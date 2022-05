הפגנות מחאה ברחובות איראן אחרי שהממשל העלה את מחירי המזון

הפגנות אלימות ברחבי איראן, שכבר יש מי שמכנים אותן "מהפכת הרעבים", ניצתו לאחר שהממשלה החליטה לבטל סובסידיות ובכך הקפיצה את מחיריהם של מוצרי מזון בסיסיים במאות אחוזים. זאת, בעקבות האיום העולמי על ביטחון המזון שנגרם כתוצאה משיבושים בשרשראות האספקה וכן כתוצאה מהפלישה הרוסית לאוקראינה, שהביאה למחסור עולמי במוצרי יסוד כגון חיטה, דגנים ושמן ברחבי העולם.

למרות ההבטחות הגדולות של המשטר בטהראן "לשחוק את העוני במדינה" תוך פחות משנה, כלכלת איראן צוללת אל תוך כאוס מיום ליום. ממשלת הנשיא אבראהים ראיסי, המכהן בתפקיד פחות משנה, הודיעה על העלאת מחירי המזון והגבלת מספר המוצרים שמשפחה יכולה לרכוש בחנויות. ההחלטה הביאה לעלייה חדה במחירים של מוצרי יסוד ולביקורת נוקבת על ממשל ראיסי מצד התקשורת המקומית וכן ברשתות החברתיות.

שר החקלאות במדינה תלה את האשמה להעלאות המחירים במלחמה באוקראינה. איראן מייבאת לדוגמה כמחצית משמן הבישול שלה מאוקראינה וכמעט מחצית מהחיטה שלה מרוסיה. מאז שפרצה המלחמה בין המדינות לפני כחודשיים, איראן חווה שיבושים משמעותיים באספקה של מוצרים אלה ואחרים.

ב־3 במאי, ממשל ראיסי הודיע על העלאת מחירי החיטה והקמח למטרות שונות, כולל לחם ופסטה. מחיר הקמח עלה מאז פי חמישה וביותר מפי עשרה עבור מאפיות המוכרות באגטים ומוצרים דומים. ובעוד שהממשלה הבטיחה כי מחיר הלחם האיראני המסורתי יישאר ללא שינוי עד סוף השנה האירנית (מרץ 2023), כלי תקשורת מקומיים מדווחים כבר עתה כי המחירים דווקא כן זינקו. בחלק מהן ביותר מפי שלושה.

ב־12 במאי הודיעה הממשלה כי העלאות המחירים הורחבו גם לשמן בישול, עוף, ביצים ומוצרי חלב. מחיר שמן הבישול זינק פי ארבעה. במקרים אחרים מחירי המזון יותר מאשר הכפילו את עצמם. אורז ותפוחי אדמה למשה זינקו ב־130% וב־167% בהתאמה - בשנה האחרונה.

איראנים רבים מיהרו לסופרמרקטים לאחר העלייה הפתאומית במחירי קמח, העוף, השמן, מוצרי החלב וביצים כדי לקנות מזון, ובעיקר פסטה שהיא מרכיב עיקרי עבור רוב המשפחות האיראניות שאינן יכולות להרשות לעצמן אורז. אך רבים מהם התאכזבו לאחר שמצאו בעיקר מדפים ריקים בחנויות.

סוכנות הידיעות הרשמית (IRNA) טענה ביום שישי כי מפגינים שדדו סופרמרקטים בערים מסוימות. עקב כך, בימים האחרונים יצאו אזרחים איראניים לרחובות להפגין נגד המשטר והתמודדותו עם האינפלציה.

בעקבות המחאה החדשה נגד המשטר, הופיע הנשיא ראיסי בשוק המקומי באירוע יח"צ שיצא מבקרה, ואמר לקונים הזועמים על המחירים המאמירים: "כל עוד אני בחיים, לא ארשה לעליית מחירים לפגוע באנשים". בכך הוא הפך עצמו למטרה ללעג ולביקורת כאשר חלק מהקונים שאלו אותו "אם כך אז אתה לא אמור להיות בחיים".

