כשמנכ"ל ומייסד טסלה אלון מאסק מחליט לעסוק בנושא חדש - הוא מעורר סביבו באז תקשורתי חזק. לאחר שהעביר ביקורת על טוויטר ממש, אתמול (ב') דיווח מאסק על החזקתו החדשה ברשת החברתית והפך לבעל המניות הגדול בחברה. מה בדיוק קרה שם ומה מעריכים אנליסטים ברחבי העולם? גלובס עושה סדר .

מה בדיוק אלון מאסק עשה ואיך פעל?

לפי מסמך רגולטורי שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC), אלון מאסק רכש 9.2% מהמניות של הרשת החברתית טוויטר (73.48 מיליון מניות) נכון ל-14 במרץ, מה שהופך אותו לבעל המניות הגדול בחברה - אפילו יותר מהמנכ"ל לשעבר ג'ק דורסי.

לפי מחיר הנעילה של המניה ביום שישי, מדובר בהשקעה בהיקף של כ-2.9 מיליארד דולר. לאחר פרסום הידיעה, מניית טוויטר זינקה ביותר מ-27% בוול סטריט, מה שמראה בעיקר את העניין של המשקיעים במהלך זה.

צריך להסביר - הדרך של מאסק לרכישת המניות הייתה המסלול הקצר, אך בעלת השלכות חשובות. במסגרת הרכישה, מאסק הגיש טופס 13G, טופס קצר יותר המוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית, המאפשר להיות בעל מניות "פסיבי" - משמע, אלו שאינם מעוניינים להשפיע על החברה או לשנות את השליטה בחברה. המשקיעים שרוצים לקבל מושבים בדירקטוריון או לשנות דברים מהותיים, בדרך כלל מגישים טופס ארוך ומעמיק יותר, הנקרא 13D. הטופס הארוך יותר כולל התייחסות מצד בעלי המניות לחשוף את התוכניות שלהם וכיצד הם מממנים את רכישת המניה.

האם מאסק עבר על החוק?

למעשה, לפי חוקי ה-SEC, כל מי שרוכש יותר מ-5% מהמניות הרגילות של החברה חייב לחשוף את החזקותיו תוך 10 ימים קלנדריים. מאסק כאמור דיווח בעזרת טופס 13G הקצר, אך עשה זאת 21 ימים לאחר 14 במרץ, התאריך עליו דיווח. בתקופה הזו מאז 14 במרץ, מאסק פרסם בטוויטר סקרים הקשורים לטוויטר, וברמה העקרונית היה צריך לחשוף את העובדה שרכש את המניות.

על פניו, עונשי ה-SEC על אי חשיפה הם נמוכים, לרוב כ-100 אלף דולר. עבור אדם כמו מאסק שהשווי הנקי שלו לפי פורבס עומד על כ-300 מיליארד דולר, זה לא באמת איום משמעותי.

הווארד ברקנבליט, שותף במשרד עורכי הדין Sullivan & Worcester LLP העריךבוול סטריט ג'ורנל כי מאסק לא יעמוד בפני עונש על ההגשה המאוחרת, בין השאר משום שהוא לא מתכנן לבצע שינויים בניהול או בדירקטריון החברה, מה שהיה מעלה את חשיבות התהליך.

עם זאת, חשוב להזכיר כי למאסק ול-SEC יש מערכת יחסים פחות חיובית. בספטמבר 2018, רשות ניירות ערך האמריקאית האשימה את מאסק בהצהרות שגויות ומטעות למשקיעים כשהודיע בטוויטר שהוא שוקל להפוך אותה לפרטית במחיר של 420 דולר למניה והבטיח מימון. העסקה כמובן לא יצאה לפועל, מה שהוביל לכך שמאסק וטסלה הסכימו להסדר ב-2019 שכלל: 40 מיליון דולר (20 מיליון ממאסק ומטסלה כל אחד) ומאסק נאלץ לוותר זמנית על תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה.

בשנת 2020, הרשות תקפה את מאסק על כך שהוא מפר חלק מהתנאים בהסכם שקבע כי הוא חייב לאשר מראש ציוצים אם הם מכילים מידע עסקי מהותי על טסלה ועלולים להשפיע על מחיר המנייה. באותה תקופה הוא צייץ כי מחיר המניה של טסלה היה גבוה מדי, מה שהפיל את המניות. ה-SEC גם זימנה את מאסק לאחר שפירסם סקר על האם עליו למכור 10% מהחזקותיו בטסלה.

