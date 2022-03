מאז פרוץ המלחמה באירופה, תרומות של עשרות מיליוני דולרים במטבעות ביטקוין מתורמים אנונימיים זורמות לאוקראינה, בעקבות קריאה רשמית של ממשלת אוקראינה וכן של ארגונים לא ממשלתיים וקבוצות מתנדבים. בתוך כך, NFT של דגל אוקראינה, שהנפיקה הקבוצה UkraineDAO, הצליח לגייס יותר מ-6.7 מיליון דולר עבור כוחות ההגנה האוקראיניים.

NFTs מקנים לרוכשים בעלות לא בלעדית על נכס וירטואלי - במקרה זה, גרסה דיגיטלית של דגל אוקראינה. באמצעות פלטפורמת הבלוקצ'יין את'ריום, משתמשים יכולים לרכוש בעלות משותפת על הפריט הדיגיטלי, בהתאם לגודל התרומה - החל מ-0.00001 את'ר (שהם פחות מ-0.03 דולר), עד 44 את'ר (128,000 דולר).

היוזמה נתמכת על ידי נדיה טולוקוניקובה, חברה בקבוצת האקטיביסטים הרוסית ולהקת הפאנק הפמיניסטית Pussy Riot, מה שהביא משתמשים רבים לרכוש את חלקם בתמונה הדיגיטלית. למעלה מ-3,200 תרומות בודדות תוך 72 שעות, בהיקף של יותר מ-2,258 את'ר - כ-6.7 מיליון דולר. מארגני היוזמה מסרו כי כל הכספים יועברו לקמפיין "תחזור בחיים", התומך בצבא אוקראינה.

welcome to @Ukraine_DAO.

our goal is to raise funds to donate to Ukranian civilian organizations who help those suffering from the war that Putin started in Ukraine.

we'll be buying an NFT of Ukrainian flag.

much support and love to Ukraine 🇺🇦💔@TrippyLabs @PleasrDAO pic.twitter.com/cxVS7OiP2K