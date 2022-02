חברת yes צפויה לאפשר סליקה בחשבונית שלה לשירותי נטפליקס - כך נודע לגלובס. בכך תוכל החברה להציע ללקוח חבילות משולבות הכוללות את התוכן שלה, את התוכן של נטפליקס ואולי גם את זה של דיסני פלוס, בחשבונית אחת. הסליקה נוחה ללקוח, היות שהוא משלם פעם אחת ויכול גם ליהנות מהנחות על החבילה הכוללת.

המהלך של yes אומנם מגיע באיחור, אך הוא משתלב בתוכנית של yes פלוס, שירות הטלוויזיה על גבי האינטרנט של החברה, שאמור לקלוט את מנויי הלוויין.

לפני כשבוע נחשף בגלובס כי yes תשווק את דיסני פלוס בישראל. yes תשלם לדיסני 150 מיליון שקל לשלוש שנים, ובמסגרת ההסכם בין השתיים, yes תתחייב לכמות מינימום של לקוחות. בשנה הראשונה מדובר ב-100 אלף לקוחות, בשנה השנייה 150 אלף, ובשנה השלישית 200 אלף. מחיר החבילה שתשווק בישראל יעמוד על כ-40 שקל לחודש, ובמקרה שהיא תירכש באמצעות yes, המחיר יעמוד על כ-30 שקל לחודש.

לנטפליקס נתח שוק של מעל מיליון לקוחות בישראל

נטפליקס כבר פחות זקוקה לדחיפה של שחקני טלוויזיה, היות שהיא הגיעה לנתח שוק של למעלה ממיליון לקוחות בישראל. עם זאת, על-פי הערכות בשוק, אין סיבה שנטפליקס לא תמשיך לשתף פעולה עם המפעילים הישראלים, במקרה שהם יכולים להרחיב את מספר הלקוחות שלה. בכל מקרה, נטפליקס ממשיכה להימכר כאפליקציה עצמאית.

הראשונה שסלקה את נטפליקס בישראל הייתה פרטנר TV, שתרמה מאוד לביסוס מעמדה של נטפליקס בישראל. אחריה באה הוט, שגם סולקת את נטפליקס אבל לא משווקת חבילות משולבות עימה.

פרטנר היא למעשה היחידה שהשיקה שיתוף-פעולה עם נטפליקס עוד במאי 2017, כשהיא מציעה חצי שנה חינם ומאפשרת לסלוק את נטפליקס בחשבונית החודשית של פרטנר. במאי 2020 החברה החלה גם להציע חבילות טלוויזיה משולבות עם נטפליקס, במחיר המגלם הנחה לעומת רכישת שני המוצרים בנפרד.