האם ההכתרה של אלוף פורמולה 1 הונדסה לטובת רייטינג

ביום שישי הקרוב, שבוע לפני תחילת אליפות העולם בפורמולה 1, תשחרר נטפליקס את העונה הרביעית של Drive to Survive, הסדרה ששינתה סדרי עולם בענף הספורט הנוצץ ויש הטוענים שהביאה להכתרתו של מקס וורסטפאן, נהג קבוצת רד-בול, לאלוף של 2021.

מנויי נטפליקס ייצמדו אל מסכי הטלוויזיה לבינג' של עשרה פרקים - ויספקו לה הצלחה מסחררת בדירוגי הצפייה. יהיו בהם גם מי שידלגו היישר אל הפרק האחרון, כדי לראות את מה שהסעיר את אוהדי פורמולה 1 בחודשים האחרונים: האליפות של וורסטפאן היא במידה רבה תוצאה של שרשרת החלטות מנפצות תקנות שקיבל מייקל מאסי, מנהל המרוץ, בהקפות האחרונות של המרוץ שנעל את העונה בגרנד פרי של אבו דאבי.

האם בעלי פורמולה 1 ויוצרי Drive to Survive יקבלו את ההכרעה של מאסי, שלדברי רבים מונעת משיקולי שואוביז טהור? האם הם יביאו בחשבון את גרסתו של לואיס המילטון - שנמנעו ממנו אליפות עולם שמינית, אליפות עולם חמישית ברציפות ושיא, ומאז סיום המרוץ נעלם ונאלם, למעט הטקס בטירת וינדזור שבו קיבל תואר אצולה מהנסיך צ'רלס? האם אחרי זכייתו, וורסטפאן, שהודיע במהלך השנה שהוא מחרים את הסדרה בנטפליקס, הסכים להופיע בכל זאת כדי לספק לצופים את השקפתו?

מקס וורסטפאן / צילום: Associated Press, Kamran Jebreili

הרכישה שהחלה את המהפך

לא במקרה החל שיתוף הפעולה בין פורמולה 1 לנטפליקס. לפני ארבע וחצי שנים נרכשו הזכויות המסחריות לסדרת מרוצי הגרנד פרי, שנשלטת רגולטורית בידי פדרציית המכוניות העולמית (FIA), בידי חברת התקשורת האמריקאית ליברטי מדיה לפי שווי של 4.6 מיליארד דולר.

זמן קצר לאחר מכן החל הענף להשתלב בעולם הדיגיטלי, מהלך שעד אז נבלם בידי ברני אקלסטון, מי ששלט בפורמולה 1 יותר מ־40 שנה והפך אותו מבילוי סוף שבוע של בעלי מוסכים חובבי מהירות לספורט נוצץ ונחשק בעל תפוצה טלוויזיונית גלובלית. אלא שאקלסטון (91), שהוחלף מיד אחרי השלמת העסקה עם ליברטי, לא האמין בדיגיטל ובמדיה החברתית ואולי פשוט לא הבין את ערכם. טלוויזיה מסורתית, ערוצי ספורט ומרוצי מכוניות היו ההתמחות שלו.

עם רכישת פורמולה 1 החלה ליברטי מדיה לפתח נכסים דיגיטליים ותקשורתיים חדשים. אתר האינטרנט של הסדרה שודרג, הלוגו שונה, תקצירים של מקצי דירוג ומרוצים הועלו ליוטיוב וחיים שם עד היום, פעילות במדיה החברתית הפכה לחלק אינטגרלי מפעילות השיווק של הספורט - והשיא הוא שיתוף הפעולה עם נטפליקס. הסדרה, שחשפה את הצדדים האנושיים, הרכים יותר, מאחורי הקלעים של פורמולה 1 היא צעד שאקלסטון, החלוץ הטלוויזיוני של המאה הקודמת, לא היה מעלה על דעתו.

"אנחנו הופכים את פורמולה 1 מחברת ספורט מוטורי למותג מדיה ובידור", אמר שון בראצ'ס, מנכ"ל תפעול מסחרי של פורמולה 1 בהודעה לעיתונות בעקבות פרסום החוזה בין בינה לבין לנטפליקס.

