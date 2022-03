שר החוץ האוקראיני נגד אל על: "מעדיפים לעשות כסף ספוג בדם"

שר החוץ האוקראיני דימיטרו קולבה מטיח האשמות חמורות באל על: בציוץ שהעלה השר הוא מותח ביקורת חריפה על כך שאל על ממשיכה לטוס לרוסיה וכי היא מאפשרת לנוסעים הרוסיים לשלם דרך המערכת הבנקאית מיר. מערכת זו מאפשרת תשלום לאזרחים מרוסיה היות שמערכות התשלומים העולמיות הודיעו שיחסמו את השירות לתושבי המדינה.

While the world sanctions Russia for its barbaric atrocities in Ukraine, some prefer to make money soaked in Ukrainian blood. Here is @EL_AL_ISRAEL accepting payments in Russian banking system ‘Mir’ designed to evade sanctions. Immoral and a blow to Ukrainian-Israeli relations. pic.twitter.com/ZrqVS8Ury5