מה התכנון שלו?

חלק מההערכות מדברות על כך שהתוכניות של מאסק מסתמכות על השקעה פסיבית כדי ליהנות מעלייה במניה. הערכות אחרות רואות במהלך הזה של מאסק דרך להשפיע על הרשת החברתית עצמה.

אנליסטים ברחבי העולם מעריכים כי מאסק הוא לא אחד שיישאר פסיבי בחברה. פרופסור ג'יל פיש מאוניברסיטת פנסילבניה אמרה לבלומברג כי "הרעיון שאלון מאסק ייכנס לקטגוריה פסיבית הוא כנראה מתיחה. הוא לא הבחור הכי פסיבי. צריך לשאול את השאלה: האם אלון מאסק באמת ישמח מהימור בגודל כזה ולהישאר פסיבי?". בצד הזה של המתרס יש הטוענים שמאסק מגיע כדי לשנות ולעשות, וזה רק עניין של זמן עד שנשמע את זה.

אנליסטים אחרים ברחבי העולם חושבים שהוא לא מנסה להשיג מושבים בדירקטוריון או להשתלט על החברה בצורה אקטיבית, אלא הוא יכול להשפיע על החברה בלי להיות אקטיביסט. הוא יוכל לדבר עם החברה ולהעלות כמשקיע ובעל מניות את דעותיו השונות. מה שבטוח הם מבינים שאלון מאסק הוא לא בעל מניות רגיל, ולכן הולך להיות בלגן בטוויטר בתקופה הקרובה.

מה עמדתו לגבי הסרת תכנים מהרשתות החברתיות?

ראינו בעבר מקרים בהם אלון מאסק התלונן על מקרים שחברות החליטו להסיר תכנים מהפלטפורמות שלהן. לדוגמה, מאסק תקף את אמזון שהחליטו להגביל מכירת ספר אלקטרוני בהוצאה עצמית שהטיל ספק אם נגיף הקורונה קטלני כמו שאמרו מומחי לבריאות הציבור. אמזון החזירה את הספר ואמרה שהוא נחסם בטעות.

בעבר, מאסק בעצם סקר ב-24 במרץ, שוב לאחר שכבר רכש את המניות המדוברות, ושאל את העוקבים האם האלגוריתם של טוויטר צריך להיות קוד פתוח - משמע נגיש לציבור. ג'ק דורסי, המנכ"ל היוצא של טוויטר, צייץ מחדש את הסקר וענה: "הבחירה באיזה אלגוריתם להשתמש (או לא) צריכה להיות פתוחה לכולם".

The choice of which algorithm to use (or not) should be open to everyone https://t.co/o2DkSTWW0O

עד כמה חזק הקשר בין מאסק לטוויטר?

במובנים רבים, קל להגיד שמאסק רואה ברשת החברתית הזו כקרובה לליבו: הוא בין הצייצנים הבולטים ברשת, יש לו קהל ברור הכולל יותר מ-80 מיליון עוקבים. מאסק נוהג להשתעשע בחודשים האחרונים עם העוקבים שלו - כך לדוגמה שיתף אותם בהתלבטויות שלו האם כדאי למכור החזקות בטסלה ועוד. הרבה מהציוצים שלו גם מובילים להשפעה על עולם ההשקעות כמו ציוצים על מטבעות קריפטוגרפים ועוד.

לפני כשבוע וחצי, משמע 11 ימים לאחר שהפך לבעל המניות הגדול בחברה, מאסק צייץ בטוויטר סקר ושאל: "חופש הביטוי חיוני לשם דמוקרטיה מתפקדת. האם אתה מאמין שטוויטר מקפידה על עיקרון זה?". בתגובה לסקר צייץ: "ההשלכות של הסקר הזה יהיו חשובות, נא להצביע בזהירות". יותר מ-70% משני מיליון ההצבעות הגיבו בשלילה.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

Free speech is essential to a functioning democracy.

יום לאחר מכן צייץ: "בהתחשב בכך שטוויטר משמשת דה פקטו ככיכר העיר הציבורית, אי עמידה בעקרונות חופש הביטוי מערערת ביסודה את הדמוקרטיה". ברמת העיקרון, הוא העלה את האפשרות שיש אולי מקום לרשת חברתית חדשה שהוא עשוי להקים.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37