצמו לשיחה נקודתית, כך שאם תעברו ותענו לשיחות אחרות, זה לא ייפסק. נכון לעכשיו הפיצ'ר נבחן אצל משתמשי iOS בגרסת הבטא ויגיע בקרוב גם לבודקי הבטא במערכת ההפעלה אנדרואיד.

ההתראות נראות אחרת? לא באג, פיצ'ר

משתמשי אייפון בימים האחרונים רואים כי קבלת ההתראות מהאפליקציה מעוצבת אחרת. עד כה משתמשים קיבלו התראה עם שם השולח בבולד, ומתחת הופיעה תחילת תוכן ההודעה. במצב של קבלת הודעה בקבוצה, זה היה נראה ככה: "שם השולח @ שם הקבוצה", ובשורה מתחת התחיל התוכן של ההודעה. כעת, וואטסאפ החליטה להוסיף את תמונת הפרופיל של השולח, מה שנראה אחרת לחלוטין ומוכר למשתמשי אנדרואיד יותר.