לגרנד פרי של ארה"ב בשנה שעברה כבר הגיעו 400 אלף צופים - שיא כל הזמנים - והוכיחו שבראצ'ס השיג את מטרתו והפך את הספורט לפופולרי גם בארה"ב, אזור שפורמולה 1 מעולם לא הייתה מוטמעת בו. למעשה, אנשים ונשים ברחבי העולם כולו - כולל ישראל - כאלה שהספורט הזה היה הרחק מטווח הראייה שלהם עד אותו הזמן, גילו פתאום עניין בסדרה, ולא רק בגלל המילטון או וורסטפאן, גם בגלל הרגעים המבדרים של דניאל ריקארדו, נהג בינוני וחביב, והוריו בחווה במערב אוסטרליה; ההופעות המוזרות של גונתר שטיינר, מנהל קבוצה מפסידה, עם אשתו ברחובות עיר איטלקית; החשיפות הקצרות של גרי האליול, אקס ספייס גירלס, עם בעלה, מנהל קבוצת רד-בול, בדרך למסוק ובמטבח המשפחתי; האחוריים החשופים של וולטרי בוטאס, מספר שתיים בקבוצת מרצדס. כל אלה נחשפו עם Drive to Survive לראשונה, לצד תמונות מרוצים מרהיבות, תאונות והתרסקויות, שבמזל לא גבו חיים של אף אחד מהמעורבים, וקירבו אל הספורט עשרות מיליוני צופים ברחבי העולם.

המילטון נותר כברווז במטווח

אבל ייתכן שהרייטינג הגבוה של פורמולה 1 והרצון לספק בידור למיליוני הצופים החדשים הם גם מה שגרמו לסדרת תקלות - שלהן נפלו קורבן המילטון ומאסי, שבשבוע שעבר הודח מתפקיד כמנהל המרוצים.

בחמש ההקפות האחרונות של הגרנד פרי של אבו דאבי, המרוץ שהכריע את עונת 2021, נדמה היה שרוח הספורט האמריקאית השתלטה על זו האירופית: לקראת סיום המרוץ הוחלט לצופף את המכוניות ולסיים אותו במאוץ אחד, מותח ומרתק - פרוצדורה מקובלת בספורט המוטורי האמריקאי, שמעולם לא הייתה השיטה בפורמולה 1, שבה יתרון שהשיג נהג במהלך המרוץ נשמר לו גם בסופו.

53 ההקפות הראשונות של המרוץ היו כמעט שגרתיות, כשהמילטון, במקום הראשון, יצר לעצמו יתרון בן עשר שניות על וורסטפאן. כשנותרו חמש הקפות לסיום, האליפות של המילטון נראתה בטוחה כמו הזיקוקים שעמדו להאיר את שמי הנסיכות בסיומו של המרוץ. הוא הוביל לאורך כל המרוץ, ווורסטפאן, גם כשהיה על צמיגים טריים מאלה של המילטון, לא הצליח לצמצם את הפער. בשלושת המרוצים הקודמים הקומבינציה של המילטון־מרצדס הייתה עדיפה בכמה רמות על פני זו של וורסטפאן־רד־בול. גם המרוץ הרביעי לא היה שונה מהשלושה שקדמו לו.

אלא שאז, חמש הקפות לסיום המרוץ, התנגש הנהג הקנדי ניקולס לטיפי בגדר בטיחות וחסם את המסלול. מאסי החליט להוציא מכונית בטיחות, שתאפשר את פינוי המכונית המרוסקת - פעולה שהיה ברור שתצריך זמן רב. בשלב הזה ידע כל בעל ניסיון במרוצי פורמולה 1 שהמרוץ למעשה הסתיים, והמכוניות פשוט ישלימו עוד חמש הקפות אטיות מאחורי מכונית הבטיחות.

לואיס המילטון. נמנעה ממנו אליפות עולם שמינית / צילום: Associated Press, Giuseppe Cacace

המילטון במכונית המרצדס יכול היה לנשום לרווחה. הוא חלף על פני הכניסה לפיטס, אזור הטיפולים, וויתר על החלפת הצמיגים (המקובלת בשלב זה), שהרי אם היה נכנס, וורסטפאן, מאחוריו, היה מוותר ועולה למקום הראשון. הכניסה של וורסטפאן לפיטס אפשרה לשלושה סמנים אחוריים להשתלב בתנועה בינו לבין המילטון במקום הראשון, כאשר מאחורי וורסטפאן שייטו עוד שני סמנים אחוריים, שהפרידו בינו לבין קרלוס סאיינז בפרארי, במקום השלישי.

למצב כזה פתרונות ידועים בספר החוקים: לפני חידוש המרוץ יש לתת לסמנים האחוריים לעקוף את המכוניות שלפניהם ולשעוט קדימה ולהשיג את החלק האחורי של שיירת המתחרים. זאת כדי לא להפריע לקרב בין המובילים כשהמרוץ יחודש. תחילה הורה מאסי לסמנים האחוריים שלא לעקוף את המובילים, החלטה תקינה שפירושה המעשי היה שהמרוץ הסתיים, המילטון מנצח וזוכה באליפות העולם. אלא ששלוש הקפות מהסיום שינה דעתו, והפעם הורה לשלוש המכוניות שהפרידו בין שני הפיינליסטים לעקוף את המילטון, אבל לא הורה כך לשתי המכוניות שהפרידו בין וורסטפאן לסאיינז.

המטרה הייתה לחדש את המרוץ בכל מחיר כדי ליצור עימות בהקפה האחרונה בין שני המתמודדים על האליפות. סאיינז, שמהמקום השלישי היה אמור לגרום לוורסטפאן להשקיע מאמצים בתחרות במכונית שמאחוריו ולא רק בזו שלפניו, הורחק למעשה מהמרוץ. כך עיוות מאסי את האתיקה הספורטיבית, וחשף את המילטון, על צמיגים שחוקים, למתקפה מצדו של וורסטפאן.

ההפרה השנייה של מאסי התרחשה כשהמרוץ חודש בהקפה האחרונה, שכן התקנון קובע שהוא יחודש רק הקפה אחת אחרי שהסמנים האחוריים עקפו את המובילים. אם מאסי לא היה מחדש אותו, כפי שהיה צריך לעשות כביכול, המילטון היה מוכתר כאלוף עולם.

בכל הזמן הזה היה מאסי נתון ללחצים כבדים ממנהלי קבוצות מרצדס ורד-בול. אלה דרשו ממנו, ולעתים אף ציוו עליו, לפרש את התקנון בהתאם למה שישרת אותם באותו הרגע - כש-107 מיליון איש צופים בו. התקשורת הישירה בין הקבוצות לבין מנהל המרוץ, שהחלה רק השנה, היא למעשה תוצאה של נוכחות נטפליקס, שחושפת את הקרביים המכוערים של הספורט לכל העולם.

במלחמה על התודעה של מאסי זכתה הפעם רד-בול. "דרושה לנו עוד הקפת מרוץ אחת", אמר לו כריסטיאן הורנר, מנהל הקבוצה. "המכוניות המוקפות אלה - אתה לא צריך לאפשר להן להשיג את החלק האחורי של החבורה", אמר ג'ונתן ויטלי, המנהל הספורטיבי. "מובן", ענה מאסי לוויטלי. "רק תן לי שנייה".

מייקל מאסי / צילום: Shutterstock

לפני חידוש המרוץ, כשהמילטון הבין את המתרחש, הוא אמר מתוך הקוקפיט למהנדס המרוץ שלו: "this has been manipulated, man". ואכן, על צמיגים שחוקים לא היה לו כמעט סיכוי להגן על מקומו הראשון. מה שלצופי נטפליקס נראה כמרוץ מכוניות מרתק להקפה אחת, לצופים בעלי ניסיון לא היה יותר מאשר משחק מכור. המילטון נותר כברווז במטווח.

העימותים מערערים את השיפוט

עימותים כמו שסיפקו לנו השניים בעונה הזאת לא נראו כבר שנים בפורמולה 1. בגרנד פרי הבריטי בסילברסטון, אנגליה, נוסה לראשונה מרוץ ספרינט (מרוץ קצר שקבע את סדר הזינוק למרוץ העיקרי). בחצי ההקפה הראשונה וורסטפאן הגן על מיקומו ממתקפה של המילטון בסדרת פניות אטיות וישורות קצרות. כאשר שתי המכוניות התקרבו לפניית קופס, עיקול במהירות 290 קמ"ש, אף אחד מהשניים לא הוריד את הרגל מהגז. כשהגלגל השמאלי הקדמי של המרצדס התחכך בימני האחורי של הרד-בול נשלחה מכוניתו של וורסטפאן כטיל שאיבד כיוון לגדר הבטיחות, ונבלמה בעוצמה של 51g. המילטון המשיך במרוץ, נענש בעצירה של עשר שניות בפיטס, חזר למסלול וניצח.

המילטון מקדים את וורסטפאן בגרנד פרי של אבו דאבי. מרוץ שהוכרע בסדרת החלטות שיפוט שגויות / צילום: Associated Press, Hassan Ammar

שבועיים אחר כך, בגרנד פרי ההונגרי, המילטון וצוותו חוללו את אחד הרגעים הביזאריים של העונה. תאונה בזינוק גרמה לפגיעה קשה במכוניתו של וורסטפאן ולעצירת המרוץ. כשהמילטון הוביל את שדרת המכוניות לזינוק מחודש, החל לרדת גשם. עם זאת, הוא לא נכנס להחליף צמיגים המתאימים למסלול רטוב - מה שעשו שאר הנהגים שנעו מאחוריו - ונותר לבדו על עמדת הזינוק השני. בסיומה של ההקפה הראשונה הוא כבר הבין את טעותו, ונכנס לפיטס להחליף צמיגים - אך הידרדר עד למקום האחרון. את המרוץ הוא סיים במקום השלישי, ושודרג לשני אחרי שסבסטיאן וטל הגרמני נפסל. וורסטפאן, ברד־בול הפגועה, הצליח לצבור שתי נקודות במקום התשיעי.

בגרנד פרי הבלגי ניצח וורסטפאן במרוץ מקוצר ומוזר. למרות הגשם הכבד החליט מאסי לקיים את המרוץ בכל מחיר: הנהגים עשו שתי הקפות שלמות מאחורי מכונית בטיחות והן נחשבו חלק מהמרוץ. אלא שההחלטה הזאת עוררה ביקורת חריפה ותרמה לערעור מעמדו כמנהל המרוץ.

נקודת החיכוך הבאה הייתה הגרנד פרי האיטלקי במונזה. שם המילטון היה הראשון להיכנס לצ'יקאן (שתי פניות צמודות) הראשון; וורסטפאן, שנכנס אחריו, ניסה לקחת את הקו החיצוני בפנייה הראשונה והפנימי בשנייה. אבל לתרגיל הזה לא היה סיכוי להצליח: שתי המכונית התנגשו, הרד־בול סיימה את התמרון מעל המרצדס, ושני הנהגים מצאו את עצמם מחוץ למרוץ. בשל אחריותו לתאונה הורד וורסטפאן שלושה מקומות למרוץ הבא, הגרנד פרי הרוסי.

הגרנד פרי של ברזיל ייזכר כאחד המרוצים הגדולים של המילטון, שזינק מהמקום העשירי - וניצח, אחרי מאבק קשוח עם וורסטפאן, שדאג גם לזרוק אותו מהמסלול, ללא תגובה של מאסי.

שאלות בנוגע לכשירותו עלו שוב בערב הסעודית - שם התנהל מרוץ הרחובות המהיר בהיסטוריה ואחד מהכאוטיים שהיו אי פעם בפורמולה 1. וורסטפאן היה בדרך לפול פוזישן, לאחר שדחף את הרד־בול מעבר למגבלות, והתרסק אל גדר הבטיחות. המילטון ניצח, למרות שתי עצירות במרוץ בגלל תאונות ועימותים בלתי פוסקים עם וורסטפאן. הביקורת לא הסתיימה במאסי, אלא בשיטת השיפוט של פורמולה 1.

ואז הגיע הגרנד פרי של אבו דאבי.

השתיקה המדאיגה של המילטון

המרוץ שנעל את העונה בשערורייה עורר מחאות רועשות ברשתות החברתיות והביא את ה־FIA להקים ועדה, שחקרה את אירועיו ובשבוע שעבר הגישה את ממצאיה לראשי ההתאחדות. כמסורת החשאיות של הספורט הממצאים לא יפורסמו לקהל הרחב, אולם בהודעה שפרסמה נכתב שהצופים והקבוצות אינם מבינים בדיוק את החוקה והתקנות. מה שכן, ימים אחדים אחרי שהוגשו הממצאים הודח מאסי מתפקידו והוכרזו שינויים באופן שבו ינהגו מנהלי המרוץ. הנשיא החדש של ה-FIA, מוחמד בן סוליים, שנבחר לתפקיד חמישה ימים אחרי המרוץ באבו דאבי, הודיע: "צעד חדש קדימה בשיפוט בפורמולה 1". אחת ההגבלות שהושתה היא איסור שידור התקשורת בין הקבוצות לבין מנהל המרוץ - שידורים שחשפו את חולשות השיפוט של הספורט שאפשרו את זכייתו של וורסטפאן באליפות העולם.

מיד אחרי המרוץ שהכריע את האליפות הגישה מרצדס ערעור כפול על תוצאותיו, אולם הוא נדחה, והיא לא ערערה לערכאות גבוהות יותר.

המילטון, אחרי שבירך את וורסטפאן על ניצחונו וזכייתו באליפות, נעלם ונאלם. הוא שמר על שתיקה רועמת, שרבים פירשו אותה כאפשרות לפרישה, אבל באמצע פברואר, כשמרצדס הציגה את מכוניתה החדשה לעונת 2022, המילטון היה שם, דיבר בדרכו המוכרת והודיע על המשך פעילותו גם ב־2022, אל העונה ה־16. גם הפעם המטרה היא זכייה באליפויות עולם. נטפליקס תהיה שם לתעד את הדרמה.